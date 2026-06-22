"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist

Masken, Misstrauen und Manipulation bei "Die Verräter – Vertraue niemandem!", wenn Reality-TV auf Gesellschaftsspiel trifft. Das Spiel auf der RTL-Showbühne ähnelt dem heimischen Gesellschaftsspiel "Werwölfe vom Düsterwald", das neben "Mord in der Disco" und "Tabu" so manche große Freundesrunde erfreut.

So funktioniert die RTL-Show "Die Verräter" Das Konzept ist schnell erklärt: 16 Prominente bewohnen seit 2023 alljährlich ein altes Schloss. Sonja Zietlow fungiert dabei auch 2026 wieder als Spielleiterin beziehungsweise Moderatorin. Nacht für Nacht ziehen die Verräter los – vier an der Zahl –, um ein Opfer auszuwählen.

Die Loyalen hingegen versuchen, die Verräter ausfindig zu machen und am Tage zu "verbannen". Natürlich wollen die Verräter das durch geschickte Manipulation und manche Lüge verhindern. Gekämpft wird zusätzlich um einen Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro.

"Die Verräter" – ein Quotengarant Vorbild für dieses Spektakel ist die niederländische TV-Show "De Verraders". Es war schnell entschieden, dass das RTL-Erfolgsformat eine weitere Staffel bekommt, denn es performte sowohl im linearen TV als auch im Streaming herausragend. Ganze 4,2 Millionen Zuschauer lockte das Format vor die Bildschirme. Die vierte Staffel wurde bereits im Sommer 2025 gedreht.

Regeländerungen in Staffel vier? Gibt es beim beliebten Gesellschaftsspiel noch Zusatzrollen wie beispielsweise die Hexe, den Jäger, Amor oder die Seherin, so hält es das RTL-Format bisher etwas schlichter. Bislang gewannen im deutschen Fernsehen nur die Verräter.

Deshalb wird darüber beraten, ob man den Loyalen nicht mehr "Funktionen" gewährt. Denkbar wäre beispielsweise, eine Seherin einzuführen, wie es im niederländischen Vorbild bereits geschehen ist.

Wer zieht ins Verräter-Schloss ein? Der Cast für die vierte Staffel ist noch nicht offiziell bestätigt. Hoch gehandelt werden allerdings Hardy Krüger Jr. ("Forsthaus Falkenau", "Notruf Hafenkante", GZSZ), Tine Wittler ("Einsatz in 4 Wänden") und Cathy Hummels ("Kampf der Reality-Stars"). Allerdings ist der Cast immer eine bunte Mischung aus erfahrenen TV-Hasen und junger Prominenz aus Social Media. Es gibt keinen Grund, warum es diesmal anders sein sollte.

Startdatum der neuen Staffel "Die Verräter" Staffel zwei war damals allein RTL+-Nutzern vorbehalten. Von dieser Staffel wurde nur die erste Folge im linearen TV ausgestrahlt. Staffel eins und drei hingegen konnten alle Menschen sehen. So ist es auch für die vierte Staffel geplant. Doch welchen Sendeplatz sie erhalten wird, ist noch nicht bekannt. Losgehen soll es im August 2026 – anders als in den Vorjahren, als "Die Verräter" im Frühjahr ausgestrahlt wurde.

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