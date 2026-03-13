Hans Sigl lässt Fans aufatmen: "Der Bergdoktor" geht weiter

Seit 2008 entführt uns das ZDF einmal im Jahr für acht Folgen in die wildromantischen Alpen Österreichs. Zwischen bezaubernden Tälern und fantastischen Aussichten kümmert sich der Bergdoktor (Hans Sigl) aufopferungsvoll um jeden Patienten, wie es das in der Realität zwischen langen Wartezeiten und Fachärztemangel schon lange nicht mehr gibt. Aber auch privat geht es bei Familie Gruber stets turbulent zu.

Dramatisches Ende der 19. Staffel Was war das für ein fieser Cliffhanger im Staffelfinale „des Bergdoktors“? Martin Gruber trifft seine Ex-Partnerin nach fünf langen Jahren wieder – und seinen Sohn Johann zum ersten Mal. Mit Tränen in den Augen muss der Doktor mitansehen, wie sein Sohn einen anderen Mann, Marc, den neuen Lebensgefährten seiner Ex, „Papa“ nennt, denn dieser weiß gar nichts von seinem biologischen Vater. Warum Franziska Hochstetter nach Ellmau zurückgekehrt ist? Unklar.

Wie geht es mit Lilli weiter? Ungewiss ist auch, ob David Kästner seiner Freundin Lilli Gruber den Schwimmbadeinbruch und den Kuss mit Josi Bachmeier gesteht. Bevor er es ihr in Folge 8 sagt, geht er erst mal Kaffee holen. Für uns fast ein Jahr lang. Denn die neuen Folgen müssten traditionell im Januar starten.

Am Ende der 19. Staffel – die sich hauptsächlich um den Tod und das Erbe Rolf Pflügers drehte – sah Lilli ein, dass sie sich mit dem Landhandel etwas übernommen und ihr Privatleben vernachlässigt hat. Sie zog Konsequenzen und übergab die Geschäftsleitung wieder an Caro Pflüger. Werden die beiden es schaffen, den Landhandel über Wasser zu halten? Und wird Hans Gruber endlich eine langfristige Partnerin in Julia Andermatt finden?

Neue Staffel in Planung Wenigstens müssen wir mit diesen offenen Enden nicht für immer leben. Im Interview mit „Bunte.de“ verriet Hans Sigl, dass er seinen Vertrag bis 2027 verlängert habe. „Und sogar noch für die 21. Staffel, wir haben jetzt einen Vertrag, der bis 2026/2027 läuft.“ Fans dürfen also erleichtert aufatmen. Der charismatische Alpenarzt bleibt uns noch mindestens zwei weitere Staffeln erhalten. Auch das ZDF bestätigt eine neue Staffel auf Social Media: „Da kommt noch einiges auf uns zu [...] Und wir werden weitermachen – nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Bis dahin Euch allen eine gute Zeit!“