"Das Drumherum ist ihm egal": So haben sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen wirklich kennengelernt

In den Medien wird häufig spekuliert, ob Beatrice Egli und Florian Silbereisen eine Liebesbeziehung führen. Doch sind die beiden Schlagerstars wirklich miteinander liiert? Die 38-Jährige und der Moderator kennen sich seit vielen Jahren und haben bereits viel miteinander erlebt. Ihre Verbindung begann viel früher, als so mancher Fan erwartet hat.

Was Beatrice Egli von Florian Silbereisen lernen konnte In Interviews schwärmt Beatrice Egli regelmäßig von Florian Silbereisen. Er sei ein wichtiger Wegbegleiter, erklärt die Schweizerin: „Er ist und bleibt für mich ein wichtiger Mensch“, äußert sich die Schlagersängerin in einem Interview mit web.de. Seit vielen Jahren ist Florian Silbereisen an ihrer Seite. „Florian war immer da. Und er war auch schon vor meiner DSDS-Zeit da", verriet der Schlagerstar mehr zu ihrem Verhältnis mit dem 44-Jährigen. Sowohl beruflich, als auch privat sind die beiden verbunden. „Von Florian konnte ich sehr viel lernen, was Gelassenheit angeht. Wenn er in eine Sendung geht, dann nimmt er es, wie es kommt. Ich finde es bemerkenswert, wie gelassen er mit der gesamten Branche umgeht.“

Wie die Freundschaft von Beatrice Egli und Florian Silbereisen begann Bevor Beatrice Egli 2013 durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" einem größeren Publikum bekannt wurde, wurde Florian Silbereisen zu einem wichtigen Menschen in ihrem Leben. 2007 nahm die Sängerin gemeinsam mit Schlagerlegende Lys Assia am "Grand Prix der Volksmusik" teil. Das Duo gewann den Vorentscheid und belegte im internationalen Finale den 12. Platz. Im selben Jahr trat Beatrice Egli in Florian Silbereisens Show "Herbstfest der Volksmusik" auf. „Viele denken ja bis heute, dass für mich alles mit meiner Teilnahme an der Castingshow begann. Ich war aber schon vor DSDS in seiner Show zu Gast", klärt die gelernte Friseurin auf. „Er macht die Show, und die macht er grandios. Aber das ganze Drumherum ist ihm egal ….“

Beatrice Egli äußert sich zu Gefühlen für Florian Silbereisen Ob die beiden mehr sind als nur gute Freunde, bleibt weiterhin offen. Die Schlagzeilen über eine mögliche Liebesbeziehung belustigen die Schlagerstars. „Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht“, äußert sich Beatrice Egli im Interview mit "Brisant" und antwortet auf die Spekulationen mit dem Titel ihres gemeinsamen Duetts: „Und was dahinter steckt, 'das wissen nur wir'!“.

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