"Unter anderen Umständen – Das Mädchen ohne Namen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Natalia Wörner

"Unter anderen Umständen – Das Mädchen ohne Namen"

Mysteriöser Sarg im Wald: ZDF-Krimi feiert Jubiläum

23.02.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im 25. Fall von "Unter anderen Umständen" steht Kommissarin Jana Winter vor einem rätselhaften Fall: Ein Sarg im Wald und zwei vermisste Mädchen. Die Serie feiert 20 Jahre Jubiläum.
"Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen"
Seit 20 Jahren ermitteln Jana Winter (Natalia Wörner, Mitte) und Matthias Hamm (Ralph Herforth) zusammen. Alwa Sörensen (Lisa Werlinder) stieß 2020 zum Team dazu.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen"
Matthias Hamm (Ralph Herforth, links) hilft Leo Winter (Jacob Lee Seeliger) bei seinem Umzug.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen"
Emilian (Jacob Speidel, links) hat den Sarg im Wald gefunden. Er glaubt die Tote zu kennen und berichtet Matthias Hamm (Ralph Herforth) und Jana Winter (Natalia Wörner), was er weiß.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen"
Mikael Brunn (Stephan Kampwirth) kümmert sich rührend um seine an ALS erkrankte Frau Winka Brunn (Petra van de Voort).   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen"
Auf dem Hausboot eines jungen Mannes vermutet Jana Winter (Natalia Wörner) Antworten auf viele ungelöste Fragen.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney

Wenn aus der Not eine Tugend wird, kann zumindest in der Fernsehwelt mitunter etwas sehr Erfolgreiches entstehen. So in etwa lässt sich die Entstehungsgeschichte der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" deuten, die nun ihr 20-Jahre-Jubiläum feiert: "Im Jahr 2005 war der Auftakt einer Reihe mit mir als verdeckter Ermittlerin geplant", erinnert sich Hauptdarstellerin Natalia Wörner im ZDF-Interview. Da Wörner schwanger war, wollte sie die Rolle jedoch absagen: "Eine schwangere verdeckte Ermittlerin war als Figur – zumindest vor 20 Jahren – nicht denkbar." Doch stattdessen beschlossen sie und die Produzentin Jutta Lieck-Klenke, "den vorhandenen Stoff umzuschreiben und aus der Figur der verdeckten Ermittlerin eine schwangere Kommissarin zu machen, die mit dickem Bauch einfach weiterarbeitet."

Unter anderen Umständen – Das Mädchen ohne Namen
Wörners 2006 geborener Sohn Jacob Lee Seeliger spielt seit dem zweiten Film aus dem Jahr 2007 mit einer Unterbrechung zwischen 2014 und 2019 Filmsohn Leo Winter. So auch im nun erstausgestrahlten 25. Film "Unter anderen Umständen – Das Mädchen ohne Namen" (Regie: Judith Kennel, Buch: Zora Holt), der bereits in der ZDFmediathek abrufbar ist.

Der inzwischen erwachsene Leo beschließt darin, von zu Hause auszuziehen. Doch das ist nicht das einzige, was die Kommissarin beschäftigt: Sie hat eine anonyme Nachricht erhalten, die ihr Interesse weckt. Sie enthält Koordinaten, die die Ermittlerin in ein Waldstück führen. In einer offenen Grube findet sie einen hastig zusammengezimmerten Sarg mit menschlichen Knochen.

Wer ist die tote Frau aus dem Wald?

"Die rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass das Opfer weiblich, circa 1,65 groß und zum Todeszeitpunkt zwischen 16 und 27 Jahre gewesen sein muss", erklärt Winter wenig später ihren Kollegen. Mehrere Verletzungen, die der jungen Frau kurz vor ihrem Tod zugeführt wurden, deuten auf ein Gewaltverbrechen hin: "Leider trug die unbekannte Tote nichts bei sich, was zur Identifizierung beitragen kann", berichtet Winter. Ein DNA-Abgleich mit der Datenbank der Polizei ergibt ebenfalls keinen Treffer.

Erst ein in Deutschland verbotenes Ahnenforschungsprojekt aus Dänemark führt Jana Winter und ihre Kollegin Alwa Sörensen (Lisa Werlinder) auf eine heiße Spur: Die 21-jährige Helle Bruun (Emilia Eidt) ist vor zwei Jahren aus Dänemark zu ihrem Freund nach Deutschland gezogen. Gemeinsam mit Marcel Cordes (Ben Felipe) lebt sie seither auf einem Hausboot in Schleswig-Holstein. Mit ihren Eltern Winka (Petra van de Voort) und Mikael Bruun (Stephan Kampwirth) hält sie nur via SMS Kontakt. Meist melde sie sich, wenn sie Geld brauche, berichtet der Vater. Wurde Helle womöglich von ihrem Freund umgebracht, der ihre Eltern seither betrügt?

Inspiriert von skandinavischen Filmen

Als die Ermittler Marcel Cordes ausfindig machen, gibt er an, dass Helle sich vor zwei Jahren von ihm getrennt habe. Und tatsächlich meldet sich die junge Frau zeitgleich zum ersten Mal seit langem telefonisch bei ihren Eltern. Jana Winters Kollege Matthias Hamm (Ralph Herforth) hat derweil den anonymen Hinweisgeber zu der Toten im Wald ausfindig gemacht: Emilian (Jacob Speidel) hatte den Sarg zufällig entdeckt. Anhand ihres Hoodies meint er, die Tote erkannt zu haben: Sarah Heinemann (Lilia Herrmann) verschwand ebenfalls vor zwei Jahren spurlos. Doch das ist nicht das Ende dieser verworrenen Geschichte, die bis zur endgültigen Auflösung noch viele spannende Haken schlagen wird.

Regisseurin Judith Kennel inszenierte die ersten 20 Filme der "Unter anderen Umständen"-Reihe. Zum Jubiläum kehrt sie nun als Gast-Regisseurin zurück: "Unter anderen Umständen' über zwei Jahrzehnte hinweg von Beginn an mitzugestalten, war für mich ein Privileg. Dass wir in dieser kontinuierlichen Zusammenarbeit wie eine Familie zusammengewachsen sind, sehe ich als die eigentliche Qualität dieser Arbeit", schwärmt sie im Senderinterview: "Meine filmischen Vorbilder für 'Unter anderen Umständen' sind skandinavische Erzählweisen, die Spannung weniger aus äußerer Dramaturgie als aus psychologischer Konsequenz und moralischer Ambivalenz entwickeln. Mich interessiert nicht das Ereignis, sondern die innere Notwendigkeit, die Menschen handeln, lügen oder töten lässt."

So spannend geht es mit "Unter anderen Umständen" weiter

Hauptdarstellerin Natalia Wörner weckt im teleschau-Interview derweil bereits die Neugier auf den 26. Film der Reihe, der noch in diesem Jahr im ZDF zu sehen sein soll: Ihr inzwischen 19-jähriger Sohn Jacob Lee Seeliger spielt darin "zum ersten Mal richtig groß mit", wie sie verrät: "Es war für ihn eine sehr heftige Rolle, für die er sich auch extrem vorbereitet hat, denn Jacob ist in seiner Rolle als Leo der Hauptverdächtige."

Als hauptberuflicher Schauspieler in ihre Fußstapfen treten, möchte der Sohn allerdings nicht: Im Oktober begann er ein Studium in International Business Administration in Hamburg.

