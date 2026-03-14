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"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger

Neue Raab-Show

"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger

14.03.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
RTL präsentiert die neue Samstagabendshow "Wer weiß wie wann was war?", moderiert von Barbara Schöneberger und Stefan Raab. Eine spannende Mischung aus Quiz, Musik und Entertainment erwartet die Zuschauer.
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Ins feine Tuch gehüllt: Barbara Schöneberger und Stefan Raab übernehmen zunächst für zwei Ausgaben eine neue Samstagabend-Showreihe.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Beim "ESC"-Vorentscheid arbeiteten sie bereits zusammen: Barbara Schöneberger und Stefan Raab.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Stehen sich vermutlich bei der Schlagfertigkeit in nichts nach: Barbara Schöneberger und Stefan Raab.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Man darf gespannt sein, welche Überraschungseinlagen die Show für Barbara Schöneberger und Stefan Raab bereit hält.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Mit einer neuen Eventshow schickt RTL zwei der prominentesten Gesichter des deutschen Entertainments zusammen auf Sendung: Barbara Schöneberger und Stefan Raab präsentieren als festes Moderationsduo die neue Samstagabendshow "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen". Nach ihrer Moderation des ESC-Vorentscheids stehen Schöneberger und Raab damit erneut gemeinsam vor der Kamera, diesmal jedoch mit einer eigenen Show. Diese versteht sich als Quiz-Reise durch Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Studio-Publikum und prominente Gäste sollen dabei ihr Erinnerungsvermögen unter Beweis stellen.

RTL
Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen
Show • 14.03.2026 • 20:15 Uhr

"Eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen."

Das Konzept unterscheidet sich von klassischen Quizformaten: Das Publikum ist nicht nur Zuschauer, sondern aktiver Teil der Sendung. Gemeinsam mit den prominenten Mitspielern wird geraten, diskutiert und in Erinnerungen geschwelgt. Ergänzt wird das Spielprinzip durch viel Musik, Überraschungen sowie spontane Einlagen der beiden Hosts, wie es bei RTL heißt. Humor, Schlagfertigkeit und generationsübergreifende Aha-Momente sollen den Samstagabend prägen.

Inga Leschek, Chief Creative Officer RTL Deutschland, sagte in einer Ankündigung der neuen Reihe: "Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei 'Chefsache ESC' gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei 'Wer weiß wie wann was war?' einbringen. Uns erwartet eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen und der Samstagabend zum Erlebnis wird."

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Mit dem neuen Format setzt RTL im Frühjahr auf bekannte Namen und große Samstagabend-Unterhaltung. Stefan Raab, der mit seiner TV-Firma Raab Entertainment für den Sender arbeitet (mit oft durchwachsenem Quotenerfolg), erhält damit erneut eine prominente Primetime-Rolle und eine Chance, sich als TV-Rückkehrer doch noch nachhaltig zu beweisen. Barbara Schöneberger wiederum bleibt dem Samstagabend treu und übernimmt nach ihrem Aus bei der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", die sie nach dem Rückzug von Thomas Gottschalk ebenfalls verließ, nun wieder eine RTL-Aufgabe.

Die zweite Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" läuft eine Woche später, am Samstag, 21. März, ebenfalls um 20.15 Uhr.

Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen – Sa. 14.03. – RTL: 20.15 Uhr

"Das stimmt!": Barbara Schöneberger beichtet, dass sie Stefan Raab nicht leiden konnte
Nach einigen Quoten-Enttäuschungen wagt RTL mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger ein neues Show-Format. "Wer weiß wie wann was war?" verspricht Unterhaltung für alle Altersgruppen und setzt auf Pop-Kultur, Musik und Zeitgeschichte.
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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