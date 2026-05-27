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Tom Schilling entsorgt wieder Leichen: Staffel 2 von "Achtsam morden" startet

Makabre Komödie

Tom Schilling entsorgt wieder Leichen: Staffel 2 von "Achtsam morden" startet

27.05.2026, 17.03 Uhr
von Andreas Fischer
Tom Schilling ist wieder als Björn Diemel in der zweiten Staffel von "Achtsam morden" auf Netflix zu sehen. Die Serie verspricht erneut makaberen Humor und absurde Situationen.
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Björn (Tom Schilling) hatte sich das Leben nach dem Achtsamkeitskurs etwas einfacher vorgestellt. Doch seine Probleme lassen sich nicht einfach wegatmen.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Seit neuestem muss Björn (Tom Schilling) mit seinem inneren Kind (Franz Schmidt) verhandeln, wenn größere Entscheidungen anstehen.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Welches Spiel Laura (Friederike Kempter) spielt, weiß Björn nicht. Aber das findet er gar nicht so schlimm.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Wer Leichen im Keller hat, muss sich über Erpresserbriefe nicht wundern: Sascha (Murathan Muslu, links) und Björn Diemel (Tom Schilling).  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Björn (Tom Schilling) muss einmal mehr bei seiner alten Studienfreundin Nicole (Britta Hammelstein) auf dem Polizeirevier antanzen.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Wenn die Elternvertreterinnen der Kita vor der Tür stehen, sind die Gangstergeschichten Björns geringste Probleme.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Er hat sich mal wieder mit den Falschen angelegt: Björn (Tom Schilling) muss hoch hinaus - ob er will oder nicht.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Alles wie immer: Björn Diemel (Tom Schilling, links) und Sascha (Murathan Muslu) müssen sich im Keller um ein großes Problem kümmern.  Fotoquelle: © Netflix / Anika Molnar

Manchmal sollte man es einfach rauslassen, das innere Kind. Es kann sonst nämlich ziemlich quengelig werden. Und das wäre gar nicht im Sinne von Björn Diemel (Tom Schilling). Der Anwalt und Mafia-Doppelboss hat in der zweiten Staffel des Netflix-Hits "Achtsam morden" ab 28. Mai schon genug zu tun - einen weiteren Quälgeist kann er jedenfalls nicht gebrauchen.

Von der inneren Ruhe ist bei Björn Diemel zu Beginn der zweiten Stelle nicht viel übrig geblieben. Dabei hatte er alle Probleme mit dem toten Mafiapaten in seinem Kofferraum achtsam gelöst und könnte nun mit seiner Tochter Emily und Noch-Frau Katharina (Emily Cox) in den österreichischen Bergen den ersten Familienurlaub seit Langem genießen.

Doch da ist eben jenes innere Kind mit seinem unbändigen Verlangen nach Kaiserschmarrn, Almdudler und Landjäger. Und wenn ein Kind nicht bekommt, was es will, dann kann das ziemlich unangenehm werden. Nicht nur für lustlose Kellner auf Almhütten.

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Achtsamkeit hilft auch nicht immer

Also sitzt Diemel schneller, als ihm lieb ist, wieder seinem Achtsamkeits-Coach (Peter Jordan) gegenüber, der ihm dringend dazu rät, sein inneres Kind einfach mal freizulassen. Das führt natürlich wieder zu herrlich absurden Situationen in einer an absurden Situationen ohnehin nicht armen Serie. Zumal der Anwalt einmal mehr feststellen muss, dass Achtsamkeit kein Allheilmittel für die Leiden des modernen Menschen ist.

Einfacher wird das Leben mit dem inneren Kind an seiner Seite jedenfalls nicht. Der Anwalt muss sich mit seinem treuen Kompagnon Sascha (Murathan Muslu) noch um Überbleibsel aus der ersten Staffel kümmern und nicht nur einen, sondern mittlerweile zwei Mafia-Clans leiten. Dazu kommen Helikopter-Eltern, eine Erpressung, Allüren seiner baldigen Ex-Frau, ein neuer Love Interest (Friederike Kempter) und noch mehr Leichen.

Dass beim Spagat zwischen Rechtsberatung, achtsamer Gaunerkarriere und Liebesleben alles schiefgeht, was schiefgehen kann, gehört zur DNA der makabren Krimigroteske: Auch in den neuen Episoden mag der Humor nicht immer feingeistig sein, die Pointen sitzen trotzdem. Vor allem, weil man sich in dieser augenzwinkernden Gegenwartsdiagnose ein ums andere Mal selbst ertappt fühlt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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