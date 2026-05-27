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"Star City": Was wäre, wenn die Sowjets den Mond erobert hätten?

Sowjetische Sicht

"Star City": Was wäre, wenn die Sowjets den Mond erobert hätten?

27.05.2026, 17.04 Uhr
von Andreas Fischer
Apple TV bringt mit "Star City" eine neue Serie heraus, die die Geschichte der Mondlandung aus sowjetischer Sicht neu erzählt.
"Star City" | Apple TV
Für die Kosmonautin Anastasia Belikova (Alice Englert) ist die Reise zum Mond auch ein Flucht aus dem real existierenden Sozialismus.  Fotoquelle: © Apple TV
"Star City" | Apple TV
Der Chefkonstrukteur (Rhys Ifans) steht unter der Knute der Partei, die fast schon absurde Vorgaben für das Raumfahrtprogramm macht.  Fotoquelle: © Apple TV
"Star City" | Apple TV
Das Leben in "Star City" ist realtiv trostlos.  Fotoquelle: © Apple TV
"Star City" | Apple TV
Wer "For All Mankind" geschaut hat, kennt Irina Morozova (Agnes O'Casey) bereits: In "Star City" macht sie ihre ersten beruflichen Schritte im Dienste des KGB.   Fotoquelle: © Apple TV
"Star City" | Apple TV
Das sowjetische Raumfahrtprogramm wird vom sowjetischen Geheimdienst streng überwacht.  Fotoquelle: © Apple TV
"Star City" | Apple TV
Der talentierte, aber impulsive Kosmonaut Sascha Polivanov (Solly McLeod, links) hat eine ganz besondere Beziehung zu seinem erfahrenen Kollegen Valya Markelov (Adam Nagaitis).  Fotoquelle: © Apple TV

Was wäre, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre? Was wäre zum Beispiel, wenn die Sowjetunion den ersten Menschen auf den Mond geschickt und der anschließende Wettlauf mit den USA im All vor allem dazu geführt hätte, dass sich die Menschheit technologisch schneller entwickelt? Dieser Frage geht Apple TV mit der famosen Seite "For All Mankind" seit fünf Staffeln aus Sicht der Nasa nach und wechselt nun die Perspektive: "Star City" (ab 29. Mai) erzählt die Ereignisse aus Sicht der Kosmonauten hinter dem Eisernen Vorhang.

"Alternate History" ("alternative Weltgeschichte") ist ein sehr dankbares Science Fiction-Subgenre: Die Welt bleibt die gleiche und ist doch ganz anders, weil sich auf einmal vollkommen neue Möglichkeiten bieten. Im Wettrennen zum Mond zum Beispiel legen die Sowjets in "Star City" gleich nach. Nach dem ersten Mann schicken sie mit der Kosmonautin Anastasia Belikova (Alice Englert) auch die erste Frau auf den Erdtrabanten.

Kurze Flucht aus der Beklemmung

Anastasia genießt den Rausch der unendlichen Weiten des Weltalls. Der Flug ist ihre kurze Flucht aus einem System, das ihr die Luft zum Atmen (und anderen Kosmonautinnen das Leben) nimmt. In der Kosmonautensiedlung, der titelgebenden "Star City", herrscht eine unsäglich düstere, beklemmende Atmosphäre, die Menschen betrifft, die auch aus "For All Mankind" bekannt sind: Figuren wie Ingenieur Sergei Nikulov (Josef Davies) und KGB-Agentin Irina Morozova (Agnes O'Casey),

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Das wird schnell greifbar, etwa wenn die Kamera durch ein schier endlos langes Büro fährt, in dem Schreibtische aufgereiht sind, an denen Frauen den ganzen Tag Tonbänder abhören mit Aufnahmen aus den Wohnungen der Kosmonauten. Alles wird verwanzt und überprüft. Wer ist systemtreu? Wer steht hinter der marxistisch-leninistischen Sache? Wer muss eventuell verhört, verschleppt, erschossen werden?

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Die Paranoia fliegt mit

Die SciFi-Serie ist im Kern ein faszinierender Thriller, in dem das Streben der Wissenschaftler um den Chefkonstrukteur (Rhys Ifans) und der jungen Kosmonautinnen und Kosmonauten auf die Paranoia der realsozialistischen Wirklichkeit trifft. In intensiven, grandios gespielten Szenen geht es in acht knapp einstündigen Folgen um die Angst vor dem Versagen und um kleine Fluchten aus dem Alltag, die für die Menschen mindestens genauso wichtig sind, wie die Reise zum Mond.

Während "For All Mankind" grundsätzlich optimistisch ist, erweitert "Star City" den Serienkosmos um eine klaustrophobische, trostlose Perspektive. Die Geschichte jener Männer und Frauen aus dem Ostblock, die unter autoritärem Druck und unter hohem persönlichem Risiko den technologischen Fortschritt vorantreiben wollen, ist genauso faszinierend wie die Ursprungsserie, für die gerade eine finale sechste Staffel bestätigt wurde.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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