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"Der Lehrer": Kritik zu den neuen Folgen mit Hendrik Duryn bei RTL

Schulcomeback

"Der Lehrer": Kritik zu den neuen Folgen mit Hendrik Duryn bei RTL

28.05.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Hendrik Duryn schlüpft erneut in die Rolle des Lehrers Stefan Vollmer. In der zehnten Staffel von "Der Lehrer" zieht es ihn nach Leipzig, wo er sich einer chaotischen Problemklasse stellt und auf humorvolle Weise aktuelle soziale Themen angeht.
"Der Lehrer"
Fünf Problemschüler und ihr neuer Lehrer (von links): Max Mazur (Luke Matt Röntgen), Lehrer Stefan Vollmer (Hendrik Duryn), Noah (Leon Ndiaye), Fee (Katharina Hirschberg), Eileen (Acelya Sezer) und Tilda (Kya-Celina Barucki).  Fotoquelle: RTL / Pascal Bünning
"Der Lehrer"
Um seinen Schülerinnen und Schülern den verpassten Lernstoff anschaulich zu vermitteln, greift Stefan Vollmer (Hedrik Duryn, Mitte) manchmal auch zu ungewöhnlichen Methoden.   Fotoquelle: RTL / Steffen Junghans
"Der Lehrer"
Vanessa Bohm (Tanja Schleiff) ist schon bald genervt von den ungewöhnlichen Methoden des ambitionierten neuen Lehrers an ihrer Schule.   Fotoquelle: RTL
"Der Lehrer"
Frida Vollmer (Hanna Jurgons) schwärmt heimlich für ihren neuen Nachbarn Max Mazur (Luke Röntgen).   Fotoquelle: RTL / Steffen Junghans
"Der Lehrer"
Ronny (Linus Moog) wird von seiner Klasse gemobbt. Als Fee (Katharina Hirschberg) Mitleid hat, deutet er die Situation falsch und erhält dafür eine Abfuhr.   Fotoquelle: RTL / Steffen Junghans

Nur wenige Sozialräume wurden öfter in Film und Fernsehen porträtiert als die Schule. Eigentlich kein Wunder, schließlich hat so ziemlich jede und jeder in seinem Leben schon einmal die Schulbank gedrückt. Und was das Publikum kennt, das mag es in der Regel auch, wie die guten Einspielergebnisse der erfolgreichen Kinoreihe "Fack Ju Göhte" mit Elyas M'Barek oder der Kult-Status von TV-Reihen wie "Die Lümmel von der ersten Bank" zeigen. Eine ebenfalls beliebte Comedyserie über das Schulsystem geht nach fünf Jahren Pause nun überraschend in eine zehnte Staffel: Sechs neue Folgen von "Der Lehrer" zeigt RTL am Donnerstag, 28. Mai, und Donnerstag, 4. Juni, ab 20.15 Uhr, im Dreierpack. Auf RTL+ wird die Serie bereits ab Donnerstag, 21. Mai, wöchentlich in Doppelfolgen veröffentlicht.

RTL
Der Lehrer
Comedyserie • 28.05.2026 • 20:15 Uhr

Fans der ersten Stunde dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem ursprünglichen Hauptdarsteller freuen: Hendrik Duryn verkörperte in den ersten 88 von insgesamt 98 Folgen den Gesamtschullehrer Stefan Vollmer. Nach dem Krebstod seiner Frau in Staffel sieben, entschied sich dieser in der dritten Folge der neunten Staffel, dem Lehrerdienst den Rücken zu kehren und gemeinsam mit seiner Tochter Frida ein neues Leben anzufangen. Die entstandene Lücke in den verbleibenden zehn Folgen füllte Simon Böer als Mathe- und Physiklehrer David Ritter aus. Zu Beginn der zehnten Staffel kehrt Stefan Vollmer nun – nicht ganz freiwillig – in seinen alten Beruf zurück.

Lehrermangel sorgt für Chaos

Anstatt wie bisher in Köln spielt die zehnte Staffel von "Der Lehrer" in Leipzig: Hier hat sich Vollmer gemeinsam mit der inzwischen jugendlichen Frida (Hanna Jurgons) ein neues Leben als Schreiner aufgebaut. Eines Morgens läuft ihm beim Anfahren an der Ampel eine junge Frau vor seinen Lieferwagen. Auf den ersten Blick scheint Tilda (Kya-Celina Barucki, "Mädchen, Mädchen – Hot Girl Summer") unverletzt, doch da sie über Schmerzen klagt, lässt Vollmer sie auf dem Fahrersitz seines Autos Platz nehmen. In einem unbeobachteten Moment klaut Tilda Vollmers Portemonnaie, verliert dabei allerdings ihr Schulbuch, was Vollmer schließlich an die Otto-Lilienthal-Oberschule führt.

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Hier herrscht offensichtlich pures Chaos: Wegen des akuten Lehrermangels lässt Schulleiterin Vanessa Bohm (großartig: Tanja Schleiff) einen Praktikanten (Fritz Manhenke) alleine unterrichten, doch der ist mit der schlimmsten Klasse maßlos überfordert. Als Vollmer erfährt, dass ausgerechnet diese Schülerinnen und Schüler in zwei Wochen ihre Abschlussprüfungen schreiben, lässt er sich dazu hinreißen, die Klasse bis dahin zu übernehmen. Unter den Schülerinnen und Schülern ist nicht nur Tilda, sondern auch Max Mazur (Luke Röntgen), der Sohn von Vollmers neuer Nachbarin Nadia Mazur (Birte Hanusrichter), auf die er bald ein Auge wirft.

"Der Lehrer" zeigt, was möglich wäre

Es ist nicht zu viel verraten, dass aus den zwei Wochen trotz des anfänglichen Protests von Schüler- und Kollegenseite schnell ein ganzes Jahr werden wird. Neben der Herausforderung, unmotivierte und rebellische Teenager auf die zukunftsweisende Abschlussprüfung vorzubereiten, gibt es für Vollmer dabei auch einige pädagogische Notfälle zu lösen. So geht es in der zehnten Staffel von "Der Lehrer" in jeder Folge um ein großes soziales Problemthema, angefangen mit Kinderarmut über Mobbing und Einsamkeit bis hin zu psychischen Problemen und einer Teenager-Schwangerschaft.

Überhaupt kommt das Comeback von "Der Lehrer" zu einer passenden Zeit: Schlechte PISA-Testergebnisse, marode Schulen und der Anstieg psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Zwar kann eine Comedyserie an den Missständen nichts ändern, doch sie zeigt diese auf und führt mithin vor, was möglich ist, wenn Lehrkräfte und andere Verantwortliche motiviert sind, etwas zu verändern. Vollmers Gegenspieler mögen hier und da vielleicht etwas arg klischeehaft geraten sein, und seine Lösungsansätze würden im echten Leben vermutlich nicht so schnell verfangen. Unterm Strich hätte sich aber doch vermutlich jede und jeder für die eigene Schulzeit einen Lehrer wie Stefan Vollmer gewünscht.

Der Lehrer – Do. 28.05. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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