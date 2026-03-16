"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD

Im November 2023 schickte das Erste unter dem Folgentitel "Migration begrenzen?" ein neues Polit-Format ins Rennen. "Die 100 – Was Deutschland bewegt" war und ist eine Mischung aus basisdemokratischem Talk, meinungsfreudiger Krawallshow und einem Trainingslager für die Demokratie. In 75 kurzweiligen Minuten wird ein aktuelles und kontroverses Thema diskutiert. Wobei zwei Journalisten – im Pool befinden sich Linda Zervakis, Till Nassif, Ralph Caspers und Tobias "Checker Tobi" Kress – die Sprecher der beiden Lager geben. Hinzu kommen 100 Normalbürgerinnen und -bürger, die sich für die Sendung als Diskutanten beworben haben und die einigermaßen repräsentativ für die Gesamtbevölkerung Deutschlands ausgewählt wurden – wenn auch nicht repräsentativ im Sinne der Meinungsforschung. Kurze, unterhaltsame und provokante Clips leiten ins Thema ein. Danach wird energisch diskutiert, sich mit Buzzern eingeschaltet und miteinander gestritten.

Die 100 – Was Deutschland bewegt Polit-Show/Talk • 16.03.2026 • 21:00 Uhr

"Die 100 – Was Deutschland bewegt" wirkt echter und unvermittelter als viele andere Polit-Talks. Jene Formate, die mit Medienprofis bestückt oft eher berechenbar sind. In "Die 100" sitzt schon mal nicht jedes Argument gerade, es fließen Tränen oder es schwillt den Menschen einfach der Kamm. Manchmal hat das Ganze einen Hauch vom Privatfernsehen der späten 80-er und 90-er ("Der heiße Stuhl"). Und doch sind die Sendungen journalistisch gut vorbereitet und angeleitet.

Zehn Folgen gibt es bisher, die in der ARD-Mediathek nachgeschaut werden können. Für 2026 sind nun vier weitere Episoden geplant, die in der Regel montags um 21 Uhr ausgestrahlt werden: zwei im März und zwei weitere gegen Ende des Jahres. Das Thema wird jeweils kurzfristig festgelegt. Wer sich für eine Teilnahme bewerben möchte, kann dies über eine E-Mail an [email protected] tun – und so einen Beitrag dazu leisten, die Demokratie zu erhalten. Eine Gesellschaftsform, die bekanntlich aus Reden, Zuhören, Streiten und – am Ende – dem Abstimmen besteht.

Die 100 – Was Deutschland bewegt – Mo. 16.03. – ARD: 21.00 Uhr

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