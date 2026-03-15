Home News TV-News

Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt

Oscars 2026

Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt

15.03.2026, 15.42 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Zum 98. Mal werden die Oscars verliehen, diesmal mit einer Premiere: Eine neue Kategorie wird eingeführt.
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
Michael B. Jordan könnte der lachende Vierte sein und seinen ersten Oscar gewinnen.  Fotoquelle: 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.
"One Battle After Another"
Für viele Kritiker der Favorit: "One Battle After Another" hat sehr gute Chancen, als bester Film ausgezeichnet zu werden.  Fotoquelle: Warner Bros. Pictures
Jessie Buckley in "Hamnet"
Jessie Buckley (Bild, mit Paul Mescal) wird der Oscar als beste Hauptdarstellerin kaum zu nehmen sein.  Fotoquelle: Focus Feature/Universal
Marty Supreme
Timothée Chalamet zeigt in "Marty Supreme" nicht nur, dass er gut schauspielern, sondern auch gut Tischtennis spielen kann. Besser als ein gewisser Schauspielkollege wird er den Schläger jedoch kaum geschwungen haben. Den der ist eine echte Legende des Sports - und stammt übrigens aus Deutschland.  Fotoquelle: Tobis Film
Wagner Moura
Ohne Wagner Moura wäre "The Secret Agent" ein anderer Film geworden, so viel ist sicher. Gabriel Domingues trug mit seiner Entscheidung bei, dass der Thriller sein jetziges Profil bekam.   Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dominic Lipinski

"And the Oscar goes to ...", heißt es am 15. März in Los Angeles, wenn wieder die Oscars verliehen werden. Zum 98. Mal steigt dann die Gala für den wohl wichtigsten Filmpreis der Welt, aber zum ersten Mal werden die Awards in 24 Kategorien vergeben. Denn mit "Bestes Casting" ist eine neue Sparte hinzugekommen. Erstmals werden also auch diejenigen Personen hinter den Kulissen einer Filmproduktion gewürdigt, die bei einem Filmprojekt die nicht unwesentliche Entscheidung treffen, wer welche Rolle bekommt.

Die für die Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte im Februar 2024 bekannt gegeben, die neue Kategorie einzuführen. Die Entscheidung begründete sie damit, dass auch Casting-Verantwortliche maßgeblich zum Gelingen eines Films beitragen würden. "Casting-Direktoren spielen eine wesentliche Rolle beim Filmemachen", hieß es in einer Pressemitteilung. Man sei "stolz darauf, Casting zu den Disziplinen hinzuzufügen, die wir anerkennen und würdigen".

Das sind die Nominierten in der "Casting"-Kategorie

Stolz auf die Nominierung werden auch die ersten Kandidaten für Auszeichnung in der Casting-Sparte sein. Vorgeschlagen für den Preis sind Francine Maisler für "Blood & Sinners", Jennifer Venditti für "Marty Supreme", Cassandra Kulukundis für "One Battle After Another" sowie Nina Gold und Gabriel Domingues für "Hamnet" beziehungsweise "The Secret Agent". Bemerkenswert: Alle fünf Filme führen Darstellerinnen und Darstellerinnen ins Feld, die ihrerseits für einen Oscar nominiert sind. Auch das spricht für Casting-Direktoren – und die Relevanz ihrer Arbeit.

Derzeit beliebt:
>>WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
>>Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück
>>"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
>>Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?

Zuletzt hatte die Academy 2002 mit "Bester Animationsfilm" eine neue Oscar-Sparte eingeführt. Erster Gewinner war "Shrek – Der tollkühne Held" von DreamWorks, der sich gegen "Jimmy Neutron – Der mutige Erfinder" und "Die Monster AG" durchsetzte. Nach der Casting-Sparte steht die nächste Neuerung ins Haus. Ab 2028, der 100. Oscar-Verleihung, sollen mit der Kategorie "Stuntdesign" auch die Leistungen von Stuntmännern und -frauen geehrt werden.

Oscarverleihung 2026: Das verraten die Prognosen
Die Oscars stehen vor der Tür und die Spannung steigt. Wer sind die Favoriten für die Auszeichnungen in den wichtigsten Kategorien? Unsere Prognosen geben einen Einblick in die möglichen Gewinner und Überraschungen.
Oscar-Prognosen
Jessie Buckley in "Hamnet"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Die Kino-Highlights der Woche: "Good Luck, Have Fun, Don't Die" und mehr
Kino-Neustarts
Good Luck, Have Fun, Don't Die
Oscarverleihung 2026: Das verraten die Prognosen
Oscar-Prognosen
Jessie Buckley in "Hamnet"
Verfluchter Goldjunge? Diese Promi-Paare trennten sich nach den Oscars
Hollywood-Phänomen
Wen traf der Oscarfluch?
"Yellowstone"-Star lebt jetzt wie seine Rolle in Montana auf dem Land: "Bin wirklich dankbar"
Hollywood-Aussteiger
Luke Grimes
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Hollywood-Schauspieler erteilte TV-Star Knossi eine harte Absage: "Halt die Klappe!"
Unhöfliche Begegnung
Jens "Knossi" Knossalla
"Sie wollen, dass ich hier sterbe": Harvey Weinstein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz
Weinsteins Gefängnisinterview
Harvey Weinstein
Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
Arnolds Comeback
Arnold Schwarzenegger
Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
Oscar-Anekdoten
Kuriose Oscar-Fakten
"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
Intimes Porträt
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
"Nennen Sie mich Snake": Dieser Actionklassiker begleitet Kurt Russell ein Leben lang
Kultklassiker
Die Klapperschlange
"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Llambi als Amor
Let's Dance
"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugserlebnis
Rudi Cerne
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall
Schlagerikone
Roberto Blanco
"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
Krimi
"Polizeiruf 110: Ablass"
Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Chiles Naturwunder
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
Verdrängte Wahrheiten
Im toten Winkel
"Billy Elliot" wird 40: So sieht der ehemalige Kinderstar heute aus
Charakterdarsteller
Billy Elliot - I Will Dance
Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat
Musik und Emotionen
Die Giovanni Zarrella Show
Der Gangsterboss Tommy Shelby kehrt zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Peaky Blinders: The Immortal Man"
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger
Neue Raab-Show
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
Unheilig-Frontmann: Der Graf spricht über seine romantische Liebesgeschichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Experte von "Bares für Rares" ist sich sicher: "Das gibt ein Bietergefecht"
Ausgabe vom 13. März
Horst Lichter.
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Hans Sigl lässt Fans aufatmen: "Der Bergdoktor" geht weiter
Neue Staffel
Hans Sigl guckt freundlich.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.