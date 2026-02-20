Home News Star-News

Patrice Aminati spricht in neuem Video offen über ihren Krebs: "Unfassbar schrecklich und kräftezehrend"

Krebsforschung

Patrice Aminati spricht in neuem Video offen über ihren Krebs: "Unfassbar schrecklich und kräftezehrend"

20.02.2026, 09.35 Uhr
von Gianluca Reucher
Patrice Aminati spricht mit Dorothee Bär über die Hoffnungen in der Krebsforschung. Aminati, die unter unheilbarem Hautkrebs leidet, teilt ihre Erfahrungen und die Bedeutung der Forschung.
Patrice Aminati
Patrice Aminati ist unheilbar an Krebs erkrankt, bleibt aber trotzdem zuversichtlich.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Ben Kriemann

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in der Krebsforschung sei groß. Das hat Dorothee Bär, Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMBF), im Gespräch mit Patrice Aminati verraten, die unter unheilbarem schwarzen Hautkrebs leidet und seit ihrer Diagnose im Jahr 2023 offen mit ihrer Erkrankung umgeht.

Auf Initiative des BMBF haben sich alle in Deutschland relevanten Akteure zusammengeschlossen, um die Krebsforschung voranzutreiben. "Wir sind gerade im siebten Jahr", sagt Dorothee Bär in dem Instagram-Video, dass sich schon viel getan habe. Patrice Aminati sei der Forschung "unheimlich dankbar, weil es ständig neue Therapien und Erkenntnisse gibt, von denen ich auch selbst profitieren konnte und profitieren kann", wie sie klarstellt.

Die Art und Weise, wie die 30-Jährige mit ihrer Krebserkrankung umgeht, beeindrucke Dorothee Bär. Patrice Aminati gibt aber auch offen zu: "Es ist unfassbar schrecklich und kräftezehrend." Sie habe über einen langen Zeitraum starke Schmerzen gehabt. Das zu überwinden und das Glück zu haben, von der Forschung profitieren zu können, sei "ein langer Weg", doch "man wächst daran", so die Ex-Partnerin von Daniel Aminati.

Derzeit beliebt:
>>"Bin vom Sofa gekippt": ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
>>Silvia Wollny spricht in TV-Show über Tochter Calantha: "Da wird nie mehr ein Verhältnis sein"
>>arum zeigt die ARD „Wider den tierischen Ernst“ nicht mehr zur Primetime?
>>Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe

"Ich schöpfe Kraft daraus"

Eine große Hilfe sei es für Patrice Aminati gewesen, mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Ich schöpfe Kraft daraus", sagt sie und fügt an, dass es sich für sie schon gelohnt habe, "wenn ich da draußen nur einen Menschen erreiche, dem ich ein bisschen Mut zusprechen kann".

In dem Instagram-Video mit Dorothee Bär erzählt Patrice Aminati auch, dass ein Leben als unheilbar Krebskranke durchaus lohnenswert sein kann. Auch berufliche Tätigkeiten seien machbar, "vielleicht nicht jeden Tag und nicht mit der gleichen Kraft", aber möglich sei es schon, meint Patrice Aminati. Das wolle sie zeigen. Seit Anfang 2025 arbeitet sie als Moderatorin beim Teleshoppingsender QVC.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Hannes Jaenicke wütet gegen ZDF & „Traumschiff“: „Wirf Hirn vom Himmel“
Nach Jahren des Engagements verliert der Schauspieler seine Sendung. Was er danach über den Sender und das Publikum sagt, sorgt für Aufsehen.
Aus für seine Doku
Hannes Jaenicke mit kritischem Blick.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Ein massives Defizit": Carsten Maschmeyer rechnet mit deutschem Bildungssystem ab
Bildungsreform
Carsten Maschmeyer
Nach Jury-Aus: Wie steht es um Freundschaft zwischen Lombardi und Bohlen?
Beziehung durch DSDS geprägt
Pietro Lombardi schaut ernst.
"Die Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer mit 43 Jahren verstorben
Traurige Nachricht
"Die Landarztpraxis"
"Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz nach Koma erneut im Krankenhaus
Gesundheitssorgen
Goodbye Deutschland
"Ich akzeptiere mich so, wie ich bin": So "einfach"geht Anna-Carina Woitschack mit Kritik um
Schlagersängerin trotzt
Anna-Carina Woitschack
Kölle aua! WDR-Moderatorin Sabine Heinrich bei Rosenmontagszug von Pralinenschachtel getroffen
Unfall beim Karneval
Sabine Heinrich und Guido Cantz
"Police Academy": Das wurde aus den Stars der Kultfilmreihe
Kult-Cops damals und heute
G. W. Bailey
"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
Ehering-Wunder
Tag 15 im Dschungelcamp
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki
"Bedauerlich": Sport1 verliert Darts-WM überraschend an ProSieben
Darts-Rechtewechsel
Luke Littler
Louis Klamroth verteidigt das ZDF nach KI-Debakel: "Sie sind damit exzellent umgegangen"
ZDF-Skandal
Louis Klamroth
Action mit Schweißgeruch: Dieser unterhaltsame Liam-Neeson-Kracher im Free-TV
Zugthriller
The Commuter
Daniel Craig nur auf Platz 3: Das große Ranking aller James-Bond-Darsteller
Sean Connery & Co.
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Hannes Jaenicke wütet gegen ZDF & „Traumschiff“: „Wirf Hirn vom Himmel“
Aus für seine Doku
Hannes Jaenicke mit kritischem Blick.
Thomas Müller geht wieder auf Titeljagd: Hier können Sie den MLS-Auftakt live sehen
MLS-Saisonstart
Thomas Müller
Nach Krisen: So stabil ist die Beziehung von Sophia Thomalla & Zverev jetzt
Stärker denn je
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
"Es bricht mir das Herz": So trauern die Stars um Eric Dane
Hollywood-Trauer
Eric Dane
Das Monster verstehen: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Hits der Woche
"Predator: Badlands"
Western trifft Krimi - das unsichtbare Mädchen auf den Spuren von Peggy
"Das unsichtbare Mädchen"
Unsichtbare Mädchen
Mord, Ermittlungen und ein geheimnisvoller Dealer
"Zu neuen Ufern"
"Zu neuen Ufern"
Was Sie schon immer über Cindy Crawford wissen wollten
Supermodel-Ikone
Cindy Crawford
Oliver Mommsen ermittelt erneut als TV-Kommissar
"Mord oder Watt? Die wilde Hilde"
"Mord oder Watt? Die wilde Hilde"
Die größten Mitsing-Hits aller Zeiten: Oliver Geissen präsentiert
"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten"
Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten
Heidi und Leni Klum: Wie lebt Deutschlands berühmteste Model-Familie wirklich?
Abseits des Glamours
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Abschied bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars kehren der ARD-Serie den Rücken
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
Als ZDF-Mann "Führungsschwäche" von Merz anspricht, macht sich Linnemann energisch Luft
Führungsdebatte
ZDF-Morgenmagazin
Timothée Chalamet in Höchstform – Filmkritik zum Ping-Pong-Drama „Marty Supreme“
Neun Oscar-Nominierungen
Timothée Chalamet hält einen Tischtennis-Schläger in der Hand.
"Sing meinen Song": RTL gibt hochkarätige Besetzung zur 13. Staffel bekannt
Prominente Musiktalente
Sing meinen Song