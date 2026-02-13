Home News Star-News

Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking

Das größte Vermögen

Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking

13.02.2026, 09.12 Uhr
von Annika Schmidt
Von Kultbands bis TV-Lieblingen: Diese Künstler haben mit ihrer Musik ein Imperium aufgebaut — und einer hängt alle ab.
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Florian Silbereisen, Helene Fischer oder noch eine Überraschung? Wer verdient am meisten Geld?  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Schlager ist längst weit mehr als gefühlvolle Refrains und große Emotionen. Hinter der glitzernden Fassade hat sich ein lukratives Entertainment-Geschäft etabliert, das mit ausverkauften Tourneen, hohen Verkaufszahlen und reichweitenstarken TV-Shows Millionen umsetzt. Doch während manche Künstler davon nur punktuell profitieren, haben andere ihr Image gezielt zur Marke ausgebaut – und sich damit ein beachtliches Vermögen gesichert. Wer gehört derzeit zu den finanziell erfolgreichsten Namen der deutschen Schlagerszene?

7. Vom Trio zum Millionenvermögen: Der finanzielle Erfolg der Flippers

In den 70er Jahren gehörten die "Flippers" zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängern. Mit der Zeit schrumpfte die sechsköpfige Band, bis sie lediglich noch als Trio auftraten. Der Mitgliederschwund hatte zudem einen Erfolgsknick zufolge, der bis in die Mitter der 80er Jahre anhalten sollte. Doch 1985 feierten "Die Flippers" ein Überraschungs-Comeback und präsentierten ihr Album „Auf rote Rosen fallen Tränen“.

Im selben Jahr landete die Band mit dem Lied "Die rote Sonne von Barbados" auf Platz eins der Charts. Infolgedessen konnte das Trio den Erfolg über Jahre aufrechterhalten. So gelang es den Bandmitgliedern, ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen. 2009 verkündeten die Musiker ihre Bandauflösung, wollten sich jedoch noch mit Abschiedskonzerten von ihren Fans verabschieden. 2011 machten dann Bernd Hengst, Manfred Durban und Olaf Malolepski Schluss mit den "Flippers". Mit 8,6 Millionen verkauften Tonträger soll die Band ein Vermögen von über 9 Millionen Euro zusammengetragen haben.

Derzeit beliebt:
>>Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia
>>Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
>>Wie der Papa: Darum gingen Angelo Kellys Kinder nicht zur Schule
>>Überraschend verstorben: Trauer um Bandleader von Dschinghis Khan

6. Florian Silbereisen: Wie der Entertainer zum Multimillionär wurde

Obwohl Florian Silbereisen aktuell "nur" Platz sechs belegt, ist zu erwarten, dass der Schlagerstar im Laufe der nächsten Jahre sicherlich auf eine bessere Platzierung klettern wird. Immerhin ist der 44-Jährige nicht nur mit seiner Musik erfolgreich, sondern ebenso als Schauspieler in der Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns erfolgreich und ist zudem ein gefragter Entertainer und Moderator verschiedener Schlagershows. Laut dem "VermögenMagazin" beläuft sich Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen.



5. Wolfgang Petry: Vom Kultstar zum Millionär

Mit Liedern wie "Wahnsinn", einer Wuschelmähne und zahlreichen Festivalbändchen am Handgelenk wurde Wolfgang Petry in den 90er Jahren zum Kult-Star. Nach eigenen Angaben verkaufte der Sänger mehr als 18 Millionen Tonträger und sorgte für zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Franz Hubert Wolfgang Remling heißt, sang bis zum Jahr 1974 in einer Disco und wurde dort von Produzenten entdeckt.

Kritik an Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän: Roland Kaiser mischt sich ein
Die Diskussion um den Kapitän reißt nicht ab – jetzt bezieht der Schlagerstar klar Position und überrascht mit seiner Sicht.
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.

Fortan ging die Karriere des Feinmechanikers steil nach oben. Der große Schock für die zahlreichen "Wolle"-Fans kam 2007. Plötzlich verkündete der beliebte Solokünstler sein Karriereende. Laut dem "VermögenMagazin" kann sich der Schlagerstar über ein Vermögen in Höhe von 12 Millionen Euro freuen. 

4. Vermögen von Peter Maffay: Karriere, Tabaluga und private Kosten

Ebenfalls bereits seit Jahren erfolgreich im Geschäft ist Peter Maffay. 1970 veröffentlichte der Sänger sein Lied "Du" und durfte damit direkt in der ZDF-Hitparade auftreten. In den folgenden Jahren war Maffay als Schlagermusiker unterwegs und wechselte in den 80er Jahren in das Deutschrock-Genre. Der gebürtige Rumäne ging damals sogar auf Tour mit den Rolling Stones, doch das deutsche Publikum bewarf ihn bei den Konzerten mit Eiern und Tomaten.

Mit seinem Tabaluga-Märchen feiert er bis heute große Erfolge und arbeitet weiterhin mit verschiedenen Künstlern zusammen. Maffay hat bereits mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Teuer wurde es allerdings bei seinen Scheidungen. Insgesamt gab es davon gleich vier in seinem Leben. Einige seiner Millionen flossen somit in die Taschen seiner Ex-Frauen. Dem "VermögenMagazin" nach, beläuft sich das Einkommen von Maffay auf 2 Millionen Euro, zudem soll ihm ein Vermögen von 25 Millionen Euro gehören. 

3. Andrea Berg: Wie reich die Schlagerkönigin wirklich ist

Die gelernte Krankenschwester landete 2003 mit „Machtlos“ auf dem ersten Platz der deutschen Charts. Doch auch schon zuvor feierte Andrea Berg mit ihrer Musik große Erfolge in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz gelang ihr ein paar Jahre später, nämlich 2013 mit dem Album „Atlantis“, der Platz an der Chartspitze.

Aufgrund ihres Best-Of-Albums fließt weiterhin viel Geld in ihr Portemonnaie. Vielfache Auszeichnungen wie die „10-fach-Platin-Millennium-Schallplatte" bescherte ihr das Werk. Des Weiteren gab es dafür 15-mal Gold, was ihr einen Verdienst von 2 Millionen Euro einbrachte. Das geschätzte Vermögen der 59-Jährigen beläuft sich auf 30 Millionen Euro.

2. Kaisermania und Co.: So baute Roland Kaiser sein Vermögen auf

Schon mit 15 Jahren wurde Roland Kaiser zum Vollwaisen und hatte in jungen Jahren nicht viel Geld zum Leben. Zunächst machte der gebürtige Berliner eine Ausbildung zum Automobilkaufmann und sang später auf Hochzeiten und anderen Festen. So wurden Produzenten auf Kaiser aufmerksam. Anfang der 70er-Jahre landete er zum ersten Mal in den Charts, mit "Sieben Fässer Wein" gelang ihm 1977 die erste Top-Ten-Platzierung.

In den 80ern startete Kaiser dann richtig durch. Er veröffentlichte "Santa Maria", sein bis heute erfolgreichstes Lied. Es folgten zahlreiche weitere Hits. Seine Konzert-Veranstaltung "Kaisermania" erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dabei spielt Kaiser jährlich vier Konzerte am Dresdener Elb-Ufer. 2019 waren die 50.000 Karten innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Ihm gehört unter anderem ein Haus auf Sylt und ein eigenes Flugzeug. Das kann sich der Schlagerstar auch leisten, immerhin soll er über ein Vermögen von 50 Millionen Euro verfügen.

Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Brutal, politisch brisant oder völlig aus der Zeit gefallen: Einige „Tatort“-Episoden verschwanden aus dem Programm – und sorgen bis heute für Diskussionen.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

1. Millionen durch Welthits: Wie reich Udo Jürgens war

Udo Jürgens ist eine Schlager-Legende. 2014 verstarb er im Alter von 80 Jahren. Hinterlassen hat er eine Vielzahl von Hits. Schon in jungen Jahren gehörte die Musik zu seinem Leben. Mit 17 Jahren gewann er einen Musik-Wettbewerb des Österreichischen Rundfunks. In den 60er-Jahren nahm seine Karriere als Musiker und Komponist Fahrt auf.

1966 gewann der Schlagerstar mit "Merci, Chérie" als erster Österreicher den Eurovision Song Contest. Im Ausland, von Japan über Amerika bis nach Australien, feierte Udo Jürgens große Erfolge. Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern war er einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum. Das Vermögen von Jürgens wurde auf etwa 52 Millionen Euro geschätzt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Ina Müller spricht über ihre Drogenerfahrung: "drauf gewesen"
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim
"Meinen Mut zusammengefasst": Toni Kroos über seinen ersten Friseurbesuch seit 15 Jahren
Toni Kroos' Friseur-Erlebnis
Toni Kroos
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
Stabile Promi-Ehe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Tränen und Flucht ins Hotel: Sharon Stone sorgt auf Wiener Opernball für Wirbel
Emotionale Momente
Sharon Stone
Aenne Burda: Der Weg zur Verlagsikone
"Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau"
"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" (1)
Helau! Andreas Schmitt lädt wieder zur "Mutter aller Fernsehsitzungen" ein
"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Morden Frauen anders als Männer?
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"
Weiblich. Tödlich.
Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
Panem-Stars heute
Das machen Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Co. heute
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
"Grande debacolo": ARD-Reporter verliert bei deutschem Super-G-Drama die Fassung
Olympia-Drama
Olympische Winterspiele 2026
Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Udo Lindenberg erhält "Sonderpreis"
Sonderpreis Inspiration
Udo Lindenberg
Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek
"Kaum noch Hemmschwellen": Die Lochmann-Zwillinge klagen über Hass im Netz
Erfahrungen und neue Aufgaben
Heiko und Roman Lochmann im Interview
Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?
Aufstieg eines Schauspielers
Jacob Elordi
"Ihr werdet beklaut!": Katja Krasavice warnt ihre Fans vor gefälschten KI-Videos
Betrugswarnung
2024 Tribute To Bambi
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
“Bridgerton”: Das sind die Drehorte der vierten Staffel
Neue Staffel
Luke Thompson und Yerin Ha beim Dreh von der vierten Staffel von "Bridgerton".
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
Martina Reuter
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle