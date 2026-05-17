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"Kommissar Beck: Vilhelm": Kritik zum Krimi mit Valter Skarsgård im ZDF

Vilhelm als Hauptfigur

"Kommissar Beck: Vilhelm": Kritik zum Krimi mit Valter Skarsgård im ZDF

17.05.2026, 06.10 Uhr
von Susanne Bald
Die Erfolgsserie "Kommissar Beck" kehrt nach drei Jahren Pause mit der zehnten Staffel zurück. Im Zentrum steht Vilhelm Beck, der Enkel des Titelhelden, der sich als neuer Ermittler beweisen muss. Wird er der nächste "Kommissar Beck"?
Kommissar Beck: Vilhelm
Der alte und der neue "Kommissar Beck": Martin (Peter Haber, links) macht sich Sorgen um seinen Enkel und Kollegen Vilhelm (Valter Skarsgård), der sein kriminalistisches Gespür geerbt zu haben scheint.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
Vilhelm Beck (Valter Skarsgård) ist nach dem Raubmord an einem Unternehmensberater eine der ersten Einsatzkräfte am Tatort. Die Art, wie das Opfer mit Klebeband gefesselt wurde, erinnert ihn an einen früheren Fall.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
Von ihnen wissen zunächst nur die Zuschauer: Die Brüder Adam (Ludvig Deltin, links) und Gordon (Lukas Wetterberg, Mitte) und ihr Komplize Mino (Josef Kersh) scheinen hinter dem Raubmord zu stecken.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
Durch seinen Großvater kennt Vilhelm (Valter Skarsgård, rechts) das Team der Mordkommission bereits länger. Nun darf er an der Seite von Oskar (Måns Nathanaelson) und den anderen selbst dort ermitteln.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
Kommissar Martin Beck ist nicht mehr Teil des Teams von Alex (Jennie Silfverhjelm, links). Schon bald wird sein Enkel Vilhelm zu ihr, Josef (Martin Wallström, zweiter von links), Ayda (Elmira Arikan, dritte von links), Jenny (Anna Asp) und Oskar (Måns Nathanaelson) stoßen.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
Alex Beijer (Jennie Silfverhjelm, rechts), Leiterin der Mordkommission, ist nicht gut auf die neue Polizeichefin Ebba Ståhl (Nina Zanjani) zu sprechen, nachdem sie Beck einfach versetzt hat. Außerdem soll Alex ihre Mitarbeiter bewerten, was nicht nur ihr missfällt.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
Dramatisches Finale: Beim Versuch, in einer Situation zu deeskalieren, gerät Polizistin Jenny (Anna Asp) in eine gefährliche Lage.  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin
Kommissar Beck: Vilhelm
In Trauer vereint (von links): die Ermittler Ayda (Elmira Arikan), Alex (Jennie Silfverhjelm), Josef (Martin Wallström), Oskar (Måns Nathanaelson) und Martin Beck (Peter Haber).  Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin

Die Buchreihe des schwedischen Autorenpaars Maj Sjöwall und Per Wahlöö über den Stockholmer Ermittler Martin Beck erschienen zwischen 1965 und 1975 und zählen wohl zu den bekanntesten skandinavischen Kriminalromanen. Sie können mit Fug und Recht als Ursprung des gesellschaftskritischen Nordic Noir bezeichnet werden, von dem Krimifans in aller Welt nicht genug zu bekommen scheinen.

ZDF
"Kommissar Beck: Vilhelm"
Krimireihe • 17.05.2026 • 22:15 Uhr

Seit 1997 ermittelt Peter Haber in der auf den Motiven der Bücher basierenden schwedisch-deutschen TV-Adaption "Kommissar Beck". 50 Filme in neun Staffeln waren in der Reihe bisher zu sehen. In Staffel sieben übernahm Alex Beijer (Jennie Silfverhjelm) die Leitung der Mordkommission, Beck, nun um die 70, agierte zunehmend als Berater eines verjüngten Teams im Hintergrund statt an vorderster Front. Dass der Kommissar zuletzt allerdings in die Abteilung für Sexualstraftaten versetzt wurde, nimmt Alex der neuen Polizeichefin Ebba Ståhl (Nina Zanjani) ziemlich übel.

Am späteren Sonntagabend startet nun, nach drei Jahren Pause, die zehnte Staffel mit vier neuen Filmen. Die Auftaktfolge "Vilhelm" (Drehbuch: Annika Sandahl, Regie: Per Hanefjord) ist nach dem Enkel des Kommissars benannt, der darin die zentrale Rolle einnimmt. Seit Staffel acht wird Vilhelm von Valter Skarsgård verkörpert, Sohn von Schauspielstar Stellan ("Sentimental Value") und Bruder von Alexander ("Murderbot"), Gustaf ("Vikings") und Bill Skarsgård ("Es"), die ebenfalls in die Fußstapfen des Vaters traten.

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Vom Älteren lernen

Ganz so wie Vilhelm Beck in die seines Großvaters Martin. Bei einem Einsatz in der letzten Staffel wurde der Polizeianwärter als Geisel genommen und musste in einem dramatischen Finale von diesem gerettet werden. Nach einer Auszeit ist er nun im Streifendienst, doch das Erlebte hat ihn nachhaltig erschüttert. Nicht nur sein Opa macht sich Sorgen, doch Vilhelm tritt die Flucht nach vorn an.

Nach dem Raubmord am Unternehmensberater Hans Widding sind Vilhelm und seine Kollegen als erste am Tatort. Alex' Team findet heraus, dass Widding wohl krumme Geschäfte mit kriminellen Gangs machte, und sucht hier das Motiv. Vilhelm aber glaubt, dass die Tat mit einem früheren Raubüberfall zu tun hat, in dem es um teure Uhren ging. Weil man ihn ignoriert, ermittelt er auf eigene Faust.

Als er auffliegt, erhält er von der resoluten Polizeichefin jedoch nicht etwa eine Rüge, sondern Lob für sein Engagement – und eine überraschende Beförderung in die Mordkommission, der Platz seines Großvaters ist ja nun frei. Vilhelm erweist sich als kompetenter Neuzugang mit dem richtigen Riecher. Zugute kommen ihm bei den Ermittlungen auch Insiderinformationen und Ratschläge seines Großvaters. Die wohlmeinenden Tipps privater Natur muss er da wohl oder übel in Kauf nehmen.

Bahnt sich hier also ein Generationenwechsel an, wird Vilhelm bald der neue "Kommissar Beck"? Es wäre ein ziemlich geschickter Schachzug der Macher. Mit seinen 30 Jahren hätte Valter Skarsgård alias Vilhelm Beck noch viele Dienstjahre vor sich, und gemordet wird in Stockholm ja offenbar immer.

"Kommissar Beck: Vilhelm" – So. 17.05. – ZDF: 22.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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