"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger

Mit einer neuen Eventshow schickt RTL zwei der prominentesten Gesichter des deutschen Entertainments zusammen auf Sendung: Barbara Schöneberger und Stefan Raab präsentieren als festes Moderationsduo die neue Samstagabendshow "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen". Nach ihrer Moderation des ESC-Vorentscheids stehen Schöneberger und Raab damit erneut gemeinsam vor der Kamera, diesmal jedoch mit einer eigenen Show. Diese versteht sich als Quiz-Reise durch Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Studio-Publikum und prominente Gäste sollen dabei ihr Erinnerungsvermögen unter Beweis stellen.

Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen Show • 14.03.2026 • 20:15 Uhr

"Eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen." Das Konzept unterscheidet sich von klassischen Quizformaten: Das Publikum ist nicht nur Zuschauer, sondern aktiver Teil der Sendung. Gemeinsam mit den prominenten Mitspielern wird geraten, diskutiert und in Erinnerungen geschwelgt. Ergänzt wird das Spielprinzip durch viel Musik, Überraschungen sowie spontane Einlagen der beiden Hosts, wie es bei RTL heißt. Humor, Schlagfertigkeit und generationsübergreifende Aha-Momente sollen den Samstagabend prägen.

Inga Leschek, Chief Creative Officer RTL Deutschland, sagte in einer Ankündigung der neuen Reihe: "Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei 'Chefsache ESC' gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei 'Wer weiß wie wann was war?' einbringen. Uns erwartet eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen und der Samstagabend zum Erlebnis wird."

Mit dem neuen Format setzt RTL im Frühjahr auf bekannte Namen und große Samstagabend-Unterhaltung. Stefan Raab, der mit seiner TV-Firma Raab Entertainment für den Sender arbeitet (mit oft durchwachsenem Quotenerfolg), erhält damit erneut eine prominente Primetime-Rolle und eine Chance, sich als TV-Rückkehrer doch noch nachhaltig zu beweisen. Barbara Schöneberger wiederum bleibt dem Samstagabend treu und übernimmt nach ihrem Aus bei der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", die sie nach dem Rückzug von Thomas Gottschalk ebenfalls verließ, nun wieder eine RTL-Aufgabe.

Die zweite Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" läuft eine Woche später, am Samstag, 21. März, ebenfalls um 20.15 Uhr.

Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen – Sa. 14.03. – RTL: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.