Privat wie nie: Helene Fischer spricht offen über ihr Familienleben

22.02.2026, 15.15 Uhr
von Julian Flimm
Helene Fischer spricht erstmals offen darüber, wie sich ihr Alltag nach der Geburt ihres zweiten Kindes verändert hat und was das für ihre kommende Tour bedeutet.
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour

Zum ersten Mal seit der Geburt ihres zweiten Kindes gibt Helene Fischer einen persönlichen Einblick in ihr Familienleben. Bei einem Presseauftritt in Düsseldorf sprach die Sängerin offen darüber, wie sich ihr Alltag mit zwei Kindern verändert hat – ein Thema, über das sie bisher konsequent geschwiegen hatte.

Zweites Kind da: Helene Fischer spricht über ihr Leben als Mutter

„Ich bin sehr dankbar für mein momentanes Leben“, sagt die 39-Jährige laut t-online bei einer Pressekonferenz anlässlich ihrer „360-Grad-Show“ im Stadion. Erst im August kam ihr zweites Kind zur Welt.

„Wie jede Mutter muss ich viel mehr organisieren und planen. Ich lasse mir aber mehr Zeit, um alles so gut wie möglich zu schaffen“, erklärt Fischer auf die Frage, wie sie die Balance zwischen Beruf und Privatleben hält.

Helene Fischer Tour 2026: Kommen ihre Kinder mit auf Tour?

Ob ihre Kinder sie zu den Proben begleiten werden, die Anfang 2026 starten, steht noch nicht fest. Helene Fischer sagt dazu: „Das werden wir sehr spontan lösen müssen, wir nehmen es, wie es kommt.“ Auch ihr Partner Thomas Seitel war bisher als Akrobat ein Teil der Shows – ob das so bleiben wird, ist noch nicht bekannt: „Ich will die Vorfreude nicht nehmen, deshalb nichts dazu verraten.“



Auch zu möglichen Gästen wurde Helene Fischer auf der Pressekonferenz befragt. Ihre Antwort: Es sei kein durchgängiger Auftritt eines anderen Stars geplant – Duette bei einzelnen Konzerten seien aber nicht ausgeschlossen.

Helene Fischer Tour 2026: Mega-Show mit 360-Grad-Bühne geplant

Im Juni und Juli 2026 wird sie mit ihrer neuen „360° Stadion Tour“ in deutschen Stadien auftreten. Wie der Name schon verrät, ist eine 360-Grad-Bühne mit einem gigantischen LED-Würfel geplant: „Wir wollen die größte Party feiern, die wir je gefeiert haben“. Laut eigener Aussage ist es für sie das erste Mal, dass sie dieser Art von Bühne auftritt. Es "kribbelt schon in den Fingern im Hinblick auf nächstes Jahr“, so Fischer.

Quelle: t-online.de

