Home News TV-News

„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise

Ausgabe vom 13. Februar 2026

„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise

13.02.2026, 12.08 Uhr
von Ingo Gatzer
Dieses Mal gibt es ein Kuriosum, das die Expertise sprengt, ein Silberschiff für den Esstisch und antiken Schmuck zu bestaunen.
Moderator Horst Lichter.
Moderator Horst Lichter.  Fotoquelle: © ZDF/Frank Hempel

Moderator Horst Lichter erkennt auf den ersten Blick, dass André „etwas Verrücktes“ mitgebracht hat. Dabei handelt es sich um ein „kosmetisches Korrekturmittel für abstehende Ohren“. Der Dachbodenfund sorgte bereits für einen lustigen Abend und soll nun noch etwas Geld bringen. Experte Detlev Kümmel vermutet, dass der Firmenname „A-O-BE“ für „Abstehende Ohren-Behandlung“ steht, und erklärt, dass es sich im Kern um einen Zweikomponentenkleber handelt, dessen Spuren das beiliegende Puder übertüncht. Er datiert das Set auf 1948 bis 1950. Andrés Wunschpreis ist mit fünf Euro sehr gering. Weil die Funktion jedoch „in keinster Weise gegeben“ ist, setzt Detlev als Expertisenpreis nur einen Euro an.

Mit „ganz schön skurril“ ordnet Susanne Steiger im Händlerraum das Ohrenkorrekturmittel direkt richtig ein. Jos van Katwijk ist fasziniert und startet mit einem Gebot von 30 Euro. Dem haben die anderen Händler nichts mehr hinzuzufügen. Auch als André erklärt, den Erlös für einen guten Zweck – ein Kinderhospiz in Thüringen – zu spenden, gibt es keine weiteren Gebote. Der Verkäufer ist dennoch angesichts der Verdreißigfachung des Expertisenpreises „begeistert“. Jos erklärt lachend: „So etwas Verrücktes habe ich noch nie gekauft!“ Am Ende der Sendung kündigt Horst scherzhaft an, das Ohrenkorrekturset zu testen. Wir dürften also gespannt sein, wie der Moderator in der nächsten Sendung aussieht.

Ein Schiff für den Tisch segelt zu „Bares für Bares“

Dieses Schiff ist nicht für Gewässer, sondern für den Tisch gedacht. Denn es handelt sich um einen silbernen Tafelaufsatz, in dem Salz und andere Gewürze Platz finden. Constanze möchte das Erbstück ihrer Eltern verkaufen, um sich den Erlös mit ihren Brüdern zu teilen. Expertin Wendela Horz datiert das Segelschiff überraschend spät auf die 1950er oder 1960er und lobt die „reichhaltige Ausstattung“. Statt des Wunschpreises in Höhe von 3.000 Euro hält sie aber nur einen Verkaufspreis von 1.700 bis 2.000 Euro für möglich.

Derzeit beliebt:
>>"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
>>Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
>>Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"
>>Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?

Als „spannendes Objekt“ adelt David Suppes das Silberschiff. Dann sind die Händler aber doch überrascht, dass der Tafelaufsatz relativ jung sein soll – das drückt vermutlich den Verkaufserlös. David bietet dennoch wegen des hohen Silberwertes 1.300 Euro. Mit einem Höchstgebot von 1.750 Euro kann sich schließlich Benjamin Leo Leo den Dreimaster sichern.

„Dolles Zeuch“ bei „Bares für Rares“

Aus den Niederlanden ist Marga angereist und hat zwei Schmuckstücke dabei, die Horst direkt überzeugen: „Dolles Zeuch!“ Es handelt sich um zwei mit kleinen Diamanten besetzte Kreuzanhänger aus vergoldetem Silber. Die Verkäuferin hätte gerne insgesamt 750 Euro dafür. Zwar taxiert Expertin Wendela Horz den Materialwert lediglich auf 100 Euro. Entscheidend sei aber das Alter der Schmuckstücke, die sie auf 1780 bis 1820 bzw. auf das späte 19. Jahrhundert datiert. So kommt sie auf eine Expertise von 1.200 bis 1.500 Euro.

„Bares für Rares“: Diese vermeintlichen Schätze waren freche Fälschungen!
Truhe, Möbel, Schmuck – alles sieht alt aus. Doch die Expertise zeigt: In diesen Fällen wurden Verkäufer offenbar getäuscht.
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

Es gibt besonderen Schmuck und Susanne Steiger befindet sich im Händlerraum. Mehr müssen „Bares für Rares“-Fans gar nicht wissen, um sich vorstellen zu können, was passiert. Mit einem Startgebot von 1.000 Euro vergrault „Susi“ direkt die Konkurrenz und überbietet sich dann selbst um 100 Euro. Als sich Marga einen Verkaufspreis von 1.200 Euro wünscht, akzeptiert die bekennende Schmuckliebhaberin, „um es sich mit den Holländern nicht zu verscherzen“.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

Das könnte dich auch interessieren

"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick
Triumph, Playboy, Skandal
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.
Nach Antisemitismus-Skandal: Tal Ofarim verteidigt Bruder Gil bei RTL
Dschungelcamp-Kontroverse
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
Maximilian Arland: Das wurde aus dem Schlagersänger & Entertainer
Multitalent
Maximilian Arland
300 Euro für einen „Papagei“? Händler streiten bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 11. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki
Trilogie mit vier Fäusten: Eines der besten Leinwand-Duos aller Zeiten kämpft im Free-TV
Rush Hour Trilogie
Rush Hour 2
"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni
Disqualifikation
Jochen Breyer
Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
Sicherheitsdebatte
ARD-"Morgenmagazin"
Tränen und Flucht ins Hotel: Sharon Stone sorgt auf Wiener Opernball für Wirbel
Emotionale Momente
Sharon Stone
Wie der Papa: Darum gingen Angelo Kellys Kinder nicht zur Schule
Familie Kellys Bildung
Angelo Kelly
Aenne Burda: Der Weg zur Verlagsikone
"Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau"
"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" (1)
Helau! Andreas Schmitt lädt wieder zur "Mutter aller Fernsehsitzungen" ein
"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Morden Frauen anders als Männer?
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"
Weiblich. Tödlich.
Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
Panem-Stars heute
Das machen Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Co. heute
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Überraschend verstorben: Trauer um Bandleader von Dschinghis Khan
Musiklegende gestorben
Dschinghis Khan
"Grande debacolo": ARD-Reporter verliert bei deutschem Super-G-Drama die Fassung
Olympia-Drama
Olympische Winterspiele 2026
Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Udo Lindenberg erhält "Sonderpreis"
Sonderpreis Inspiration
Udo Lindenberg
Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.