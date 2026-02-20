Patrice Aminati spricht in neuem Video offen über ihren Krebs: "Unfassbar schrecklich und kräftezehrend"

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in der Krebsforschung sei groß. Das hat Dorothee Bär, Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMBF), im Gespräch mit Patrice Aminati verraten, die unter unheilbarem schwarzen Hautkrebs leidet und seit ihrer Diagnose im Jahr 2023 offen mit ihrer Erkrankung umgeht.

Auf Initiative des BMBF haben sich alle in Deutschland relevanten Akteure zusammengeschlossen, um die Krebsforschung voranzutreiben. "Wir sind gerade im siebten Jahr", sagt Dorothee Bär in dem Instagram-Video, dass sich schon viel getan habe. Patrice Aminati sei der Forschung "unheimlich dankbar, weil es ständig neue Therapien und Erkenntnisse gibt, von denen ich auch selbst profitieren konnte und profitieren kann", wie sie klarstellt.

Die Art und Weise, wie die 30-Jährige mit ihrer Krebserkrankung umgeht, beeindrucke Dorothee Bär. Patrice Aminati gibt aber auch offen zu: "Es ist unfassbar schrecklich und kräftezehrend." Sie habe über einen langen Zeitraum starke Schmerzen gehabt. Das zu überwinden und das Glück zu haben, von der Forschung profitieren zu können, sei "ein langer Weg", doch "man wächst daran", so die Ex-Partnerin von Daniel Aminati.

"Ich schöpfe Kraft daraus" Eine große Hilfe sei es für Patrice Aminati gewesen, mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Ich schöpfe Kraft daraus", sagt sie und fügt an, dass es sich für sie schon gelohnt habe, "wenn ich da draußen nur einen Menschen erreiche, dem ich ein bisschen Mut zusprechen kann".

In dem Instagram-Video mit Dorothee Bär erzählt Patrice Aminati auch, dass ein Leben als unheilbar Krebskranke durchaus lohnenswert sein kann. Auch berufliche Tätigkeiten seien machbar, "vielleicht nicht jeden Tag und nicht mit der gleichen Kraft", aber möglich sei es schon, meint Patrice Aminati. Das wolle sie zeigen. Seit Anfang 2025 arbeitet sie als Moderatorin beim Teleshoppingsender QVC.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!