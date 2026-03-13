"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg

Joel Mattli Eins ist gewiss: Der Ninja-Warrior-Star Joel Mattli ist sportlich. An Muskelkraft und Ausdauer sollte es ihm also nicht mangeln. Auch für Diego zählt er zu den Favoriten. „Joel konnte ich schon selber kennenlernen. Ein sehr netter Kerl und ich glaube, der kommt sehr weit“, erklärte der 22-jährige Sohn von Verona Pooth. Tatsächlich ergatterte der 31-Jährige zusammen mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev das Direktticket. Damit war er für die erste Show gesavet und konnte ganz entspannt an den Start gehen.

Bianca „Bibi“ Heinicke Kaum eine hat sich so sehr verändert wie Bianca Heinicke. 2012 startete sie auf YouTube mit „BibisBeautyPalace“ voll durch. Innerhalb kürzester Zeit zählte sie zu Deutschlands Top-Influencern mit zeitweise 5,9 Millionen Followern. Doch heute ist alles anders. 2022 tauchte sie unter und zwei Jahre später verwandelt wieder auf. Weg sind Make-up, Extensions und künstliche Wimpern. Die ehemalige Beauty-Influencerin zeigt sich nun natürlich schön und mit ikonischem Nasen-Piercing. Heute arbeitet sie als veganer Ernährungscoach. Die Follower sind ihr dennoch erhalten geblieben: 7,9 Millionen sind es mittlerweile allein auf Instagram. Wenn die alle anrufen, hat sie sehr gute Chancen auf den Titel Dancing-Star 2026. Das sieht auch Diego Pooth so. „‚BibisBeautyPalace‘ ist ’ne YouTube-Legende und sie hat eine riesige Fan-Community.“ Dass sie auch tanzen kann, hat sie in Show 1 bewiesen. Dort belegte sie mit den Jury-Punkten Rang 3.

Ross Antony Der sympathische Brite Ross Antony „ist schon länger im Fernsehen, als ich auf der Welt bin“, scherzt Diego und ergänzt: „Super sympathischer Kerl und immer authentisch. Der kommt auch sehr weit.“ Dank seiner Karriere als Boyband-Mitglied, Musical- und Schlagersänger ist das Tanzen fester Bestandteil seines Berufslebens. In der ersten Show lieferte der Schlagersänger auch direkt ab. Er landete im Jury-Ranking auf Platz 1! Seinem Ruf als Favorit wurde er damit gerecht.

Sonya Kraus musste in Show 1 gehen In der ersten Show mussten Influencerin Vanessa Borck und Moderatorin Sonya Kraus zittern. Eins ist sicher: Sonya Kraus wird nicht Dancing-Star 2026 werden, obwohl sie dank ihrer Ballettkünste als Geheimfavoritin galt. Sie erhielt die wenigsten Anrufe und schied damit in Show 1 aus.