Der 500. Donnerstag von Franzi Jung: "Notruf Hafenkante" feiert Jubiläum

Was zunächst wie ein ganz gewöhnlicher Einsatztag wirkt, entwickelt sich für das Team des PK 21 zu einer ebenso spannenden wie unberechenbaren Drogenjagd. Zu Beginn der neuen Folge von "Notruf Hafenkante", die den Titel "Dreckiger Deal" trägt, sinniert Polizeioberkommissarin Franzi Jung (Rhea Harder-Vennewald) gemeinsam mit Polizeiobermeister Nick Brandt (Raúl Richter) über die schier endlose Reihe an Donnerstagen, die der Dienst mit sich bringt. Seit zwei Jahrzehnten ist Jung inzwischen dabei und kommt mit etwas Rechnerei und unter Berücksichtigung ihrer drei Babypausen auf einen ganz besonderen Meilenstein. Es dürfte ihr 500. Donnerstag sein. Ein augenzwinkernder Moment, der nicht zufällig gewählt ist, denn tatsächlich feiert die beliebte ZDF-Serie genau mit dieser Episode ihre 500. Folge, die, wie immer an einem Donnerstag ausgestrahlt wird.

Während die beiden über den Lauf der Zeit philosophieren, stecken sie ihre Hände in Eimer voller weißer Farbe. Renovierungsarbeiten sind jedoch nicht der Grund für diese ungewöhnliche Tätigkeit. Vielmehr folgen sie einem Hinweis, dem zufolge in einem Container Kokain geschmuggelt werden soll.

Das Bo und Smudo sind Teil der neuen Folge Abseits davon verdient der Clubbesitzer Remo (Ludwig Trepte) sein Geld nicht nur mit Partys und Glanz, sondern auch mit harten Drogen. Sein Auftraggeber, der einflussreiche Drogenboss King (Das Bo), hat ihn angeheuert, einen brisanten Container aus dem Freihafen zu schleusen. Remo wiederum reicht den Job an seinen Freund Dennis (Jalil Berkholz) weiter, der kurz davor steht, Vater von Zwillingen zu werden und dringend Geld braucht. Doch der Plan gerät außer Kontrolle, und die Ereignisse überschlagen sich. Für das Team des PK 21 beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, der allen Beteiligten einiges abverlangt. Neben dem Rapper Das Bo wird auch Fanta-Vier-Star Smudo in der 500. Folge mitwirken.

"Diese Vielfalt macht die Serie spannend und bunt" Anlässlich der Jubiläumsfolge spricht Rhea Harder-Vennewald in einem Interview über den Erfolg der Serie. Die Schauspielerin, die seit der ersten Folge die Rolle der Franzi Jung verkörpert, erklärt, was das Vorabendformat ihrer Meinung nach so beliebt macht: "Ich glaube, 'Notruf Hafenkante' funktioniert so gut, weil die Figuren lebendig und vielschichtig gezeichnet sind. Jeder hat seine eigene Art: der eine ist so, der andere anders, und wieder eine andere noch mal anders. Diese Vielfalt macht die Serie spannend und bunt", sagt die gebürtige Berlinerin, die heute in Hamburg lebt.

Im Gespräch verrät die 49-Jährige außerdem, dass sie es "schön und herausfordernd" findet, die Polizistin zu spielen. Anders als Franzi gehe Harder-Vennewald selbst nicht stur mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal nerve sie dieses Verhalten an ihrer Figur, doch gerade das mache Franzi auch "irgendwie liebenswert", so die Schauspielerin.

Hamburger Davidwache als Vorbild Seit 2007 begeistert "Notruf Hafenkante" ein Millionenpublikum am Vorabend. Rund drei Millionen schauen auch in der noch bis ins Frühjahr laufenden 20. Staffel zu. Die 19. "Notruf Hafenkante"-Staffel verfolgten im Schnitt 3,34 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil liegt bei soliden 14,9 Prozent.

Die Serie, fraglos eines der beliebtesten Krimiformate im deutschen Fernsehen, spielt im fiktiven Hamburger Polizeikommissariat 21. Es erzählt ihre Geschichten stets in enger Verzahnung mit den Ärzten des Elbkrankenhauses. Als Vorbild diente die berühmte Davidwache, die auch im echten Hamburg eng mit dem damaligen Hafenkrankenhaus zusammenarbeitete.

Gedreht wird rund um die Spitze der Kehrwiederinsel, oft direkt am Wasser oder mit Blick auf den Hafen. Das Elbkrankenhaus selbst ist in Wirklichkeit das Slomanhaus, einst Sitz des Oberhafenamts. Es erscheint ausschließlich in Außenaufnahmen, während der Schriftzug EKH per Animation auf das Dach gesetzt wird.

Die Folge "Dreckiger Deal" ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

"Notruf Hafenkante – Dreckiger Deal" – Do. 19.02. – ZDF: 19.25 Uhr

