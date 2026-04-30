Let's Dance 2026: Partnertausch und Herren-Teams

Noch sieben Promis sind bei "Let's Dance" im Rennen um den Titel "Dancing Star" 2026. In Folge acht der aktuellen 19. Staffel der RTL-Show müssen diese sich mit einer Umstellung arrangieren – schließlich steht der traditionelle Partnertausch an. Welcher Star am Freitagabend mit welchem Profi antritt, entschied das Publikum: "Über 50.000 Verpaarungsvorschläge von euch auf Facebook TikTok und YouTube – wir haben alles ausgewertet", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats.

Das Ergebnis: Joel Mattli präsentiert einen Paso Doble mit Patricija Ionel, Anna-Carina Woitschack wagt den Charleston mit Valentin Lusin und Milano tanz einen Langsamen Walzer mit Vika Sauerwald. Dem Wiener Walzer stellen sich Jan Kittmann und Ekaterina Leonova. An Nadja Benaissas Seite steht nun Massimo Sinató – sie tanzen einen Jive.

Im Gegensatz zu den regulären Paarungen treten nach dem Partnertausch zwei reine Herren-Teams an. So darf Ross Antony mit Alexandru Ionel eine Salsa tanzen, während Gustav Schäfer gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke einen Paso Doble darbieten wird.

"Ich freu mich so auf Gustav und Zsolt" Auf den Auftritt des Tokio-Hotel-Schlagzeugers scheinen die Fans besonders gespannt zu sein. "Ich freu mich so auf Gustav und Zsolt, bestimmt eine mega gute Kombi", schreibt eine Zuschauerin auf Instagram."Ich bin mir sicher, dass Gustav mit Zsolt das Ding rocken wird", glaubt eine weitere Kommentatorin.

Als wäre der Partnertausch nicht Herausforderung genug, müssen die Stars auch einen weiteren Tanz mit ihren regulären Tanzpartnern einstudieren. Dann stehen wieder Joel Mattli und Malika Dzumaev, Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov, Gustav Schäfer und Anastasia Maruster, Ross Antony und Mariia Maksina, Milano und Marta Arndt, Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov sowie Jan Kittmann und Kathrin Menzinger gemeinsam auf der Bühne.

Zu sehen gibt es "Let's Dance" immer freitags, um 20.15 Uhr, live bei RTL. Das Finale der 19. Staffel findet am ebenfalls live am Freitag, 29. Mai, zur Primetime statt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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