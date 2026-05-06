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"XY Spuren des Verbrechens": Kritik zur neuen ZDF-Reihe mit Helene Reiner

True-Crime-Serie

"XY Spuren des Verbrechens": Kritik zur neuen ZDF-Reihe mit Helene Reiner

06.05.2026, 12.16 Uhr
von Friederike Hilz
Das ZDF-Format "XY Spuren des Verbrechens" rollt alte Kriminalfälle neu auf und beleuchtet die Hintergründe. Moderatorin Helene Reiner spricht mit Experten und Betroffenen.
XY Spuren des Verbrechens
Helene Reiner moderiert "XY Spuren des Verbrechens". Fabian Puchelt vom LKA Bayern steht ihr als Experte zur Seite.  Fotoquelle: Tobias Schult/ZDF
XY Spuren des Verbrechens
In sechs Folgen spricht Helene Reiner in "XY Spuren des Verbrechens" über Fälle aus dem "XY"-Archiv.  Fotoquelle: ZDF/Felix Janssen
XY Spuren des Verbrechens
In der ersten Folge behandelt Helene Reiner mit Expertinnen und Experten Vermisstenfälle. Die weiteren Folgen beschäftigen sich mit Entführungen, Serienmördern, Verbrechen an Prostituierten, Frauen als Mörderinnen und Femiziden.  Fotoquelle: ZDF/Felix Janssen
XY Spuren des Verbrechens
In "XY Spuren des Verbrechens" will Fabian Puchelt mit "Tatort"-Klischees aufräumen.  Fotoquelle: Stills aus dem Film / ZDF
XY Spuren des Verbrechens
Helene Reiner spricht für "XY Spuren des Verbrechens" mit Angehörigen. Der Bruder der 1999 verschwundenen Hilal erzählt, wie seine Familie bis heute leidet.  Fotoquelle: ZDF/Felix Janssen

Was passiert bei Ermittlern, wenn ein Kind plötzlich verschwindet? Wie überführt die Polizei einen Verbrecher? Das neue ZDF-Format "XY Spuren des Verbrechens" rollt bekannte Fälle aus der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" neu auf. Dabei stehen die Hintergründe im Vordergrund.

ZDF
XY Spuren des Verbrechens
Dokumentation • 06.05.2026 • 19:50 Uhr

Wenn Rudi Cerne eine Folge "Aktenzeichen XY ... ungelöst" abmoderiert hat und die Studiolichter ausgehen, dann kehrt der Alltag zurück: Für die Ermittlerinnen und Ermittler, für die Angehörigen und für die Opfer von Verbrechen. Für ihre Geschichten, für das Danach ist in der ZDF-Fahndungssendung kein Platz. Diesen bekommen sie nun im neuen Format "XY Spuren des Verbrechens" (ab Mittwoch, 6. Mai, wöchentlich um 19.25 Uhr, und vorab in der ZDF-Mediathek).

Moderatorin Helene Reiner beleuchtet in sechs monothematischen Folgen gemeinsam mit Expertinnen und Experten ausgewählte Fälle aus dem "XY"-Archiv. Der aus "Aktenzeichen XY ... ungelöst" bekannte Kriminaloberkommissar Fabian Puchelt gibt beispielsweise Einblicke in die Polizeiarbeit. Auch Angehörige und Opfer kommen zu Wort.

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So spricht etwa die Familie der 1999 in Hamburg verschwundenen Hilal in der ersten Folge "Vermisst". Bis heute ist das Schicksal der damals Zehnjährigen ungewiss. Achim H., der 1993 eine Woche lang in einer Holzkiste gefangen gehalten wurde, erzählt in der Folge "Entführt" selbst von seiner Tortur, und ein forensischer Psychiater erklärt, wie Serienmörder wie der "Würger von Aachen", Egidius Schiffer, lange unentdeckt bleiben. Die einzelnen Fälle werden teilweise mit Archivmaterial aus "Aktenzeichen XY ... ungelöst" erzählt. Neue Ermittlungen und Entwicklungen werden, auch aufgrund des Opferschutzes, in Graphic-Novel-Sequenzen gezeigt.

"Unser Fokus liegt klar auf Aufklärung und Einordnung"

Es solle kein voyeuristischer Blick auf Leid und Gewalt sein, betonen die Verantwortlichen. Stattdessen sei es der Versuch, die Hintergründe zu erklären und Verbrechen zu verstehen – "damit wir besser mit ihnen umgehen können", erklärt Moderatorin Reiner: "Unser Fokus liegt klar auf Aufklärung und Einordnung." So widmet sich eine Folge dem Thema Femizide und fragt: Warum ermorden Väter, Brüder, Partner oder Exfreunde die Frauen, die ihnen doch eigentlich so nahestehen? Und was muss sich gesellschaftlich ändern, damit nicht weiterhin beinahe jeden zweiten Tag eine Frau getötet wird?

Ein Thema, das Reiner besonders naheging, wie sie nach den Dreharbeiten in München verriet. Die ZDF-Journalistin wagt sich nach diversen politischen Formaten wie der "News-WG" das erste Mal ins True-Crime-Genre. "Aktenzeichen XY ... ungelöst"-Moderator Rudi Cerne sei in dieser Hinsicht "ein perfektes Vorbild", findet sie. Schließlich habe auch er seine Fernsehkarriere in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen aufgebaut.

Bei "XY Spuren des Verbrechens" versteht sich Reiner als "Fragenstellerin", beschreibt sie im Sender-Interview und erklärte am Set: "Ich war von Anfang an am Format interessiert, weil es sich mit den Hintergründen der Verbrechen beschäftigt. Das ist für mich am spannendsten."

Im Anschluss: "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Im Anschluss an die erste Folge "Vermisst" von "XY Spuren des Verbrechens" bitten Ermittlerinnen und Ermittler wieder um Mithilfe: In der Mai-Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" (am Mittwoch, 6. Mai, live im ZDF, um 20.35 Uhr) geht es unter anderem um den Mord an dem Arzt Dr. Bernhard Benz im Jahr 2000. Der 39-Jährige wurde auf dem Nachhauseweg im baden-württembergischen Lahr/Schwarzwald erwürgt.

Auch im Fall einer ermordeten Prostituierten hofft die Polizei auf neue Hinweise. Ebenso soll die ZDF-Fahndungssendung helfen, ein weiteres Gewaltverbrechen zu klären: Nach einem Streit in einer Kneipe wird einer der Gäste mit schweren Kopfverletzungen an der Straße gefunden. Rudi Cerne präsentiert außerdem die ersten beiden Kandidaten für den XY-Preis.

XY Spuren des Verbrechens – Mi. 06.05. – ZDF: 19.50 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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