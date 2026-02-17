ZDF zeigt ungekennzeichnete KI- Bilder: Das sagt der Sender

Das ZDF hat einen Fehler eingeräumt, der den Machern der Nachrichtensendung "heute journals" unterlaufen ist. In der von Dunja Hayali am Sonntag moderierten Ausgabe waren in einem Beitrag auch Bilder verwendet worden, die sich als KI-generiert herausstellten. Das Problem: Die Redaktion hatte die Aufnahmen nicht als solche gekennzeichnet.

In dem fraglichen Beitrag ging es um die umstrittenen Einsätze der US-amerikanischen Migrationsbehörde ICE. Gezeigt wurden auch Bilder, in denen zu sehen ist, wie eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von den Einsatzkräften abgeführt werden. Die Szenen wurde von keiner Person gefilmt, sondern entstammten Berichten zufolge von einem Videogenerierungsprogramm des ChatGPT-Entwicklers Open AI.

ZDF: Fehler "aus technischen Gründen" Auf den KI-Bildern war deutlich das Wasserzeichen der Firma zu erkennen. Für die "heute journal"-Redaktion nicht deutlich genug? In einer Stellungnahme erklärt das ZDF, wie es zu dem Fehler kommen konnte. Demnach sei die Kennzeichnung "bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen" worden. Man habe den Fehler korrigiert und das Video angepasst.

In der Mediathek des ZDF ist inzwischen eine geänderte Fassung der "heute journal"-Sendung abrufbar. Darin sind die KI-Bilder durch Videosequenzen und Standbilder ersetzt. An den betreffenden Stellen heißt in einer Einblendung: "Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

