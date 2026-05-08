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Horst Lichter und der Müllberg: ZDF-Star wird wütend

Umweltbewusstsein

Horst Lichter und der Müllberg: ZDF-Star wird wütend

08.05.2026, 13.47 Uhr
von Franziska Wenzlick
Horst Lichter, bekannt aus "Bares für Rares", zeigt sich auf Instagram wütend über die Entdeckung eines Müllbergs im Wald. Der ZDF-Moderator prangert das Verhalten an und fordert mehr Umweltbewusstsein.
Horst Lichter
Der Anblick eines Müllberges im Wald macht Horst Lichter "extremst wütend".  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Andreas Rentz

"Guten Morgen", hört man Horst Lichter zunächst gewohnt gut gelaunt sagen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Instagram-Video zeigt der ZDF-Star zunächst eine grüne Waldkulisse, im Hintergrund ist Vogelgezwitscher zu vernehmen. "Das ist wunderschön hier im Wald", findet auch Lichter selbst.

Doch die Stimmung des "Bares für Rares"-Moderators ist getrübt. Auf dem Weg in die Arbeit habe er einen Berg an Müll entdeckt, berichtet Lichter und schwenkt mit der Kamera auf den Abfallhaufen, der am Wegesrand liegt und unter anderem aus mehreren vollen Müllsäcken und alten Wäschekörben besteht. "Ich muss ganz ehrlich sagen Leute, das macht mich nicht nur ärgerlich, das macht mich extremst wütend!"

"Ich bin echt sauer", so Horst Lichter bei Instagram

Der 64-Jährige betont: "Ich habe noch nie Leute beschimpft, die etwas verlieren." In diesem Fall mache er jedoch eine Ausnahme. Unter dem Video schreibt Lichter zudem: "Unmöglich und ich bin echt sauer! Warum macht man sowas? Wenn die Wildtiere das fressen, wissen wir alle was passiert!" Seine Fans pflichten Lichter bei. "Das ist ein Problem unserer Gesellschaft", klagt ein Follower. Ein weiterer Nutzer hält die – in Deutschland illegale – Müllentsorgung im Wald längst nicht mehr für "hinnehmbar".

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Bereits in der Vergangenheit machte der ehemalige Fernsehkoch immer wieder auf Umweltverschmutzung aufmerksam. "Miteinander und Umweltschutz fängt vor der Haustür an", mahnte Lichter etwa im Februar. Er und seine Frau würden "täglich beim Gassigehen Müll am Wegesrand" einsammeln.

Wenige Tage später teilte er ein weiteres Bild von im Wald verteilten Abfällen: "Wenn jemand das vermisst, kann er sich gerne melden", schrieb Lichter dazu, "wir bringen ihm das gerne nach Hause." Es sei "ziemlich traurig", auch für "die ganzen Tiere im Wald", mahnte der TV-Star: "Wenn sie das essen, sterben sie, das ist nicht schön."

 

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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