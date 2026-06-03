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Bill Kaulitz: "Die Bachelors" sehen aus wie KI-Männer - und sind wunderschön!

Kaulitz-Kontroverse

Bill Kaulitz: "Die Bachelors" sehen aus wie KI-Männer - und sind wunderschön!

03.06.2026, 12.38 Uhr
von Franziska Wenzlick
In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" diskutieren die Kaulitz-Brüder über die aktuellen RTL-"Bachelors".
Tom und Bill Kaulitz
Bill Kaulitz (rechts) schwärmt im Gespräch mit seinem Bruder Tom Kaulitz von den diesjährigen RTL-"Bachelors".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer
Die Bachelors
Tim (links) und Sebastian sind die neuen Rosenkavaliere bei "Die Bachelors".  Fotoquelle: RTL / Lena-Luise Grellert

"Die haben Glück gehabt", stellt Bill Kaulitz hinsichtlich der diesjährigen "Die Bachelors"-Kandidatinnen fest. "Weil du kommst da hin und die beiden sehen eigentlich aus wie KI-Männer." In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gesteht der Tokio-Hotel-Frontmann, Gefallen an den diesjährigen RTL-Rosenkavalieren Sebastian Paul und Tim Reitz gefunden zu haben: "Die sind beide so wunderschön."

"Wirklich?", staunt Tom Kaulitz. "Du hast einen komischen Geschmack." Als sein Bruder einwirft, dass sein "Typ Mann ja eigentlich ein anderer" sei, stichelt Tom: "Du hast keinen Typ Mann!" Bill erklärt: "Wenn ich mir einen aussuchen oder malen müsste, würde ich ja sagen, der hat ein bisschen Bauch, der hat Haare, der ist sehr groß, hat richtige Pranken ..."

"Ich würde mit beiden schlafen müssen"

Nichts davon treffe auf die "Bachelors" zu, gibt Tom zu bedenken: "Sehr gepflegt sind die. Sehr gestutzt, sehr zurechtgezupft." Das scheint Bill jedoch nicht zu stören. "Aber der Tim! Der ist fast zu schön, um wahr zu sein. Man guckt ihn wirklich an und denkt so, wenn der spricht und wie der ist von der Art und so ... und der Körper!" Ähnliches gelte für Sebastian. "Alter, die sind beide auch so charmant und so sweet", schwärmt der 36-Jährige, "wenn ich jetzt Kandidatin wäre – ich würde mit beiden schlafen müssen!"

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Sein Zwilling glaubt: "Dann musst du ausscheiden." Bill überlegt indessen weiter: "Ich würde sagen, ich bleibe jetzt eine Nacht mal bei dir und eine Nacht mal bei dir." – "Das würden sie nicht wollen", ist sich Tom sicher. Der Ehemann von Heidi Klum stellt klar: "Das würde ich auch nicht wollen." Wäre er der "Bachelor", hätte er eine derart entscheidungsschwache Kandidatin "sofort nach Hause geschickt", betont der Gitarrist.

"Okay, dann hätte ich es heimlich gemacht", lacht Bill – und bewegt seinen Bruder damit zu einer steilen These: "Du würdest sofort danach – wenn du da mitmachen würdest – im Dschungelcamp landen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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