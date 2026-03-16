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"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD

Polit-Talk der neuen Art

"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD

16.03.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Die Polit-Talk-Show "Die 100" geht in die nächste Runde. Ingo Zamperoni lädt zu kontroversen Diskussionen mit Journalisten und 100 Bürgern ein. Ein Format, das Demokratie erlebbar macht.
Die 100 - Was Deutschland bewegt
Ingo Zamperoni begrüßt wieder zwei Journalisten und 100 "Normalbürger" zwecks Diskussion und Abstimmung über eine aktuelles sowie kontroverses Thema.   Fotoquelle:  NDR/Axel Herzig

Im November 2023 schickte das Erste unter dem Folgentitel "Migration begrenzen?" ein neues Polit-Format ins Rennen. "Die 100 – Was Deutschland bewegt" war und ist eine Mischung aus basisdemokratischem Talk, meinungsfreudiger Krawallshow und einem Trainingslager für die Demokratie. In 75 kurzweiligen Minuten wird ein aktuelles und kontroverses Thema diskutiert. Wobei zwei Journalisten – im Pool befinden sich Linda Zervakis, Till Nassif, Ralph Caspers und Tobias "Checker Tobi" Kress – die Sprecher der beiden Lager geben. Hinzu kommen 100 Normalbürgerinnen und -bürger, die sich für die Sendung als Diskutanten beworben haben und die einigermaßen repräsentativ für die Gesamtbevölkerung Deutschlands ausgewählt wurden – wenn auch nicht repräsentativ im Sinne der Meinungsforschung. Kurze, unterhaltsame und provokante Clips leiten ins Thema ein. Danach wird energisch diskutiert, sich mit Buzzern eingeschaltet und miteinander gestritten.

ARD
Die 100 – Was Deutschland bewegt
Polit-Show/Talk • 16.03.2026 • 21:00 Uhr

"Die 100 – Was Deutschland bewegt" wirkt echter und unvermittelter als viele andere Polit-Talks. Jene Formate, die mit Medienprofis bestückt oft eher berechenbar sind. In "Die 100" sitzt schon mal nicht jedes Argument gerade, es fließen Tränen oder es schwillt den Menschen einfach der Kamm. Manchmal hat das Ganze einen Hauch vom Privatfernsehen der späten 80-er und 90-er ("Der heiße Stuhl"). Und doch sind die Sendungen journalistisch gut vorbereitet und angeleitet.

Zehn Folgen gibt es bisher, die in der ARD-Mediathek nachgeschaut werden können. Für 2026 sind nun vier weitere Episoden geplant, die in der Regel montags um 21 Uhr ausgestrahlt werden: zwei im März und zwei weitere gegen Ende des Jahres. Das Thema wird jeweils kurzfristig festgelegt. Wer sich für eine Teilnahme bewerben möchte, kann dies über eine E-Mail an [email protected] tun – und so einen Beitrag dazu leisten, die Demokratie zu erhalten. Eine Gesellschaftsform, die bekanntlich aus Reden, Zuhören, Streiten und – am Ende – dem Abstimmen besteht.

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Die 100 – Was Deutschland bewegt – Mo. 16.03. – ARD: 21.00 Uhr

"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Hier erfährst du immer, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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