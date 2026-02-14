"Ein starkes Team – Abgeschleppt": Kritik zur ZDF-Reihe

Home News TV-News

"Ein starkes Team – Abgeschleppt"

Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!

14.02.2026, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
Der neue Fall von "Ein starkes Team" führt die Ermittler Otto Garber, Linett Wachow und Nils Makowski in das zwielichtige Abschleppmilieu Berlins, wo sie einem Mord an einem Unternehmer auf den Grund gehen müssen.
Hartes Geschäft in einer Männerdomäne: Jana Hellwig (Rosa Falkenhagen, rechts) klärt Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) über das Abschleppmilieu auf.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Kommissar Otto Garber (Florian Martens), Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck, rechts) und Dr. Simkeit (Eva Sixt) ermitteln in einem Mordfall in der Berliner Abschleppbranche.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Otto Garber (Florian Martens, rechts) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) wollen den Verdächtigen Lukas Kern (Joachim Foerster) befragen, dessen Auto kurz vor dem Mord abgeschleppt wurde.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Daniel Trojetzki (Sebastian Urzendowsky, rechts) kümmert sich um seinen todkranken Vater Gerhard Trojetzki (Michael Mendl), einst ein Konkurrent des Opfers.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Was hat Jana Hellwig (Rosa Falkenhagen, links) vor Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) zu verbergen?  Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Nach Feierabend geht es für Wachow (Stefanie Stappenbeck, links) und Garber (Florian Martens) in der Stammkneipe bei Wirtin Andrea Stritzke (Manon Straché) weiter.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz

Fans des ZDF-Krimis "Ein starkes Team" haben weiter Grund zur Freude: Nach dem Jubiläum zum 100. Fall und dem spannenden Jahresauftakt geht es nun für die Berliner Kommissare ohne lange Wartezeit weiter. Diesmal untermauert die Reihe eine ihrer großen Stärken – das umfassende und spitz kommentierte Erkunden der hauptstädtischen Milieus. Zumal der 102. Film ein besonderes, nämlich das Abschleppmilieu behandelt: In "Abgeschleppt" ermitteln Otto Garber (Florian Martens), Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Nils Makowski (Lucas Reiber) nach dem Mord an einem Abschleppunternehmer in düsteren Ecken und zerbrochenen Familien.

Ein starkes Team – Abgeschleppt
Kriminalfilm • 14.02.2026 • 20:15 Uhr

Klaus Bröser (Hilmar Eichhorn), Chef einer Abschleppfirma, wird tot aufgefunden. Die Letzte, die ihn lebend sah, ist Mitarbeiterin Jana Hellwig (Rosa Falkenhagen), die sich unschuldig gibt und auf ein fehlendes Auto aufmerksam macht. Und siehe da: Das abgeschleppte Fahrzeug gehört Straftäter Lukas Kern (Joachim Foerster), dessen Haftbefehl kurz vor Vollstreckung stand. Wollte er sich absetzen und räumte Bröser aus dem Weg? Dass er seine Freundin als Geisel nimmt, als die Ermittler ihn aufsuchen, spricht eher nicht für ihn ...

Oder hat Nicole Bröser (Anja Schneider) ihre Finger im Spiel, Geschäftsführerin und Stieftochter des Getöteten, dem ihr Führungsstil so gar nicht passte ("Die Arbeit hier, die frisst einen auf")? Und dann wären da ja noch die Konkurrenten des Opfers: Etwa der todkranke Gerhard Trojetzki (Michael Mendl), dessen Sohn (Sebastian Urzendowsky) sich auffällig liebenswert verhält. Anders als der schmierig ins Drehbuch geschriebene "Abschleppnomade" Kai Zemke (Niklas Kohrt), der Autos gegen hohe Gebühr illegal abschleppt und den Zorn der Etablierten auf sich zog. Er lacht nur: "Wenn ich alle killen würde, die mich am Telefon beleidigen, dann wäre ich ja rund um die Uhr beschäftigt."

"Wie viele schleppen Sie so ab im Jahr?"

Kurzum: Zahlreiche Verdächtige und mögliche Tatmotive bevölkern den kurzweiligen Krimi unter Regie von Sven Fehrensen. Fortan entspinnt sich ein munteres Whodunit, das gängige Motive der Krimilandschaft durchexerziert: der verfeindete Unternehmer, die unbeliebte Stieftochter, der wiederholt verdächtige Kriminelle. Klassisch ermittelt sich das mittlerweile eingespielte Trio durch eine raue Branche, über die man viel lernt: harte Konkurrenz, fragwürdige Praktiken, Männerdominanz. "Schlimm, dieses alte Denken", kommentiert die Kommissarin, während Urgestein Garber nur die Augen rollt.

Überhaupt ist viel Kulturkampf angesagt: "Ich kann mich locker mal ein paar Tage fleischlos ernähren – nur nicht wurstlos", kontert der grummelige Alte die Verwunderung des jungen Kollegen über seinen Fleischkonsum. Klischees bedient Hipster Makowski einige: "Wenn es nach mir ginge, wären Autos in der Innenstadt eh verboten", moralisiert er, was im Abschleppbusiness natürlich nicht gut ankommt. Das Milieu bewegt sich im Krimi zwischen Mafiamethoden, maskulinem Gehabe und, dank der Frauen im Geschäft, auch modernen Entwicklungen. So fungiert es auch als Spiegel der Gesellschaft und sorgt zudem, wie sollte es anders sein, für obligatorische Wortwitze ("Wie viele schleppen Sie so ab im Jahr?" – "Kommen schon ein paar Hundert zusammen").

Ein klassischer Fall

Bis zum großen Finale, das per dramatischer Vermisstensuche die Spannung nochmal anzieht, erlebt man ein klassisches "starkes Team". Ein bisschen Unterwelt, viel Hauptstadt-Patina, Familiendramen und soziale Konflikte. Dazu ein Sputnik (Jaecki Schwarz), der eine CD mit Polizeisongs ("Tatütata") herausgibt, und ein Garber, der eindeutigste Avancen der Pathologin erhält und auch manche DDR-Anekdote preisgibt.

Damals habe er mit vietnamesischen Vertragsarbeitern Schnaps ("Grundnahrungsmittel bei der Armee") gegen Kaffee ("besser als Erichs Krönung") getauscht, erzählt er am Rande. Jene Aufarbeitung der ostdeutschen Vergangenheit kommt im einst als Ost-West-Krimi gestarteten "Starken Team" angenehm unprätentiös und unterhaltsam daher – so wie die gesamte Reihe auch in ihrem nunmehr vierten Jahrzehnt.

Ein starkes Team – Abgeschleppt – Sa. 14.02. – ZDF: 20.15 Uhr

Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
Thomas Vinterbergs oscargekrönte Tragikomödie "Der Rausch" zeigt vier Männer, die durch Alkohol die Kunst des Lebens neu entdecken – ohne belehrend zu wirken.
"Der Rausch"
Der Rausch

