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"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen

Gewichtsabnahme

"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen

03.06.2026, 10.23 Uhr
Fünf Jahre nach ihrem Sieg bei "Germany"s Next Topmodel' hat Alex Mariah Peter 25 Kilo abgenommen und präsentiert stolz ihren neuen Bikinikörper auf Instagram. Trotz Herausforderungen bleibt sie selbstbewusst und inspiriert viele Fans.
Alex Mariah Peter
Alex Mariah Peter hat 25 Kilo verloren.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Fünf Jahre ist es inzwischen her, da hat Alex Mariah Peter die ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" für sich entschieden. Bei ihrem Sieg im Jahr 2021 war sie 23 Jahre alt und wog 65 Kilo. Anschließend nahm sie zu und erreichte im Sommer 2025 ihr Höchstgewicht. Die damals 118 Kilogramm hat sie in den vergangenen Monaten allerdings um 25 Kilo reduziert, wie die 28-Jährige jetzt auf Instagram zeigt.

Kurz vor Weihnachten hatte Alex Mariah Peter auf der Social-Media-Plattform angekündigt, in den nächsten sechs Monaten 25 Kilo abnehmen zu wollen. Nun hat sie den Fans ihre Erfolge präsentiert. Das Model postete ein Foto, auf dem sie in einem braunen Bikini mit einem gemusterten Kimono bei einem Event von Calzedonia posiert. Dazu schrieb sie: "Ich habe 25 Kilogramm abgenommen und das ist mein Bikinibody 2026."

"Meine Oberschenkel reiben den dritten Sommer in Folge"

Alex Mariah Peter veröffentlichte aber auch noch zehn weitere Bilder und schilderte dabei offen ihre Probleme. "Meine Oberschenkel reiben den dritten Sommer in Folge", gab sie beispielsweise zu. Die Schnüre ihres Bikinis würden noch immer einschneiden. Und: "Ich wiege immer noch 93 Kilo und trage Größe 44." Außerdem sei ihr Bauchnabel "immer noch nicht vertikal, sondern waagrecht".

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Stolz verriet sie: "Und trotzdem war ich die Einzige auf dem Event im Bikini-Look und bin verdammt stolz darauf, dass ich den Umhang nicht geschlossen und mich versteckt habe!" In der Kommentarspalte reagierten ihre Fans begeistert und sprachen ihr weiter Mut zu. Unter anderem hieß es: "Sei stolz auf dich, du bist klasse und ein Vorbild für uns Frauen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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