„Die Höhle der Löwen“ 2026: Kondom-Schutzhülle sorgt für Sprachlosigkeit bei den Investoren

Normalerweise naht mit der ersten "Höhle der Löwen"-Staffel des Jahres immer auch zaghaft der Frühling. Diesmal jedoch ist es anders: So früh wie nie, noch mitten im Winter, startet der 19. Durchgang der VOX-Gründershow. Ansonsten bleiben die Dinge nach so mancher Fluktuation in der vergangenen Saison wie gehabt: Auch diesmal wollen skeptische Investoren von einfallsreichen Start-up-Ideen überzeugt werden, und auch diesmal wagen sich in acht neuen Folgen motivierte Jungunternehmer in die Höhle. Neben manchem Promi-Gründer verspricht VOX dabei nicht weniger als "einen der größten Löwen-Verrisse aller Zeiten".

Die Höhle der Löwen Unterhaltung • 23.02.2026 • 20:15 Uhr

Neue Staffel, neue Dynamik: So ist die Investorenrunde aufgestellt Den perfekten Pitch suchen nach dem Abschied von drei Löwen im vergangenen Jahr diesmal Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler sowie Frank Thelen, der seit 2025 nach längerer Auszeit wieder regelmäßig auf dem Investoren-Sessel Platz nimmt.

Auf der Seite der Gründerinnen und Gründer wird es diesmal überaus international, angekündigt haben sich Teams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz. Mit dabei sind auch Axel Schulz und Laurenz Pesch ("Temptation Island VIP"), Erwarten dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem unter anderem junge Gründerteams mit innovativen KI- und sonstigen Ideen für den Schulunterricht.

Skurriler Pitch bei „Die Höhle der Löwen“: Schutzhülle fürs Kondom Eher außergewöhnlich kommen die Pitches gleich in der ersten Folge daher: Gründer Patrick Beyer und sein Start-up "Concard" buhlt mit einer Schutzhülle für Kondome im Portemonnaie um Aufmerksamkeit. Die ist ihm im Rudel jedenfalls sicher: "Ist das hier 'Verstehen Sie Spaß?'", wundert sich etwa Judith Williams, die den Kondomschützer für das "Uninvestierbarste" hält, das sie in der Show je sah. Kann ein anderer Gründer vom angebotenen "Quickie" überzeugt werden?

Schnell geht es auch im 2025 eingeführten "Gründer-Battle" zu, einem neuen Format, in dem zwei Start-ups gegeneinander antreten. Innerhalb von je 60 Sekunden müssen sie die Investoren von sich und ihrer Idee überzeugen. Wer gewinnt, bekommt mehr Zeit mit den Löwen, wer verliert, fliegt raus. Dem Battle stellen sich diesmal Dr. med. Heinz von Gersum und seine "Bierbommel", mit der Getränkebecher im Stadion sicher transportiert werden können, sowie Lisa Hennrich und ihr Start-up "Lubell", das duftspendende Armbänder bewirbt.

Die Höhle der Löwen – Mo. 23.02. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

