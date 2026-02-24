Home News TV-News

Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch

24.02.2026, 12.03 Uhr
Neuer Sendeplatz, altes Problem: Stefan Raab kämpft im TV-Publikum weiter mit Zuschauerschwund. Die jüngste Ausgabe seiner Show wurde mit enttäuschenden Quoten abgestraft.
Stefan Raabs Show bei RTL bekommt einen neuen Sendeplatz. Kommen damit auch bessere Einschaltquoten?

Zurück zu den Late-Night-Wurzeln – und damit endlich zu besseren Quoten: Mit der Verschiebung der "Stefan Raab Show" auf den späten Abend erhoffte sich RTL eine bessere Resonanz vom Publikum. Doch der Effekt blieb aus. Ganz im Gegenteil: Bei der Premiere auf dem neuen TV-Sendeplatz am Donnerstagabend um 22.45 Uhr versammelte der Showmaster gerade einmal 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Für RTL bedeutete das einen indiskutablen Marktanteil von 2,9 Prozent.

Ähnlich miserabel lief es bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In dieser Alterskohorte schalteten lediglich 100.000 Menschen zu, was einen enttäuschenden Marktanteil von 4,1 Prozent ergab. Das "Stefan-Raab-Feuerwerk", das Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, bei der Bekanntgabe des neuen Senderhythmus bekannt gegeben hatte, scheint schon zum Start verglüht.

Dabei hatten zwei Sonderausgaben parallel zum Dschungelcamp noch Hoffnungen auf bessere Quoten gemacht. "Die halbe Stunde nach der Stunde danach" unter Raabs Ägide hatte in der ersten Ausgabe zu später Stunde einen guten Marktanteil von 19,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. Die erste reguläre Episode der "Stefan Raab Show" zu neuer Sendezeit konnte daran nun nicht ansatzweise anknüpfen.

Neue Quizshow: Das planen Barbara Schöneberger und Stefan Raab
Wenn Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (51) gemeinsam eine neue Samstagabendshow moderieren, darf man durchaus neugierig werden. Mit „Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen“ bringt RTL im März 2026 eine neue Quizshow zur Primetime an den Start.
