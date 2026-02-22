Beatrice Eglis Vermögen: Wie reich ist der Schlagerstar wirklich?

Schon früh setzte Beatrice Egli alles auf eine Karte – die Musik. Der Mut zahlte sich aus: Heute gehört sie zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum und ist längst auch als TV-Gesicht etabliert. Trotz ihres beachtlichen Erfolgs und hoher Gagen lebt die 36-Jährige erstaunlich bodenständig: Statt Villa oder Penthouse reicht ihr eine kleine Zweizimmerwohnung. Doch wie steht es tatsächlich um Beatrice Eglis finanzielle Lage? Wie groß ist ihr Vermögen – und warum spielt auch ihr Ex-Freund darin eine Rolle? Ein genauer Blick verrät es.

Beatrice Egli vor DSDS: So baute sie sich ihren Traum vom Schlagerstar auf Schon früh wusste Beatrice Egli, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. Bereits im Jahr 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der große Durchbruch folgte 2013, als sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Im selben Jahr landete sie mit ihrem Album "Glücksgefühle" auf dem zweiten Platz der deutschen Charts. Seitdem kann sich die Schweizerin über hohe Einnahmen freuen.



Beatrice Egli bei ihrem DSDS-Sieg. (Foto: picture alliance/Breul-Bild)

Beatrice Egli: Eigenes ARD-Format und wachsender Erfolg seit 2022 Der Bekanntheitsgrad von Beatrice Egli stieg, die Verkaufszahlen ihrer Musik erhöhten sich weiter und seit 2022 hat der Schlagerstar mit "Die Beatrice Egli Show" eine eigene Sendung im Ersten. In den letzten Jahren wurde ein beträchtliches Vermögen in die Kasse der 36-Jährigen gespült.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht.

Beatrice Egli und Ex Reto Steiner: Trennung wurde zum Geldsegen Nicht nur durch ihre Musik, die Arbeit als Moderatorin oder durch Auftritte in TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" verdient Beatrice Egli noch mehr Geld. Auch ein Abkommen mit ihrem Ex-Partner Reto Steiner erwies sich als lukrativ. Fünf Jahre lang war der Schlagerstar mit dem Handwerker liiert, bevor es 2014 zur Trennung kam.

Damals kaufte das Paar ein großes Haus am Walensee in der Schweiz. Das Anwesen soll einen Wert von 1,7 Millionen Franken gehabt haben. Nach dem Liebes-Aus verkaufte Beatrice Egli ihre Anteile an dem Haus an ihren Ex-Freund. Laut dem Vermögen-Magazin belaufen sich ihre geschätzten Einnahmen für 2025 auf 2 Millionen Euro. Zudem soll sich der Schlagerstar über ein Vermögen von insgesamt 12 Millionen Euro freuen können.

