DJ Ötzi will Sprachlücke schließen: "Ich muss jetzt definitiv Englisch lernen"

DJ Ötzi gilt als Sprachtalent unter den Schlagerstars. Spanisch, Französisch, Italienisch und sogar Russisch soll der 55-Jährige mühelos beherrschen. Nur mit dem Englischen hapert es bei ihm offenbar, wie er in einem Interview zugab. Ausgerechnet, wo er doch viele seiner Lieder auf Englisch singt und einige sogar in Großbritannien Charterfolge feierten. Doch seine Wissenslücke will er nun endlich schließen.

"Ich muss jetzt definitiv Englisch lernen, das steht fest!", gelobte der österreichische Schlagersänger im Gespräch mit dem Portal "Schlager.de". Den ersten Schritt hin zu einem besseren Englisch hat er bereits getan, wenn auch auf ungewöhnlichem Wege. "Ich habe jetzt angefangen, mal mit KI ein wenig zu lernen", fügte er hinzu.

Auch in "Öha" singt DJ Ötzi auf Englisch Wie es aber kommen konnte, dass der polyglotte Sänger, der oft auf Englisch singt, ausgerechnet das Englische nur unzureichend beherrscht, das wisse er nicht. Allerdings ärgere ihn dieser Umstand sehr – zumal mit Blick auf die internationale Verwertung seiner Musik. "Der englische Markt ist ja riesig, und wir sind ja auch in anderen Ländern unterwegs", erklärt DJ Ötzi.

Auch sein neues, Ende April erschienene Studioalbum steht für diesen Widerspruch. Auf "Öha" finden sich neben deutschen auch einige englischsprachige Songs. darunter die Schlagerfassung des Country-Klassikers "Take Me Home, Country Roads" und das Elvis-Cover "In the Ghetto", das DJ Ötzi mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle neu interpretiert.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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