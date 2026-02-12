Ina Müller macht pikantes Drogengeständnis: "drauf gewesen"

Singen, Saufen, Sabbeln: In der Sendung "Inas Nacht" unterhält sich Moderatorin Ina Müller bekanntlich mit ihren prominenten Gästen. Dabei fließt meist der Alkohol. Obwohl die 60-Jährige in einem Interview verriet, dass sie ein Typ für Suchtprobleme sei, hätte sie mit Alkohol aber kein Problem. Nun hat sie von ihrem letzten Aufenthalt auf Mallorca berichtet, bei dem der Alkohol in Strömen floss. Zudem machte der TV-Star ein erstaunliches Heroin-Geständnis.

Ina Müller angetrunken auf Mallorca

Im November 2025 hat Ina Müller ihr aktuelles Album "6.0" veröffentlicht. Die Songtexte schrieb sie gemeinsam mit ihrem Musikproduzenten Frank Ramond auf Mallorca. Die 60-Jährige hat die drei Wochen auf der Insel genossen und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Das Ergebnis war nicht nur ein Erfolgsalbum, sondern auch zahlreiche leere Alkoholflaschen. "Mehr als mir lieb ist", verrät Ina Müller und beschreibt ihren Zustand in der Zeit als immer "leicht einen Sitzen gehabt". Zurück in Hamburg war dann erstmal Zeit für eine Entgiftung. "Da war ich froh, wieder zu Hause zu sein und kein "Day Drinking" mehr zu praktizieren", berichtet die Moderatorin. Eine vernünftige Entscheidung, denn Ina Müller gab bereits zu, dass sie einen Hang zu gewissen Substanzen hat. Dazu zählt auch das Rauchen. Dem Qualm widmete sie sogar einen Song. "Ich beschreibe in dem Song nur einen Gedanken, der mich einmal nachts hochschrecken ließ: Dass mein Leben mit komplett anderen Menschen wohl auch anders verlaufen wäre, wenn ich nie geraucht hätte", erklärt die Sängerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Fast alle Menschen, die ihr wichtig waren, habe sie in irgendwelchen Raucherecken getroffen.