Hannes Jaenicke rechnet mit dem ZDF und „Traumschiff“ ab: „Wirf Hirn vom Himmel“

Doku-Reihe „Im Einsatz für…“ wird abgesetzt Seit Jahren schon engagiert sich Hannes Jaenicke für den Umweltschutz und ist mit seiner eigenen Umwelt-Doku „Im Einsatz für…“ einmal im Jahr mit einem speziell erwählten Thema im ZDF präsent. 2025 flimmerte die Reihe das letzte Mal über die heimischen Fernsehbildschirme. In der damaligen Episode setzte sich Jaenicke für den Oktopus ein. Mit der Entscheidung des ZDF, das Format nun gänzlich abzusetzen kann der Schauspieler nur schwer umgehen und findet im Interview mit dem „Berliner Kurier“ nun deutlich Worte.

Hannes Jaenicke: „Das Traumschiff fährt weiter und meine kleine Sendung wird abgesetzt?“ Am Rande der „ARD Blue Hour“ lässt Jaenicke nun Dampf ab. Er hätte das Format sehr gerne weitergeführt, vermutet jedoch, dass Umwelt- und Tierschutzthemen aktuell nicht so den Stellenwert in der Gesellschaft hätten, wie er sich selbst von Herzen wünschen würde: „Das Traumschiff fährt weiter und meine kleine Sendung wird abgesetzt?“, kritisiert Jaenicke auf dem roten Teppich. „Ich hätte die Sendung wahnsinnig gerne weitergemacht, aber Umweltthemen sind im Moment einfach nicht gefragt und gewünscht. Das wird sich hoffentlich wieder ändern“, sagt er weiter. Die Einschaltquoten seien „hervorragend“ gewesen, ebenso wie die Klickzahlen. Außerdem habe die Sendung mehr Preise gewonnen als irgendeine andere Doku-Reihe.

Die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber Klima- und Tierschutzthemen missfallen dem Schauspieler, genauso wie das Comeback von Pelzmode und erhöhtem Fleischkonsum: „Die Leute denken einfach nicht mehr nach. Und sie haben offensichtlich auch den moralischen Kompass verloren. Da fällt mir nur ein Satz ein: Lieber Gott, wirf Hirn vom Himmel!“ Auch die junge Generation kommt nicht ungeschoren davon: „So dumm wie diese Generation durch Social Media gemacht wird, ist da meiner Meinung nach Hopfen und Malz verloren“. Sein Einsatz für Klima- und Tierschutzthematiken ist Jaenicke eine persönliche Herzensangelegenheit. 2023 wurde er sogar mit dem Deutschen Tierschutzpreis in der Kategorie „Stimme für die Tiere“ ausgezeichnet. Obwohl ihn der Verlust seiner Sendung schmerzt, ist der Schauspieler fest entschlossen, sein Engagement auch zukünftig fortzusetzen- entgegen aller Widrigkeiten.

