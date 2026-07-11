Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann ging sie aufs "Traumschiff"

Barbara Wussow hat vor den aktuellen Dreharbeiten zu "Das Traumschiff" nach eigenen Angaben zehn Kilogramm verloren. Seit 2018 ist die Schauspielerin in der ZDF-Serie als Hoteldirektorin Hanna Liebhold zu sehen und verbrachte zuletzt viel Zeit auf der MS Amadea. Für die neuen Folgen mit den Reisezielen "Bangkok" und "Vietnam" wurde mehrere Wochen am Stück produziert.

Vor Drehbeginn setzte Wussow laut "Bunte" auf Disziplin, Bewegung und eine strikte Ernährung. "Ich hatte brav mit viel Disziplin davor abgenommen, bevor ich im Januar aufs Schiff bin. 10 Kilo! Und das ohne Spritze, nur mit Disziplin", sagte sie beim Felix Burda Award. Ihr wichtigstes Mittel sei Bewegung gewesen: "Ich bin mit meinem Hund raus. Laufi, laufi, laufi, den ganzen Tag."

"Das Traumschiff": Barbara Wussow spricht über ihre strenge Diät Bereits Ende 2025 hatte Wussow laut "Bild" beschrieben, wie ihr Diätplan konkret aussah: Zum Frühstück gab es ein Glas Wasser, einen Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen. Mittags wiederholte sie dasselbe – auf ein Abendessen verzichtete Wussow konsequent. Diese Diät habe sie allein durchgezogen, während sie für ihre Familie normal kochte.

Trotz der erreichten Gewichtsabnahme wurden die langen Dreharbeiten an Bord zur Herausforderung. Das Essen auf dem Schiff bezeichnete Wussow als "leider Gottes sehr gut", die Buffets seien "eine echte Herausforderung". Während der Zeit an Bord habe sie deshalb wieder einige Kilo zugenommen. Nach den Dreharbeiten setze sie wieder auf bewährte Routinen: lange Spaziergänge und Schwimmen, sobald sie zurück in Wien ist. Zuversichtlich zeigte sich die Darstellerin dennoch: "Das wird sich im Sommer wieder verflüchtigen, wenn ich wieder da bin."

Barbara Wussow bleibt als Hanna Liebhold beim ZDF-"Traumschiff" Privat ist Wussow seit 1990 mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. In "Das Traumschiff" steht Wussow weiter neben Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger und Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm vor der Kamera.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels