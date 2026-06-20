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WM-Duell gegen die Elfenbeinküste: Alle Infos zur TV-Übertragung

Wer zeigt die Partie?

WM-Duell gegen die Elfenbeinküste: Alle Infos zur TV-Übertragung

20.06.2026, 11.42 Uhr
von Julian Flimm, Natasa Unkel
Nach dem Start ins Turnier richtet sich der Blick auf das zweite Gruppenspiel. Der Überblick zeigt Gegner, Anstoßzeit und die wichtigsten Infos zur TV-Übertragung.
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
Die DFB-Elf beim Spiel gegen die Schweiz.  Fotoquelle: picture alliance / Baumann/Hansi Britsch | Hansjürgen Britsch

Nach dem WM-Auftakt wartet auf die deutsche National-Elf das nächste Gruppenspiel: Am Samstag, 20. Juni, trifft Deutschland bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf die Elfenbeinküste. Wann Anstoß ist und wo Fans die Partie live im TV und Stream sehen können, zeigt der Überblick.

Deutschland gegen Elfenbeinküste: Termin, Uhrzeit und TV-Übertragung

  • Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr: Deutschland – Curaçao (in Houston) – live in der ARD und bei MagentaTV
  • Vorrundenspiel: Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste (in Toronto) – live im ZDF und bei MagentaTV
  • Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Ecuador – Deutschland (in New York/New Jersey) – live in der ARD und bei MagentaTV

In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Spiele dafür beginnen ab dem 28. Juni. Nach dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale findet das Turnier schließlich seinen Höhepunkt mit dem Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in New York.

WM 2026: Alle Termine bis zum Finale im Überblick

  • Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni
  • Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 4. Juli
  • Achtelfinale: 4. Juli bis 7. Juli
  • Viertelfinale: 9. Juli bis 12. Juli
  • Halbfinale: 14. bis 15. Juli
  • Spiel um Platz 3: 18. Juli
  • Finale: 19. Juli – live im ZDF

WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase
Der neue Modus macht die Lage komplizierter als früher. Je nach Tabellenplatz könnten ganz unterschiedliche Mannschaften auf Deutschland treffen.
So geht es weiter
Spieler von Deutschland und Curacao spielen um den Ball.

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Hinweis: MagentaTV zeigt alle 104 WM-Spiele, 44 davon exklusiv. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die konkrete Aufteilung der deutschen Gruppenspiele hat der DFB bestätigt.

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