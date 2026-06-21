Home News Star-News

"Das Drumherum ist ihm egal": So haben sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen wirklich kennengelernt

Schlagersängerin klärt auf

So haben sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen wirklich kennengelernt: „Florian war immer da"

21.06.2026, 14.18 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige berufliche und private Verbindung. Die beiden Schlagerstars haben sich anders kennengelernt, als zahlreiche Fans vermuten. Die Schweizerin hat sich nun zu ihrer Verbindung mit Florian Silbereisen geäußert.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

In den Medien wird häufig spekuliert, ob Beatrice Egli und Florian Silbereisen eine Liebesbeziehung führen. Doch sind die beiden Schlagerstars wirklich miteinander liiert? Die 38-Jährige und der Moderator kennen sich seit vielen Jahren und haben bereits viel miteinander erlebt. Ihre Verbindung begann viel früher, als so mancher Fan erwartet hat. 

Was Beatrice Egli von Florian Silbereisen lernen konnte

In Interviews schwärmt Beatrice Egli regelmäßig von Florian Silbereisen. Er sei ein wichtiger Wegbegleiter, erklärt die Schweizerin: „Er ist und bleibt für mich ein wichtiger Mensch“, äußert sich die Schlagersängerin in einem Interview mit web.de. Seit vielen Jahren ist Florian Silbereisen an ihrer Seite. „Florian war immer da. Und er war auch schon vor meiner DSDS-Zeit da", verriet der Schlagerstar mehr zu ihrem Verhältnis mit dem 44-Jährigen. Sowohl beruflich, als auch privat sind die beiden verbunden. „Von Florian konnte ich sehr viel lernen, was Gelassenheit angeht. Wenn er in eine Sendung geht, dann nimmt er es, wie es kommt. Ich finde es bemerkenswert, wie gelassen er mit der gesamten Branche umgeht.“

Wie die Freundschaft von Beatrice Egli und Florian Silbereisen begann

Bevor Beatrice Egli 2013 durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" einem größeren Publikum bekannt wurde, wurde Florian Silbereisen zu einem wichtigen Menschen in ihrem Leben. 2007 nahm die Sängerin gemeinsam mit Schlagerlegende Lys Assia am "Grand Prix der Volksmusik" teil. Das Duo gewann den Vorentscheid und belegte im internationalen Finale den 12. Platz. Im selben Jahr trat Beatrice Egli in Florian Silbereisens Show "Herbstfest der Volksmusik" auf. „Viele denken ja bis heute, dass für mich alles mit meiner Teilnahme an der Castingshow begann. Ich war aber schon vor DSDS in seiner Show zu Gast", klärt die gelernte Friseurin auf. „Er macht die Show, und die macht er grandios. Aber das ganze Drumherum ist ihm egal ….“ 

Derzeit beliebt:
>>Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
>>Helene Fischer und Inka Bause: So kam es zum Backstage-Vorfall
>>Thomas Seitel über Helene Fischer: Dieser Moment traf ihn mitten ins Herz
>>Beatrice Egli gewährt Einblick in ihre private Wohnung

Beatrice Egli äußert sich zu Gefühlen für Florian Silbereisen

Ob die beiden mehr sind als nur gute Freunde, bleibt weiterhin offen. Die Schlagzeilen über eine mögliche Liebesbeziehung belustigen die Schlagerstars. „Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht“, äußert sich Beatrice Egli im Interview mit "Brisant" und antwortet auf die Spekulationen mit dem Titel ihres gemeinsamen Duetts: „Und was dahinter steckt, 'das wissen nur wir'!“.

Relevante Themen dieses Artikels
Deutschland sucht den Superstar (DSDS) Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Beatrice Egli: Ihr Umgang mit Bodyshaming
"Man kann die Menschen nicht ändern"
"Volle Kanne"
Beatrice Egli stellt klar: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
Silbereisen, Beatrice Egli & Co: Hier wohnen Deutschlands Schlagerstars
Ammersee & mehr
Ein Bergdorf von oben.
So hat sich Beatrice Egli im Laufe ihrer Karriere verändert!
20 Bilder
Beatrice Egli lächelt.
Michelle wird zu „Wakan“: Warum der Schlagerstar jetzt ein völlig neues Leben beginnt
Neuanfang
Halbtotale Aufnahme, Schlagersängerin Michelle, lächelnd, mit einer Hand am Kinn, Blick an Kamera vorbei in die Ferne
Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star
Schlagerstar auf dem Bildschirm
Beatrice Egli
Beatrice Egli und Florian Silbereisen kommen sich beim „Schlagerbooom“ näher
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
Per Mertesacker reichten 50 Seiten von Christoph Kramers Roman
Literarische Premiere
Per Mertesacker, Christoph Kramer
Darum fliegt „Immer wieder sonntags“ wirklich aus dem TV-Programm
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
"Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross verrät seinen "Lebenstraum"
Das Leben des Volksmusikstars
Stefan Mross
"Immer wieder sonntags" kurz vor dem Aus: Stefan Mross reagiert emotional
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
WM 2026: Deutschland ist Gruppensieger — diese Gegner drohen jetzt
So geht es weiter
Deniz Undav steht auf dem Platz.
Matt Smith über den Dreh der neuen "House of the Dragon"-Staffel: "Es war viel"
Start der dritten Staffel
"House Of The Dragon" Staffel 3
"Kick It Like Beckham": Mehr als nur ein Fußballfilm
Frauenpower im Fußball
Kick it like Beckham
Christoph Maria Herbst: Entkommen aus Strombergs Schatten?
Wandelbarer Schauspieler
Stromberg
Ein kleines Mädchen überlebt einen Dreifachmord – und könnte den Täter kennen
"Tatort: Blinder Fleck"
"Tatort: Blinder Fleck"
Midlife-Crisis mit Glitzerperücke: Christoph Maria Herbst dreht in dieser Komödie auf
"Es ist nur eine Phase, Hase"
Es ist nur eine Phase, Hase
Asiens Dschungel zwischen Schönheit, Gefahr und Überlebenskampf
"Terra X: Asien (4) – Wilder Dschungel"
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Ezra Miller als Flash: Ein Solo-Debüt mit viel Tempo und Batman-Nostalgie
"The Flash"
The Flash
Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
WM-Duell gegen die Elfenbeinküste: Alle Infos zur TV-Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Marie Reim packt aus: Das sagt Vater Matthias zu ihrem neuen Partner!
Beziehungsenthüllung
Marie Reim
Vom Arthaus zur Action: Leonie Benesch auf der Überholspur
Deutschlands neuer Action-Star
Prisoner - Auf der Flucht
Hella von Sinnen und Mike Krüger im Gender-Dialog
Gender-Diskussion
"Gestatten, von Sinnen!"
Episches Historiendrama: Luc Bessons "Johanna von Orleans"
Französische Heldin
Johanna von Orleans
Skandalfilm "The Apprentice" enthüllt Donald Trumps Schattenseiten
Trump-Biopic
The Apprentice
Markus Lanz sieht in der Aufrüstung ein mögliches "Verarmungsprogramm"
Deutliche Kritik
"Lanz + Precht"
"John Sugar" Staffel 2 bei Apple TV: Colin Farrell kehrt als Alien-Detektiv zurück
Film-Noir-Serie mit Sci-Fi-Twist
John Sugar, Staffel 2