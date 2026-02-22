Fritz Karl schreibt „Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee“ selbst

Home News Star-News

Schauspieler im Interview

22.02.2026, 14.44 Uhr
von Stefanie Moissl
Fritz Karl, bekannt aus "Meiberger", wagt sich als Drehbuchautor an den "Salzburg-Krimi". Im Interview spricht er über sein kreatives Familienleben mit Elena Uhlig und die Herausforderungen des Schreibens.
Fritz Karl ist eine Frohnatür, die nur wenig aus der Fassung bringen kann. Die Ausnahme: "Mit schlechtem Essen und schlechtem Kaffee kann man mir sehr die Laune verderben", so der Schauspieler.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) ist die neue Hauptkommissarin in Salzburg, ihr Kollege Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) war schon in der früheren Serie dabei. Im Mittelpunkt aber steht der Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl), der die Ermittlungen unterstützt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der österreichische Schauspieler Fritz Karl (58) ist unter die Drehbuchautoren gegangen: Gemeinsam mit Regisseur Till Franzen schrieb er "Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee" (Donnerstag, 26. Februar, 20.15 Uhr).   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Fritz Karl spielt auch in "Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden" den Kriminalpsychologen Meiberger. Am Donnerstag, 5. März, wird der zweite Film aus der Reihe "der Salzburg-Krimi" ausgestrahlt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Kriminalpsychologe Meiberger Fritz Karl, vorne)und das Ermittlerduo Grünwald (Lisa Schützenberger) und Ganslinger (Franz Josef Danner) sind einem Ritualmörder auf der Spur. Das zweite Opfer endete an einem Andreaskreuz im Wald.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Walter Wehner
Fritz Karl ist mit Schauspielkollegin Elena Uhlig verheiratet. Mit witzigen Instagram-Videos, in denen sie ihren Alltag auf die Schippe nehmen, wurden die beiden zu Internet-Stars. "Humor ist ein ganz großer Bestandteil in unserem gemeinsamen Leben", so Fritz Karl im Interview.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz
Fritz Karl und Ehefrau Elena Uhlig haben vier gemeinsame Kinder. Das sorgt für jede Menge Trubel daheim - genau das, was der Schauspieler und Autor liebt. "Eine Woche allein in einer Almhütte? Nein danke, das wäre nichts für mich", verrät Fritz Karl.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Kurz nachdem der Psychologe Roland Meier entführt wurde, finden dessen Kinder hinter dem Haus eine Marionette, die ihrem Vater nachempfunden wurde. Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) versucht, durch seine Vorgehensweise mehr über das Denken des Täters herauszufinden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
In ihrem zweiten gemeinsamen Fall versuchen Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl, Mitte), Hauptkommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und deren Kollege Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) herauszufinden, warum mehrere Psychologen entführt wurden. Sind noch weitere Menschen in Gefahr?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Eine Spur führt den Kriminalpsychologen Thomas Meiberger (Fritz Karl, rechts) zu dem Marionettenbauer Hans Neumeier (Clemens Aap Lindenberg). Steckt er hinter den Entführungen? Nein. Aber er kann einen wichtigen Hinweis liefern, der Aufwind in die Ermittlungen bringt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Mit seinen unorthodoxen Unterrichtsmethoden eckt Meiberger (Fritz Karl) bei der Unileitung an. Dass die Dekanin der Lehranstalt, Andrea Breuer (Anna Loos), seine heimliche Freundin ist, sorgt auch privat für Probleme.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig

Fritz Karl tut, was ihm Spaß macht und das mit Erfolg: Er schauspielert, verulkt in Instagram-Videos mit seiner Frau Elena Uhlig das gemeinsame Familienleben – und schreibt neuerdings auch noch Drehbücher: Fall eins der neuen ARD-Reihe "Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee" (Donnerstag, 26. Februar, 20.15 Uhr) stammt aus seiner Feder, als Co-Autor fungierte Regisseur Till Franzen. Und natürlich spielt Karl auch die Hauptrolle. Den ermittelnden Kriminalpsychologen Thomas Meiberger verkörperte er schließlich schon in "Meiberger – Im Kopf des Täters".

"Der Salzburg-Krimi" ist eine Fortführung des österreichischen Serienhits. Im Interview erzählt Fritz Karl, wie er in seinem vollgepackten Alltag für all das Zeit findet. Der 58-jährige Österreicher hat mit Ehefrau Elena, die er liebevoll-scherzhaft "die Uhlig" nennt, zwei Söhne und zwei Töchter. Seine drei erwachsenen Kinder aus einer früheren Beziehung haben ihn bereits zum vierfachen Opa gemacht – womit ihn seine Lieben allzu gerne aufziehen, wie er grinsend zugibt. Man spürt: Im Hause Karl/Uhlig geht es fröhlich-turbulent zu. Warum er genau das braucht, um kreativ zu sein, verrät er im Gespräch.

Fritz Karl packt aus: So viel Einfluss hat er auf den Krimi

prisma: Herr Karl, Sie spielen nicht nur die Hauptrolle in "Der Salzburg-Krimi", Sie haben auch das Drehbuch geschrieben. Wie weit geht die Narrenfreiheit als Hauptdarsteller beim Schreiben?

Fritz Karl: Meine Narrenfreiheit bestand darin, dass ich relativ frei arbeiten konnte. Ich hatte eine Geschichte im Kopf und wollte mich einfach einmal ausprobieren. Das Drehbuch schreiben ist ja nicht meine Profession. Deshalb habe ich dem Produzenten vorgeschlagen: "Wenn das Buch nicht gut ankommt, und ihr sagt: 'Schuster, bleib bei deinem Leisten', ist das für mich auch in Ordnung."

prisma: Aber das Buch kam gut an ...

Karl: Ja, und ich habe Blut geleckt, und gleich noch einen weiteren Meiberger-Fall geschrieben. Zwei weitere Drehbücher habe ich schon im Kopf. Darunter eine Geschichte, die den aktuellen Zustand unserer Welt beleuchtet. Wir sind eine harte Gesellschaft geworden.

prisma: Wie meinen Sie das?

Karl: Wir entwickeln uns immer mehr zu einer "Auge um Auge"-Gesellschaft. Jemandem eine zweite Chance geben, jemandem verzeihen, Nächstenliebe zeigen – von all dem bewegen wir uns immer weiter weg. Das beschäftigt mich sehr. Darüber möchte ich unbedingt einen Film machen. Außerdem habe ich eine Komödie im Kopf.

Schreiben, Kinder, Dreharbeiten – Fritz Karls Alltag ist ein Marathon

prisma: Wie finden Sie die Zeit zum Schreiben? Sie drehen Filme und Instagram-Videos, bereiten gerade ein neues Bühnenprogramm mit Ihrer Frau vor, haben eine große Familie ...

Karl: Ständig ist irgendwas (lacht). Oft läuft es so ab: Ich habe am Abend gerade meiner Tochter ein Einschlaflied vorgesungen, und ich setze mich hin, um endlich an meinem Drehbuch zu schreiben. Da kommt die Uhlig rein und sagt: "Hör mal, ich hab da eine neue Idee! Darüber müssen wir unbedingt reden!"

prisma: Fragen Sie umgekehrt auch Ihre Frau um Rat?

Karl: Wir fragen uns oft gegenseitig: "Soll ich diesen Film machen?" Ich habe meiner Frau auch aus meinem Meiberger-Drehbuch vorgelesen.

prisma: Wie hat sie reagiert?

Karl: Sie sagte: "Das ist gut. Weiter so!" (lacht)

Warum Fritz Karl ein Casting mit George Clooney ablehnte

prisma: Haben Sie ein festes Ritual oder einen Rückzugsort zum Schreiben?

Karl: Eine Woche allein in einer Almhütte? Nein danke, das wäre nichts für mich. Bei uns wird ständig irgend etwas erfunden oder für Instagram gedreht. Ich bin zum Beispiel von meiner Frau als Testimonial für ihre Herrenlinie verpflichtet. Gerade lassen wir Schuhe dafür anfertigen. Ich brauche diese Lebendigkeit um mich herum.

prisma: Was Sie nicht brauchen, ist offenbar eine Hollywood-Karriere. Zu Beginn Ihrer Laufbahn lehnten Sie ein Casting für einen Film mit George Clooney ab. Wie war das damals?

Karl: Ich war für den Film "The Peacemaker" in der engeren Auswahl, und man wollte unbedingt, dass ich nach New York komme. Damals spielte ich in Wien am Theater in der Josefstadt in mehreren Hauptrollen. Die Kollegen sagten: "Natürlich gehst du nach New York! Das ist eine Riesenchance!" Nur mein Theaterdirektor, Otto Schenk, sagte: "Geh Burschi, du bleibst bei mir! Sch... auf Hollywood!" (lacht) Ich habe mich damals fürs Theater entschieden und es nie bereut. Das Wichtigste ist immer, dass eine Sache Spaß macht.

So lustig ist das Leben von Fritz Karl und Elena Uhlig wirklich

prisma: Wenn man die Instagram-Videos, die Sie mit Ihrer Frau drehen, anschaut, wirkt es auf jeden Fall so, als hätten Sie jede Menge Spaß dabei. Sie beide sind inzwischen Internetstars.

Karl: Humor ist ein ganz großer Bestandteil in unserem gemeinsamen Leben. Und genau das ist es, was sich auf die Leute draußen überträgt.

prisma: Wie viel ist davon spontan?

Karl: Vieles ist improvisiert. Wir geben vorher das Thema vor, und dann schauen wir mal, was passiert. Manchmal scheitert man auch.

prisma: Wann zum Beispiel?

Karl: Einmal haben wir das Wohnzimmer zu einer Zirkusmanege umfunktioniert. Unser "Starr in der Manege"-Video ist dann aber an den technischen Gegebenheiten gescheitert. Genauer gesagt an der Aufhängung für den Trapez-Akt. (lacht)

Mit dieser Sache kann man Fritz Karl verärgern

prisma: Gibt es eine feste Aufgabenverteilung?

Karl: Die Uhlig ist die Senderchefin. Ich bin der Redakteur und Regisseur, werde aber ganz schlecht bezahlt. Ich mache das gegen Kost und Logis (lacht). Genau deshalb ist es so wichtig, dass es Laune macht.

prisma: Womit kann man Ihnen die Laune verderben?

Karl: Mit schlechtem Essen und schlechtem Kaffee kann man mir sehr die Laune verderben.

prisma: Böse Zungen behaupten, es bringt Sie ganz schnell auf die Palme, wenn Ihre Familie Sie "Opa" nennt ...

Karl: Man darf mich "Opa" nennen – aber nicht in der Öffentlichkeit (lacht)! Ich habe vier Enkelkinder. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, machen sich meine erwachsenen Kinder einen Spaß daraus, zu den Kleinen zu rufen: "Geh zum Opa!". Dann tu ich so, als ob ich sie nicht kenne (lacht). Was mich wirklich auf die Palme bringt, ist das Thema Handy.

Fritz Karl verhängt Handy-Verbot — mit überraschendem Effekt

prisma: Für wie viel Zündstoff sorgen Smartphones in Ihrer Familie?

Karl: Die Kinder und Jugendlichen heute werden durch sie geprägt. Das Thema Handy ist ein täglicher Kampf in unserer Familie. Vor allem mit den beiden Jungs in der Pubertät. Für die zwei jüngeren Töchter ist es noch kein Thema. Als wir nach Griechenland in den Urlaub aufbrachen, sagte ich: "Entweder die Handys bleiben zu Hause, oder ich bleibe zu Hause."

prisma: Mit welchem Ergebnis?

Karl: Die Handys blieben zu Hause. Nach zwei Tagen fiel unseren Kindern auf, dass die meisten Leute gar nicht mehr miteinander reden. Im Urlaub setzten sich im Restaurant die Paare an den Tisch, und die meisten legten erst mal das Handy vor sich hin.

Fritz Karl über Kinder von heute: Weniger Freiheit als früher

prisma: Wenn Sie an Ihre Kinder und Enkel denken: Hat es die junge Generation heute leichter oder schwerer als früher?

Karl: Ich habe drei erwachsene Kinder, außerdem einen 15-Jährigen und einen 18-Jährigen Sohn und zwei jüngere Töchter. Meine Kindheit und Jugend war eine wesentlich freiere als die in der Gegenwart. Früher hatte man als Kind eine wesentlich größere Bewegungsfreiheit – von zwei bis drei Kilometern. Heute sind es 400 oder 500 Meter.

prisma: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Karl: Wir leben in einer mit Angst besetzten Zeit, obwohl vieles nicht gefährlicher ist als früher. Es ist eine politisch gefährliche Zeit, das ja. Aber Bedrohungen für Leib und Leben gab es schon immer. Wir sollten unseren Kindern mehr Selbstvertrauen geben – und ihnen öfter mal das Handy wegnehmen.

(Der zweite neue Fall "Der Salzburg-Krimi: Am seidenen Faden" wird am Donnerstag, 5. März, ausgestrahlt. Beide Filme sind auch in der ARDmediathek abrufbar.)


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

