Psychospiel statt Eskalation? Das Erfolgs-Geheimnis von "Die Verräter"

Seit 2023 ist die Reality-Spielshow "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" bei RTL und RTL+ zu sehen. Nach drei Staffeln ist für 2026 eine vierte Ausgabe vorgesehen. Darin schlüpfen prominente Persönlichkeiten entweder in die Rolle der "Verräter" oder der "Loyalen". Wir werfen einen Blick auf die ungewöhnliche RTL-Show.

"Die Verräter" bei RTL: Wie groß ist der Erfolg? Dass "Die Verräter" für RTL und RTL+ zu einem wichtigen Format geworden ist, zeigt sich schon an der Fortsetzung: Nach drei Staffeln hat der Sender eine vierte Ausgabe für 2026 angekündigt. Besonders im Streaming konnte die Reality-Spielshow punkten. RTL verwies nach der dritten Staffel auf bereits 4,2 Millionen Views und sprach von einer starken Performance bei RTL+.

Auch im linearen Fernsehen setzte das Format immer wieder Ausrufezeichen. Der Start der dritten Staffel erreichte 2025 den bis dahin besten Marktanteil der Show und setzte sich in der Zielgruppe vor mehreren Primetime-Konkurrenten durch.

"Die Verräter": So funktioniert das Spiel um Vertrauen und Täuschung Als Vorlage für das Format dient das niederländische Original "De Verraders", basierend auf dem 1986 erschienenen Gesellschaftsspiel "Mafia". Die prominenten Teilnehmer werden von Gastgeberin Sonja Zietlow in ein Schloss eingeladen. Staffel 1 spielte im Château de Béguin in Frankreich, spätere Staffeln wurden im Château de Mielmont in Belgien produziert.

Während der ersten Zusammenkunft am runden Tisch bestimmt die Moderatorin heimlich mehrere Kandidaten als Verräter – die Zuschauer wissen sofort Bescheid. Den übrigen Protagonisten fällt die Rolle der Loyalen zu. Die Verräter versuchen, ihre Identität geheim zu halten und jede Nacht einen Loyalen auszuschalten. Die Loyalen wiederum müssen in den Verbannungsrunden herausfinden, wem sie trauen können. Dort stimmen die Teilnehmenden darüber ab, wer das Schloss verlassen muss. Der so bestimmte "Verbannte" teilt anschließend mit, ob er Loyaler oder Verräter war.

Silberschatz und Taktik: Darum geht es für die Kandidaten Erreicht am Ende mindestens ein Verräter die finale Sendung, wartet dort die Möglichkeit, den "Silberschatz" zu gewinnen. Er kann einen Wert von bis zu 50.000 Euro erreichen. Setzen sich die Finalisten nur aus Loyalen zusammen, teilen sie sich den Gewinn. In den Missionen erspielt die Gruppe Silberbarren, aus denen sich der finale Gewinn zusammensetzt.

Außerdem können die Teilnehmenden Zugang zur Waffenkammer erhalten. Dort können sie Vorteile wie den Schutzschild oder Dolch erlangen. Der Schild schützt seinen Träger oder seine Trägerin in der kommenden Nacht vor der Ermordung; sehr begehrt ist aber auch der Dolch. Er verdoppelt in der nächsten Verbannungsrunde die Stimme seines jeweiligen Besitzers.

Warum "Die Verräter" als Realityshow mit Stil funktioniert Tatsächlich klingt das Format erst einmal nach einer Anleitung für das eingangs erwähnte Gesellschaftsspiel. Bei genauem Hinschauen zeigt sich jedoch, dass vor allem das Zusammenspiel der Regeln mit den Teilnehmenden den besonderen Reiz ausmacht. Das Format setzt auf psychologische Spannung, taktische Gespräche und das Mitwissen des Publikums.

Das zeigt sich schon bei der Auswahl der Verräter am runden Tisch oder bei der Frühstücksroutine innerhalb des Spiels, wenn klar wird, wer das nächste Opfer der Verräter-Gruppe wurde. Zwischen Verdacht, Strategie und gezielter Verwirrung entsteht so eine Dynamik, die weit über das reine Spielprinzip hinausgeht.

Gleichzeitig ist "Die Verräter" Reality-TV mit Stil. Während andere Formate häufig auf Lautstärke, Streit und Eskalation setzen, entsteht die Spannung hier eher aus Blicken, Andeutungen und kontrollierten Gesprächen. Dazu passt, dass die Show auf bekannte Prominente setzt, die trotz der auf Misstrauen angelegten Prämisse vernünftig, reflektiert und respektvoll miteinander umgehen.

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