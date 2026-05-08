Home News TV-News

Staffel 18 ist bestätigt: So geht es bei den "Bergrettern" im ZDF weiter

TV-Highlights

Staffel 18 ist bestätigt: So geht es bei den "Bergrettern" im ZDF weiter

08.05.2026, 15.33 Uhr
von Natascha Unkel
In Ramsau am Dachstein wird wieder gedreht: Aktuell entstehen hier sieben neue Folgen von „Die Bergretter“. Wann die Folgen ausgestrahlt werden und wie es mit den Figuren weitergeht, erfahrt ihr hier.
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ist bereit für neue Einsätze.  Fotoquelle: © Sabine Finger Fotografie/ZDF

Noch bis Oktober 2026 laufen die Dreharbeiten für die beliebte Serie „Die Bergretter“. Im kommenden Herbst sollen die neuen Folgen dann im TV zu sehen sein. Die Fans dürfen sich auf altbekannte Gesichter freuen. Denn Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Markus Brandl bleiben der Serie erhalten. Unterstützung bekommen sie von zwei prominenten Gaststars.

So stoßen Jan Sosniok und Jessica Ginkel zum Bergretter-Ensemble hinzu. Sosnioks Auftreten in der Serie wurde bereits durch einen Instagram-Post von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel bestätigt. Er zeigte sich gemeinsam mit seinem Kollegen am Set. Der 58-jährige Sosniok dürfte den Zuschauern bekannt sein aus dem Kino-Hit „Frühling“.

Kaum Infos zu Rollen der Gast-Stars

Viele Infos gibt es zu seiner Rolle in „Die Bergretter“ noch nicht. Ob er Freund oder Feind spielen wird, ist noch offen – nur sein Rollen-Name steht schon fest: Gregor Fuchs. Ebenso in Schweigen hüllen sich die Verantwortlichen zu Jessica Ginkels Rolle.

Derzeit beliebt:
>>Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos
>>40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten" – Das sind die Mottos und Gäste der Saison
>>"Sehr entwürdigend" – Das ist Sebastian Ströbel bei einem Stunt-Unfall bei den "Bergrettern" passiert
>>Was wurde aus den "Charmed"-Stars?

Darum geht es in Staffel 18

Die Liebe bleibt kompliziert. Besonders zwischen Markus und Katharina. Zwar sind beide am Ende von Staffel 17 Single und fühlen sich weiterhin zueinander hingezogen, doch aktuell deutet wenig darauf hin, dass ihre Beziehung weitergeht. Der Grund dafür ist Katharinas Gefühlschaos. Zwar hat sie sich inzwischen von ihrem Ex Lukas Schlosser getrennt, ist aber emotional immer noch mit Lukas verbunden.

"Sehr entwürdigend" – Das ist Sebastian Ströbel bei einem Stunt-Unfall bei den "Bergrettern" passiert
Sebastian Ströbel brach sich beim „Bergretter“-Dreh zwei Finger – doch peinlich war nicht der Schmerz, sondern der Moment danach. Seine ehrliche Beichte überrascht Fans.
Unfall beim Dreh
Sebastian Ströbel sitzt in einem Sessel und lacht.

Ob Katharina und Lukas in Staffel 18 wieder zusammenfinden, sie Markus noch eine Chance gibt, jemand Neues kennenlernt oder lieber allein bleibt, dürfte in Staffel 18 für viel Spannung sorgen.

Verhältnis der Halbbrüder

Nachdem Markus und Jan in Staffel 17 endlich einige unausgesprochene Dinge zwischen sich klären konnten, bleibt spannend, wie sich das schwierige Verhältnis der Halbbrüder weiterentwickelt.

Diese Stars sind dieses Mal dabei

Die Fans der Serie dürfen sich auf viele Bekannte Gesichter freuen. Am Start sind in der kommenden Staffel: Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler, Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser, Markus Brandl als Bergretter Tobias Herbrechter, Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michael "Michi" Dörfler, Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal, Stefanie von Poser als Hofbesitzerin Emilie Hofer, Josephin Busch als Nina Reuther und Ex-Freundin von Markus Kofler, Viktoria Ngotsé als Hauptkommissarin Alexandra Winkler, Martin Leutgeb als Polizist Gert Holzer, Lisa Junick als Markus' Ziehtochter Mia Steiner, Marinus Hohmann als Leon Dörfler, Michi Dörflers Sohn, Sonja Kirchberger als Elisa Rödder (Beauftragte für Tourismus und Sicherheit in Ramsau), Arne Löber als Jan Fugain (Halbbruder von Markus Kofler), Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter, Jessica Ginkel in noch nicht genannter Rolle und Jan Sosniok als Gregor Fuchs.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Die Bergretter

Das könnte dich auch interessieren

In Schweren Zeiten: Diese Freunde kann Collien Fernandes Tag und Nacht anrufen
"Riesengroßes Geschenk"
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn
Einsamkeit und Sucht
"Praxis mit Meerblick - Leinen los"
Neuer Schwung bei den "Rosenheim-Cops": Sarah Thonig übernimmt
Sarah Thonig übernimmt
Sarah Thonig steht vor einer Fotowand und lächelt.
Deutliche Worte von Hollywood-Star George Clooney: "Ich jage keiner Karriere mehr hinterher"
Neuausrichtung
George Clooney
Was wurde aus den "Landarzt"-Stars?
Rückblick auf die Darsteller
Was machen die "Landarzt"-Stars heute?
Drehstart der "Rosenheim-Cops": Diese beiden Stars sind nicht dabei
ZDF-Dauerbrenner
"Die Rosenheim-Cops"
"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Familienkonflikt
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
"Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land": Beke Rieper mischt Misswahl auf
Schönheitswettbewerb
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Stephanie Stumph über ihre „Der Alte“-Rolle: „Annabell ist eine kleine Partymaus“
Darstellerin im Interview
Stephanie Stumpf in einem auffälligen Kleid
Weniger Max Müller bei den „Rosenheim-Cops“: Darum zieht er sich zurück
Was ist da los?
Max Müller steht vor einem Auto und hält eine Kiste in der Hand.
Paul Janke: Mit diesen Frauen war der Ur-Bachelor schon liiert
Ur-"Bachelor"
Paul Janke an der Wand angelehnt.
Nina Bott spricht über ihre Kindheit: Zwischen Liebe und Herausforderungen
Nina Botts Kindheit
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?"
Migrationswende: Dobrindts Sicht der Dinge
Migrationspolitik
ARD-"Morgenmagazin"
Horst Lichter und der Müllberg: ZDF-Star wird wütend
Umweltbewusstsein
Horst Lichter
"Eberhofer"-Star gesteht in Podcast: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
Schwarz' Geständnis
Simon Schwarz
Harald Krassnitzer über seine neue Rolle und persönliche Erfahrungen mit Demenz
Krassnitzers Erfahrungen
Harald Krassnitzer
Milan Peschel verrät: Warum Perfektion ihn langweilt
Selbstoptimierung
Danowski - Neunauge
"Mittagsmagazin" zieht wieder um: MDR reicht Staffelstab weiter
Senderwechsel geplant
ARD-"Mittagsmagazin"
Christine Neubauer: Ein Leben zwischen Leinwand und Privatglück
TV-Ikone
Christine Neubauer
Stefanie Giesinger über Modelbusiness: "Ich habe Angst, irrelevant zu werden"
Kritik am Modelbusiness
Stefanie Giesinger
Helen Hunt und der Tornado des Lebens: Von "Twister" zu neuen Ufern
Hollywood-Star
Twister (1996)
David Attenborough wird 100: Das Geheimnis seiner Langlebigkeit
Naturfilm-Ikone
David Attenborough
"Cocaine Bear" im Free-TV: Was passiert, wenn Bären auf Koks sind?
Bären und Drogen
Cocaine Bear
Mutter gegen russische Justiz: „Unconditional“ startet auf Apple TV
Thriller-Highlight
"Unconditional" | Apple TV
ZDF-Politbarometer: Fast die Hälfte der Deutschen rechnet mit vorzeitigem Regierungs-Aus
Regierungskrise
Friedrich Merz
"Krankes Individuum": Weißes Haus rechnet nach makabrem Trump-Bild mit Mark Hamill ab
Aufruhr im Weißen Haus
Mark Hamill
Andrea Kiewel über Streaming: "Ich empfinde keinerlei Konkurrenz"
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
Nach Finaleinzug des SC Freiburg: Hier sehen das Europa-League-Endspiel live
Freiburgs Triumph
SC Freiburg
"Einmalig, und ich habe schon viel erlebt": Lothar Matthäus fehlen im Freiburger Jubel die Worte
Freiburgs Fußballmärchen
Lothar Matthäus
Nach fast 16 Jahren: Dieser GZSZ-Star legt Pause bei der RTL-Daily ein
GZSZ-Pause
Iris Mareike Steen