Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt

"And the Oscar goes to ...", heißt es am 15. März in Los Angeles, wenn wieder die Oscars verliehen werden. Zum 98. Mal steigt dann die Gala für den wohl wichtigsten Filmpreis der Welt, aber zum ersten Mal werden die Awards in 24 Kategorien vergeben. Denn mit "Bestes Casting" ist eine neue Sparte hinzugekommen. Erstmals werden also auch diejenigen Personen hinter den Kulissen einer Filmproduktion gewürdigt, die bei einem Filmprojekt die nicht unwesentliche Entscheidung treffen, wer welche Rolle bekommt.

Die für die Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte im Februar 2024 bekannt gegeben, die neue Kategorie einzuführen. Die Entscheidung begründete sie damit, dass auch Casting-Verantwortliche maßgeblich zum Gelingen eines Films beitragen würden. "Casting-Direktoren spielen eine wesentliche Rolle beim Filmemachen", hieß es in einer Pressemitteilung. Man sei "stolz darauf, Casting zu den Disziplinen hinzuzufügen, die wir anerkennen und würdigen".

Das sind die Nominierten in der "Casting"-Kategorie Stolz auf die Nominierung werden auch die ersten Kandidaten für Auszeichnung in der Casting-Sparte sein. Vorgeschlagen für den Preis sind Francine Maisler für "Blood & Sinners", Jennifer Venditti für "Marty Supreme", Cassandra Kulukundis für "One Battle After Another" sowie Nina Gold und Gabriel Domingues für "Hamnet" beziehungsweise "The Secret Agent". Bemerkenswert: Alle fünf Filme führen Darstellerinnen und Darstellerinnen ins Feld, die ihrerseits für einen Oscar nominiert sind. Auch das spricht für Casting-Direktoren – und die Relevanz ihrer Arbeit.

Zuletzt hatte die Academy 2002 mit "Bester Animationsfilm" eine neue Oscar-Sparte eingeführt. Erster Gewinner war "Shrek – Der tollkühne Held" von DreamWorks, der sich gegen "Jimmy Neutron – Der mutige Erfinder" und "Die Monster AG" durchsetzte. Nach der Casting-Sparte steht die nächste Neuerung ins Haus. Ab 2028, der 100. Oscar-Verleihung, sollen mit der Kategorie "Stuntdesign" auch die Leistungen von Stuntmännern und -frauen geehrt werden.

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