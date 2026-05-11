Home News TV-News

"Boney M. – Disco. Macht. Legende": Kritik zur ARD-Dokumentation über die Discoband Boney M.

Boney M. Enthüllungen

"Boney M. – Disco. Macht. Legende": Kritik zur ARD-Dokumentation über die Discoband Boney M.

11.05.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial sowie privaten Aufnahmen entsteht ein umfassendes Bild von Boney M. als Pop-Phänomen. Der Film zeigt eine Band, die Millionen begeisterte – und zugleich exemplarisch für ein Business steht, das Stars formt, inszeniert und oft auch verschleißt.
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Mit Songs wie Rivers Of Babylon" oder "Rasputin" wurde die Band Boney M. weltberühmt.  Fotoquelle: NDR/Didi Zill
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Frank Farian galt als Kreativkompf hinter der Band.  Fotoquelle: NDR/Oliver Schwehm
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Klar verteilte Rollen in der Band: Liz Mitchell (rechts) und Marcia Barrett (Zweite von rechts) sangen, Bobby Farrell tat so, als ob er selbst Sänger war, während Maizie Williams (zweite von links) tanzte.  Fotoquelle: NDR/Didi Zill
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Der Filmacher traf Sängerin und Original-Band-Mitglied Marcia Barrett 2024 in Berlin zu einem Interview.  Fotoquelle: NDR/Hermann Sowieja
Boney M. - Disco. Macht. Legende
So sah der Band-Look für die "Love for Sale" Tour im Jahr 1977 aus.   Fotoquelle: NDR/Didi Zill
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Die Band Boney M. betonte gern die deutsch-karibischen Wurzeln.  Fotoquelle: NDR/Didi Zill

Mit dem nicht nur für treue Fans durchaus aufwühlenden Musik-Dokumentarfilm "Boney M. Disco. Macht. Legende" blickt die ARD auf eine der schillerndsten Popgruppen der Disco-Ära zurück. Er erzählt die Geschichte hinter Welthits wie "Rivers Of Babylon", "Ma Baker" oder "Rasputin"und zeichnet mit nicht immer komplett distanziertem Blick ein vielschichtiges Porträt einer Band, die weit mehr war als ein reines Studio- oder Castingprojekt. Es ist der typische Spagat eines Beitrags, der nicht ganz verheimlichen kann, dass seine Macher auch Anhänger sind – und das bleiben wollen.

ARD
Boney M. – Disco. Macht. Legende
Dokumentarfilm • 11.05.2026 • 23:20 Uhr

Boney M. prägten in den 1970er-Jahren das Bild der internationalen Disco-Kultur wie kaum eine andere Formation. Ihre Songs wurden zu globalen Klassikern, ihre Auftritte zu festen Größen im Fernsehen und auf den Tanzflächen weltweit. Bis heute hat die Gruppe rund 150 Millionen Tonträger verkauft und zählt damit – neben ABBA und den Bee Gees – zu den erfolgreichsten Acts ihrer Zeit. Selbst Jahrzehnte später wirkt ihr Einfluss nach: so griff Lady Gaga für ihren Hit "Poker Face" Elemente von "Ma Baker" auf, während "Rasputin" zuletzt auf Social Media ein weltweites Comeback feierte.

Viel Geschichte, wenig Glanz

Auch kulturhistorisch setzten Boney M. Maßstäbe: bereits 1978 trat die Gruppe als erste westliche Popband in Moskau auf – noch vor internationalen Größen wie Elton John. International gefeiert, wurde die Gruppe in Deutschland jedoch lange kritisch gesehen und häufig als "Retortenprojekt" oder "Plastikmusik" abgetan.

Derzeit beliebt:
>>Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
>>"Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" Reportage über das Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA im ZDF
>>"Tatort: Man stirbt nur zweimal" 46. Fall mit Kultduo Axel Prahl und Jan Josef Liefers läutet im Ersten die Sommerpause ein
>>"Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" Doku über das dunkle Kapitel des FC St. Pauli im NDR

Der Film nimmt genau diese Widersprüche durchaus kritisch in den Blick und erzählt die Geschichte hinter dem Glamour. Im Mittelpunkt stehen die beiden Sängerinnen Liz Mitchell und Marcia Barrett, die von ihren Erfahrungen berichten: von den miefigen Anfängen über den internationalen Durchbruch bis hin zu den Schattenseiten des Erfolgs. Sie sprechen über Alltagsrassismus im verstockten, lange noch alles andere als weltoffenen Deutschland der 1970er-Jahre, über kreative Konflikte und den Druck einer Musikindustrie, die stark von Vermarktungslogiken geprägt war.

Zugleich beleuchtet die Dokumentation die Rolle von Produzent Frank Farian, der als kreativer Kopf hinter Boney M. gilt. Mit einem feinen Gespür für Hits machte er die Gruppe zum globalen Phänomen, kontrollierte jedoch zugleich viele Aspekte ihrer Karriere. Der Film greift auf eines seiner letzten großen TV-Interviews des am 22. Januar 2024 verstorbenen Masterminds zurück und zeigt bislang unveröffentlichtes Material.

Neben Zeitzeugen und Wegbegleitern ordnen auch Experten die Bedeutung der Band ein. Dabei geht es unter anderem um Fragen von Identität, Vermarktung und kultureller Aneignung – und darum, wie stark Image und Inszenierung den Erfolg von Popmusik beeinflussen können.

Boney M. – Disco. Macht. Legende – Mo. 11.05. – ARD: 23.20 Uhr

"Wo ist das Ausverkaufsregal?" So sparen Lady Gaga und andere Superstars bares Geld
Sie lieben Coupons, geben nur wenig aus und geizen beim Trinkgeld: Diese Hollywood-Stars sind echte Sparfüchse.
Prominente Sparfüchse
Lady Gaga

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Mittagsmagazin" zieht wieder um: MDR reicht Staffelstab weiter
Senderwechsel geplant
ARD-"Mittagsmagazin"
"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn
Neuer ARD-Film
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Schauspielerin Romina Küper: "In Schubladen zu denken, ist auch eine Form von Sexismus"
Neue Kommissarin
Interview mit Romina Küper
"Der Dreh war für mich ein echtes Abenteuer": Alexander Herrmann mit Gastauftritt in "Sturm der Liebe"
Prominenter Gastauftritt
Sturm der Liebe
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Sugarlove" Kritik zum Fernsehfilm mit Barbara Auer und Fritz Karl im Ersten
Thriller
"Sugarlove"
Elternproteste gegen "Klar"-Doku: Manipulation oder Aufklärung?
Kontroverse Doku
Klar
Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie im "Tatort": "Es ist schwer, eine gute Rolle loszulassen"
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
Nach dem Zürich-"Tatort": Wie ist die derzeitige Flüchtlingssituation in der Schweiz?
Schweizer Krimi
"Tatort: Könige der Nacht"
"Totenfrau 2": Blum im Kampf gegen die Schatten der Vergangenheit
Düsterer Abgrund
Totenfrau 2
"Die Bologna-Entführung – Geraubt im Namen des Papstes" Historiendrama mit wahrer Geschichte auf ARTE
Historisches Drama
Die Bologna-Entführung - Geraubt im Namen des Papstes
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?" Mit Rhea Harder-Vennewald Doku über Mutterliebe im ZDF
Mutter-Kind-Doku
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF
Jubiläums-Staffel
ZDF-Fernsehgarten
Ein neuer Streich für Berlin und Co.: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"Wer weiß denn sowas?" Letzte XXL-Ausgabe vor der Sommerpause mit Kai Pflaume im Ersten
Quiz-Show
"Wer weiß denn sowas XXL"
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle
Krimi-Reihe
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft
Trance-Medizin
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR
TV-Klassiker
Kir Royal
Staffel 18 ist bestätigt: So geht es bei den "Bergrettern" im ZDF weiter
TV-Highlights
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos
Kino-Highlight
Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway lachen auf dem roten Teppich.
40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten" – Das sind die Mottos und Gäste der Saison
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Paul Janke: Mit diesen Frauen war der Ur-Bachelor schon liiert
Ur-"Bachelor"
Paul Janke an der Wand angelehnt.
Nina Bott spricht über ihre Kindheit: Zwischen Liebe und Herausforderungen
Nina Botts Kindheit
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?"
Migrationswende: Dobrindts Sicht der Dinge
Migrationspolitik
ARD-"Morgenmagazin"
Horst Lichter und der Müllberg: ZDF-Star wird wütend
Umweltbewusstsein
Horst Lichter
"Eberhofer"-Star gesteht in Podcast: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
Schwarz' Geständnis
Simon Schwarz
Harald Krassnitzer über seine neue Rolle und persönliche Erfahrungen mit Demenz
Krassnitzers Erfahrungen
Harald Krassnitzer
Milan Peschel verrät: Warum Perfektion ihn langweilt
Selbstoptimierung
Danowski - Neunauge
Christine Neubauer: Ein Leben zwischen Leinwand und Privatglück
TV-Ikone
Christine Neubauer
Stefanie Giesinger über Modelbusiness: "Ich habe Angst, irrelevant zu werden"
Kritik am Modelbusiness
Stefanie Giesinger