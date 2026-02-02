arum zeigt die ARD „Wider den tierischen Ernst“ nicht mehr zur Primetime?

Ein bisschen zu lachen kann eigentlich nie schaden, vor allem nicht in diesen Zeiten weltweiter Krisen. Dennoch entschied sich die ARD-Programmdirektion die Verleihung des Karnevalsorden "Wider den tierischen Ernst" 2025 ausnahmsweise nicht im Ersten und auch nicht auf der Startseite der ARD-Mediathek zu zeigen. Grund dafür war der laufende Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Einzig der WDR sendete im vergangenen Jahr trotzdem. Ein Jahr später ist nun wieder alles beim Alten – oder zumindest fast.

Neustart beim Aachener Karnevalsverein : André Freese als neuer Präsident Mit André Freese hat der Aachner Karnevalsverein (AKV) in dieser Saison einen neuen Präsidenten. Als Moderator wird er erstmals mit Comedian Guido Cantz durch die Veranstaltung führen, die bereits am Samstag, 31. Januar, im Aachener Eurogress aufgezeichnet wurde.

Weniger neu und für manche sicher trotzdem noch ungewohnt ist die Sendezeit: Lief "Wider den tierischen Ernst" lange zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr, rückte das Format 2023 wegen Sondersendungen zur Erdbeben-Katastrophe in der Türkei kurzfristig auf 22.12 Uhr. Den in den Vorjahren bereits gesunkenen Einschaltquoten tat dies keinen Abbruch: "Die Zuschauerzahl lag 2022 früh und 2023 spät auf genau gleichem Niveau, jeweils bei knapp 2,5 Millionen", erklärte der WDR 2024. Weshalb man sich entschied, die Sendung künftig dauerhaft auf einen späteren Sendeplatz zu verlegen: 2024 lief "Wider den tierischen Ernst" um 22.35 Uhr, dieses Jahr wird die Sendung nochmal eine Viertelstunde später ausgestrahlt.

Höhepunkt des Abends: Die Verleihung des „ Orden wider den tierischen Ernst “ Der Höhepunkt des närrischen Treibens ist natürlich wieder die Verleihung des titelgebenden Orden. In diesem Jahr geht er an die derzeitige Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär (CSU): Die 47-Jährige, so begründete der AKV im Vorfeld, habe "frischen Wind in ihre Partei und in die deutsche Politik als Ganzes gebracht".

"Sie ist eine Politikerin, die Humor und Menschlichkeit mit klarer politischer Haltung verbindet", sagte der scheidende AKV-Präsident Wolfgang Hyrenbach im September 2025: "Sie bringt Glanz, Charme und Geist auf die politische Bühne – und das mit fränkischem Witz, digitaler Vision und echtem Rückgrat."

Die offizielle Laudatio auf die neue Ordensritterin hält traditionell der Ritter aus dem Vorjahr: 2025 ging die Auszeichnung an den Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Als weitere Polit-Prominenz sind heuer der amtierende CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mit Auftritten angekündigt. Weitere bereits bestätigte Gäste sind der Büttenredner Martin Schopps, der Schauspieler Friedrich Liechtenstein, die Kölschrockband Kasalla und die 4 Amigos.

Der "Orden wider den tierischen Ernst" wird seit 1950 verliehen und ist somit eine echte Traditionsveranstaltung – auch als TV-Event.

