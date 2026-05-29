Home News Star-News

Bevor er Helene Fischer traf: Das bewegte Leben von Thomas Seitel

Begabter Künstler

Bevor er Helene Fischer traf: Das bewegte Leben von Thomas Seitel

29.05.2026, 09.25 Uhr
von Charlotte Leutloff
Thomas Seitel ist heute vor allem als Partner von Helene Fischer bekannt. Doch sein Leben war schon vorher voller überraschender Wendungen.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Lange bevor Thomas Seitel an der Seite einer der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands in den Fokus rückte, hatte er bereits einen bemerkenswerten Weg hinter sich. Aufgewachsen in Südhessen, führte ihn sein sportliches Talent zunächst in den Spitzensport – bis in die Bundesliga. Doch dem strengen Alltag aus Wettkämpfen und Medaillendruck wollte er sich nicht dauerhaft unterordnen und entschied sich für einen radikalen Neuanfang.

Diese fand er schließlich in der internationalen Artistik. Als Luftakrobat beim „Cirque du Soleil“ begeisterte er ein weltweites Publikum mit spektakulären Darbietungen. Ein weiterer Wendepunkt folgte 2017, als er Teil des Show-Ensembles von Helene Fischer wurde. Bei rund 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwebte er bis zu 15 Meter hoch über den Köpfen der Zuschauer – und aus der intensiven Zusammenarbeit entwickelte sich auch abseits der Bühne eine besondere Nähe zur Schlager-Ikone.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Trennung erschütterte die Schlagerwelt

Helene Fischer und Florian Silbereisen galten über mehr als ein Jahrzehnt als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Sympathisch, bodenständig, familiennah – ihr gemeinsames Leben spielte sich weitgehend in der Öffentlichkeit ab. Umso größer war der Schock für viele Fans, als sie im Dezember 2018 ihre Trennung bekannt gaben. Zeitgleich machte Helene Fischer ihre Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Derzeit beliebt:
>>„Traumschiff“-Kritik an Florian Silbereisen: Barbara Wussow wird deutlich
>>Harte Worte über Giovanni Zarrella: Ex-Bro'Sis-Kollege rechnet mit ihm ab
>>Helene Fischer spricht über Lust auf eine „komplette Typveränderung“
>>„Bergdoktor“-Star: So wohnt Hans Sigl privat

Wie lange Helene Fischer und Florian Silbereisen zu diesem Zeitpunkt bereits getrennte Wege gegangen waren, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass zwischen der Sängerin und dem Akrobaten schon zuvor eine enge Verbindung entstanden war. Aus der anfänglich rein professionellen Zusammenarbeit hatte sich nach und nach eine tiefe Beziehung entwickelt. In einem Interview mit der „Zeit“ schilderte Seitel den Moment, in dem er sich verliebte: Da Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen die beiden denselben Dialekt. Ein hessisches Gespräch während der Tour habe bei ihm etwas ausgelöst – da sei ihm „das Herz aufgegangen“.



Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Heino Ferch, bekannt aus Filmen wie „Comedian Harmonists“ und „Der Untergang“, sprach über ein unerwartetes Angebot: die Rolle des Kapitäns auf dem „Traumschiff“. Er entschied sich dagegen und erklärt die Hintergründe.
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug

Thomas Seitel vor Helene Fischer: Seine frühen Auftritte im TV

Entgegen anfänglicher Zweifel, ob der Tänzer und Akrobat an der Seite von Helene Fischer auch vor der Kamera bestehen könne, zeigt sich: Thomas Seitel bringt bereits seit vielen Jahren Medienerfahrung mit. Während seines Sport- und Publizistikstudiums an der Deutschen Sporthochschule Köln arbeitete er in den 2000er-Jahren als Student für RTL. Dabei stand er 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete unter anderem Fast Food.

Bereits 2008 hatte Seitel einen TV-Auftritt in der RTL-Show „Guinness World Records“. Dort stellte er einen kuriosen Rekord auf und sicherte sich einen Eintrag im berühmten Guinness-Buch: Innerhalb von fünf Minuten zog er sich 82 Unterhosen übereinander an. Später sammelte er zudem Erfahrungen als Model – 2013 schaffte er es sogar auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
Rudi Cerne spricht über einen XY-Fall, der ihn bis heute verfolgt. Damals ahnte niemand, welche Rolle ein Studioauftritt später noch spielen würde.
Späte Aufklärung
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"

Helene Fischer und Thomas Seitel: Familienleben am Ammersee

Heute leben Thomas Seitel und Helene Fischer gemeinsam mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Ihr Familienleben halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gehen sehr behutsam mit privaten Details um. Immer wieder kursieren sogar Gerüchte über eine heimliche Hochzeit – offiziell bestätigt wurden diese bislang jedoch nicht.

Auch für Schlagerfans gibt es keinen Grund zur Sorge: Ex-Partner Florian Silbereisen pflegt weiterhin ein gutes Verhältnis zur Familie, von Spannungen ist keine Rede. Ein Zeichen dafür ist auch der gemeinsame Song aus dem Jahr 2024, „Schau mal herein“, in dem es um vergangene Liebe und eine gewachsene Freundschaft geht. Der kleinen Familie kann man nur alles Gute wünschen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Roland Kaiser spricht Klartext über Florian Silbereisen im „Traumschiff“
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Angeschlagen: Verpasst Sonya Kraus das "Let's Dance"-Wiedersehen?
Finale steht an
Sonya Kraus schaut nachdenklich.
"Let's Dance"-Finale: Das sind laut Llambi die Schwächen der Stars
Wer wird "Dancing Star"?
Joachim Llambi trägt einen rosafarbenen Anzug und schaut ernst.
"Der Lehrer": Kritik zu den neuen Folgen mit Hendrik Duryn bei RTL
Schulcomeback
"Der Lehrer"
Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Mross findet Rückhalt bei Familie
Verhältnis deutlich verbessert
Stefan Mross (r), Sänger, und seine Freundin Eva Luginger sitzen an einem Tisch.
Geheimnisvoller Partner: Helena Bonham Carters Liebesgeschichte
Prominente Beziehung
Rye Holmboe und Helena Bonham Carter
Queerer Meilenstein: "Temptation Island VIP" gibt neues Paar bekannt
Queeres Reality-Highlight
Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel
"Der Lehrer" Hendrik Duryn mit Sozialkritik: "Man hat die Herausforderung nicht erkannt"
Kritik an Medien
Hendrik Duryn
Nach "Sommerhaus"-Teilnahme: Ex von Sarah Kern ist Kandidat bei "Bauer sucht Frau"
TV-Rückkehr
Tobias Pankow
Inka Bause spricht über einen Garderoben-Zwischenfall mit Helene Fischer
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Für legendäre TV-Szene: "Lindenstraße"-Legenden erhalten hohen Orden
Historischer TV-Moment
Lindenstraße
Rückblick auf die WM 1994: Chaos und Skandale
Fußball-Skandal
Elf Helden - Ein Albtraum
Spioninnen im Einsatz: "Female Agents" im Free-TV
Spionageaction
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Paul McCartneys Vermögen: Wie reich ist der Ex-Beatle wirklich?
Macca's Milliarden
Paul McCartney
Wird Christian Friedel der nächste deutsche Hollywood-Star?
Karrieresprung
Deutscher Filmpreis 2025
Nach Not-OP und künstlichem Koma: Weitere Konzerte von Bonnie Tyler abgesagt
Gesundheitsprobleme
Bonnie Tyler
Heiner Lauterbach geht auf literarisch-musikalische Reise durch die USA
Literarische Musikreise
Heiner Lauterbach
"Ingo Thiel – Yvonne und der Tod": Kritik zum Krimi auf ARTE mit Heino Ferch
Kriminalfilmreihe
"Yvonne und der Tod"
"Deutscher Filmpreis 2026": Das Event mit Christian Friedel in der ARD
Goldene Lolas
Christian Friedel
"Mensch Mutti!": Kritik zur ARD-Komödie mit Frida-Lovisa Hamann und Steffi Kühnert
Charmante Provinzkomödie
Mensch Mutti!
Eine Braut für Frankensteins Monster: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Heimkino-Highlights
"The Bride! - Es lebe die Braut"
Laura Lippmann: "Es sollten noch mehr Serien und Filme im Osten spielen"
Im Interview
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Warum Margot Robbies Achselhaare in "Wuthering Heights" fehlen
Gelöschte Szenen
Margot Robbie
Kino-Neustarts am 28. Mai: "Passenger", "Verflucht normal" und "Solo Mio"
Kino-Highlights
Solo Mio
Andrea Kiewel wird intim: Dieser Liebes-Rat überrascht ihre Fans
"Fernsehgarten"-Moderatorin
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
"Ein Colt für alle Fälle": Warum Lee Majors kaum daran verdient
Spätes Comeback
Lee Majors
Kein Luxus-Palast: So gemütlich wohnt Beatrice Egli wirklich
Persönlicher Einblick
Beatrice Egli lächelt.
"Wonder Woman" erobert die Leinwand: Ein Plädoyer für Menschlichkeit und Kreativität
Amazone im Kino
"Wonder Woman"
Keine Rettung für Channel 21: Teleshopping-Geschichte vorbei
Insolvenzverfahren
Ralf Kühler