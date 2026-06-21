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Thomas Seitel über Helene Fischer: Dieser Moment traf ihn mitten ins Herz

Schlagerliebe

Helene Fischer und Thomas Seitel: Vom Zufall zur großen Liebe

21.06.2026, 09.45 Uhr
von Annika Schmidt
Helene Fischer und Thomas Seitel sind ein Paar, das durch eine Verkettung von Zufällen zusammenfand.
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Helene Fischer und ihr Ehemann Thomas Seitel bei einem Kunststück in ihrer Show.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Zehn Jahre lang galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als das große Paradepaar des Schlagers. Als sie 2018 überraschend ihre Trennung bekannt gaben, traf das viele Fans völlig unerwartet. Kurz darauf kam Thomas Seitel in Helenes Leben – und von diesem Moment an veränderte sich alles.

Zufall? Oder doch eine kleine Fügung des Schicksals? Denn eigentlich war ihr Kennenlernen ganz anders geplant. Der Tänzer erzählte inzwischen offen, wie er und Helene Fischer tatsächlich aufeinandertrafen – und wie aus diesem ersten, unscheinbaren Moment schließlich eine große Liebe wurde.

Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte wirklich

Für Helene Fischer brachte ihre Schlagerkarriere nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch privates Glück. Als sie 2018 auf große Tour ging, ahnte die Sängerin noch nicht, wie sehr diese Shows ihr Leben verändern würden. Für die Konzertreihe engagierte sie mehrere Tänzerinnen und Tänzer – Thomas Seitel sollte ursprünglich gar nicht dabei sein.

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Doch dann kam es völlig anders. Im Gespräch mit dem Zeit-Magazin erklärte Seitel: "Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden." Die beiden Artisten konnten jedoch nicht teilnehmen. Obwohl sie Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, empfahlen die Zwillinge ihn als Ersatz.



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Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.

So bekam Seitel die Chance, bei Helenes Shows mitzuwirken – und lernte die Sängerin hinter den Kulissen kennen. Ein Engagement, das schließlich den Anfang ihrer gemeinsamen Geschichte markierte.

So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt 

Es gab einen ganz bestimmten Moment, der wohl alles zwischen ihnen veränderte. Thomas Seitel erinnert sich lebhaft daran: "Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: "Sag das noch mal." Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: "Woher kannst du denn Hessisch babbeln?""

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Ihre Antwort – ""Isch komm da her"" – traf ihn mitten ins Herz. "Da ist mir das Herz aufgegangen", beschreibt der Tänzer diesen schicksalhaften Augenblick. Von da an war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau ist, mit der er sein Leben verbringen möchte. "Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger."

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Helene Fischer privat: Das Familienleben mit Thomas Seitel

Helene Fischer und Thomas Seitel leben mit ihren Töchtern am bayerischen Ammersee. Auch das Verhältnis zwischen Seitel und Florian Silbereisen scheint gut zu sein – trotz der besonderen Konstellation, in der er inzwischen selbst im Fokus der Öffentlichkeit steht. Seit Beginn der Beziehung begleitet den Luftakrobaten ein deutlich größeres Medieninteresse.

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Seitel beschreibt sein Leben heute mit klaren Worten: "Ich habe mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden."


Auch nach ihrer Trennung ist das Verhältnis von Helene Fischer und Florian Silbereisen innig. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

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