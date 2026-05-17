"70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum" Die Doku mit Uschi Glas auf RTL

Gibt es eigentlich die "Bravo" noch? Ja, aber seit 2020 erscheint das bunte Blatt – früher lag es bei bis zu 1,6 Millionen verkauften Exemplaren pro Woche – nur noch monatlich. Mit stark verringerter Auflage von unter 50.000 Exemplaren. Wie man sich denken kann, gehören Jugendzeitschriften als Gattung zu den größten Verlierern der Digitalisierung. Die Kids von heute holen sich ihre Stars und Infos eben aus dem digitalen Raum. Nostalgische Gefühle für bedrucktes Papier hat diese Generation eher nicht. Umso bekannter ist die Marke noch immer bei jenen, die über Jahrzehnte mit dem bunten Blatt aus dem Hause Bauer aufwuchsen.

70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum Dokumentation • 17.05.2026 • 20:15 Uhr

Auch deshalb zeigt RTL die offizielle Doku zum 70. Geburtstag unter dem Titel "70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum" – und streckt seine mit Promis gespickte Geburtstagsfeier auf über drei Stunden Sendezeit. Dabei wird auf sieben Jahrzehnte einer Jugendzeitschrift geblickt, die mit Stars, Skandalen und Popkultur Generationen begleitete. In der 150-minütigen Dokumentation (Netto-Sendezeit ohne Werbung) öffnet RTL den Zugang zum "Bravo"-Archiv und zur Marke der Bauer Media Group, mit der RTL engere Geschäftsbeziehungen unterhält.

Von Uschi Glas bis Smudo: So prägte die "Bravo" ihre Karriere Zu sehen sind seltene und teils seit Jahrzehnten nicht gezeigte Aufnahmen – von den Anfängen 1956 über die großen Auflagen-Erfolge in den 1990er- und 2000er-Jahren bis in die Gegenwart.

Auch die ARD hat sich Großes zum Thema vorgenommen und mit "Bravo – Headlines, Hypes und Herzschmerz" eine dreiteilige Doku-Serie für Pfingstmontag, 25. Mai, in der Mediathek angekündigt. Jede der drei Folgen der ARD-Produktion dauert rund 30 Minuten. Inhaltlich geht es um die Entwicklung der "Bravo" zwischen 1991 und 2015 – also vom Höhepunkt ihrer Erfolgsgeschichte bis zum deutlichen Bedeutungsverlust.

Doch zurück zum zuvor ausgestrahlten RTL-Produkt: Darin spielen die prägenden Rubriken der "Bravo" eine Rolle: Dr. Sommer, der Starschnitt, die Foto-Love-Story und Bravo TV. Dazu kommen die Musik- und Popmomente, die das Heft über Jahrzehnte begleitet haben, von Boybands und Girlbands bis zu den großen Hits ihrer Zeit. Ehemalige BRAVO-Stars erinnern sich dabei an ihre eigenen Cover, Poster und Schlagzeilen. Mit dabei sind unter anderem Jeanette Biedermann, Angelo Kelly, Oli P., Enie van de Meiklokjes, Alexander Klaws, Margit Tetz alias Dr. Sommer, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Uschi Glas, Eloy de Jong und Thomas Anders. Die Produktion von DEF Media zeichnet ein umfassendes Bild von 70 Jahren BRAVO als Spiegel des Jugendgefühls: laut, bunt und prägend. Die Sendung steht nach der linearen Ausstrahlung auch auf RTL+ zum Streamen zur Verfügung.

70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum – So. 17.05. – RTL: 20.15 Uhr

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