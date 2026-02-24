Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch

Zurück zu den Late-Night-Wurzeln – und damit endlich zu besseren Quoten: Mit der Verschiebung der "Stefan Raab Show" auf den späten Abend erhoffte sich RTL eine bessere Resonanz vom Publikum. Doch der Effekt blieb aus. Ganz im Gegenteil: Bei der Premiere auf dem neuen TV-Sendeplatz am Donnerstagabend um 22.45 Uhr versammelte der Showmaster gerade einmal 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Für RTL bedeutete das einen indiskutablen Marktanteil von 2,9 Prozent.

Ähnlich miserabel lief es bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In dieser Alterskohorte schalteten lediglich 100.000 Menschen zu, was einen enttäuschenden Marktanteil von 4,1 Prozent ergab. Das "Stefan-Raab-Feuerwerk", das Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, bei der Bekanntgabe des neuen Senderhythmus bekannt gegeben hatte, scheint schon zum Start verglüht.

Dabei hatten zwei Sonderausgaben parallel zum Dschungelcamp noch Hoffnungen auf bessere Quoten gemacht. "Die halbe Stunde nach der Stunde danach" unter Raabs Ägide hatte in der ersten Ausgabe zu später Stunde einen guten Marktanteil von 19,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. Die erste reguläre Episode der "Stefan Raab Show" zu neuer Sendezeit konnte daran nun nicht ansatzweise anknüpfen.

