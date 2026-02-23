Home News TV-News

„Die Höhle der Löwen" 2026: Kondom-Schutzhülle sorgt für Sprachlosigkeit bei den Investoren

Kondom-Schutzhülle sorgt für Sprachlosigkeit bei den Investoren

23.02.2026, 07.20 Uhr
von Maximilian Haase
Früher Start der 19. Staffel von "Die Höhle der Löwen": Internationale Gründer, prominente Investoren und spannende Pitches erwarten die Zuschauer bei VOX.
Eine Schutzhülle für Kondome im Portemonnaie: Gründer Patrick Beyer (rechts) stellt den verblüfften Löwen seine Start-up-Idee vor.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
In der 19. Staffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" gehören unter anderem Janna Ensthaler und Ralf Dümmel zum Investoren-Team.   Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Das "uninvestierbare" Produkt der Sendung? Patrick Beyer muss sich harter Kritik stellen.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer
Im Gründer-Battle treten diesmal die Start-ups "Bierbommel" (links) und "Lubell" an.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer

Normalerweise naht mit der ersten "Höhle der Löwen"-Staffel des Jahres immer auch zaghaft der Frühling. Diesmal jedoch ist es anders: So früh wie nie, noch mitten im Winter, startet der 19. Durchgang der VOX-Gründershow. Ansonsten bleiben die Dinge nach so mancher Fluktuation in der vergangenen Saison wie gehabt: Auch diesmal wollen skeptische Investoren von einfallsreichen Start-up-Ideen überzeugt werden, und auch diesmal wagen sich in acht neuen Folgen motivierte Jungunternehmer in die Höhle. Neben manchem Promi-Gründer verspricht VOX dabei nicht weniger als "einen der größten Löwen-Verrisse aller Zeiten".

23.02.2026 • 20:15 Uhr

Neue Staffel, neue Dynamik: So ist die Investorenrunde aufgestellt

Den perfekten Pitch suchen nach dem Abschied von drei Löwen im vergangenen Jahr diesmal Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler sowie Frank Thelen, der seit 2025 nach längerer Auszeit wieder regelmäßig auf dem Investoren-Sessel Platz nimmt.

Auf der Seite der Gründerinnen und Gründer wird es diesmal überaus international, angekündigt haben sich Teams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz. Mit dabei sind auch Axel Schulz und Laurenz Pesch ("Temptation Island VIP"), Erwarten dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem unter anderem junge Gründerteams mit innovativen KI- und sonstigen Ideen für den Schulunterricht.

>>So sah Schauspielerin und Reality-Star Anouschka Renzi früher aus
>>"Hirschhausen und der Zucker": Kritik zur Sendung mit Dr. Eckart von Hirschhausen
>>20 Jahre „Das perfekte Dinner“: Kult-Kochshow bekommt Sonderfolge - inklusive Show-Pannen
>>Action mit Schweißgeruch: Dieser unterhaltsame Liam-Neeson-Kracher im Free-TV

Skurriler Pitch bei „Die Höhle der Löwen“: Schutzhülle fürs Kondom

Eher außergewöhnlich kommen die Pitches gleich in der ersten Folge daher: Gründer Patrick Beyer und sein Start-up "Concard" buhlt mit einer Schutzhülle für Kondome im Portemonnaie um Aufmerksamkeit. Die ist ihm im Rudel jedenfalls sicher: "Ist das hier 'Verstehen Sie Spaß?'", wundert sich etwa Judith Williams, die den Kondomschützer für das "Uninvestierbarste" hält, das sie in der Show je sah. Kann ein anderer Gründer vom angebotenen "Quickie" überzeugt werden?

Oliver Geissen privat: Ehe, Kinder und Leben mit Christina Plate
Oliver Geissen, ein vertrautes Gesicht der deutschen TV-Unterhaltung, führt ein Leben zwischen Showbühne und Familie. In Hamburg begann seine Karriere, und dort lebt er heute mit seiner Patchwork-Familie.
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate

Schnell geht es auch im 2025 eingeführten "Gründer-Battle" zu, einem neuen Format, in dem zwei Start-ups gegeneinander antreten. Innerhalb von je 60 Sekunden müssen sie die Investoren von sich und ihrer Idee überzeugen. Wer gewinnt, bekommt mehr Zeit mit den Löwen, wer verliert, fliegt raus. Dem Battle stellen sich diesmal Dr. med. Heinz von Gersum und seine "Bierbommel", mit der Getränkebecher im Stadion sicher transportiert werden können, sowie Lisa Hennrich und ihr Start-up "Lubell", das duftspendende Armbänder bewirbt.

Die Höhle der Löwen – Mo. 23.02. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
