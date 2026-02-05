Home News Star-News

Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste

Schlagerstar beendet Karriere

05.02.2026, 10.17 Uhr
von Alexander Kords
Mehrfach verschwand die Schlagerqueen von der Bildfläche. Die Gründe dahinter sind persönlicher und schmerzhafter, als viele Fans je dachten.
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle hatte es nicht immer leicht.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Jahrelang sah man nur die starke Frau im Scheinwerferlicht: Hits, große Gefühle, ausverkaufte Hallen. Doch hinter der Kunstfigur Michelle verbarg sich eine Lebensgeschichte, die von Schmerz, Verlusten und schweren Kämpfen geprägt war – und die lange im Verborgenen blieb.

Doch hinter dem Glanz und der öffentlichen Anerkennung existierte immer auch eine andere Geschichte – eine von Brüchen, Kämpfen und persönlicher Belastung. Genau diese rückt nun, im Moment ihres Abschieds von der großen Bühne, stärker in den Fokus als je zuvor.

Michelles Karriere: Krisen, Rückzüge und große Comebacks

Doch in die Karriere von Tanja 'Michelle' Hewer mischten sich immer wieder schwere Schicksalsschläge, mit denen sie abseits der Bühne zu kämpfen hatte. 2003 erlitt sie einen leichten Schlaganfall. Ein Jahr später wurde sie von ihrem Kindermädchen bewusstlos aufgefunden; später wurde Dehydrierung als Ursache genannt. Die Folgen waren gravierend: Michelle zog sich zeitweise vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und eröffnete einen Hundesalon – ein bewusster Schritt in ein ruhigeres Leben fernab des Rampenlichts.

Nach ihrem ersten Comeback folgte 2007 der nächste Einschnitt. Während eines Bühnenauftritts erlitt sie einen Schwächeanfall, erklärte erneut ihren Karriereausstieg und musste Privatinsolvenz anmelden. Doch auch dieser Rückzug blieb nicht endgültig. 2008 kehrte sie abermals ins Musikgeschäft zurück – und feierte 2018 mit dem Album „Tabu“ ihren bis heute größten kommerziellen Erfolg.



Michelles Laufbahn ist damit nicht nur eine Geschichte von Hits und Applaus, sondern auch von Rückschlägen, Neuanfängen und einer bemerkenswerten Widerstandskraft, die ihre Karriere bis heute prägt.

Michelles schwierige Kindheit

Was ihre Fans lange Zeit nicht ahnten und Michelle erst Jahrzehnte später öffentlich machte: Ihre Kindheit war von schweren Belastungen geprägt. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter waren alkoholkrank, der Vater zudem gewalttätig. Mit nur neun Jahren kam Tanja Hewer in eine Pflegefamilie – doch auch dort erlebte sie Gewalt. In einer weiteren Pflegefamilie entging sie nur knapp einem sexuellen Übergriff.

Einen ersten Halt fand sie als Jugendliche in der Musik. Mit 14 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Singen, als ein Pflegevater sie als Sängerin in seine Band aufnahm. Dieser Moment wurde zu einem Wendepunkt – und zugleich zum Beginn eines Weges, der sie später auf die großen Bühnen führen sollte.

Die Erlebnisse ihrer Kindheit wirken jedoch bis heute nach. „Ich habe ein riesiges Trauma mitgenommen in mein Leben“, sagte Tanja Hewer im August 2025 in einem Interview. In diesem Zusammenhang wurde auch bekannt, dass der Vorfall aus dem Jahr 2004, der damals offiziell als Dehydrierung beschrieben wurde, in Wahrheit ein Suizidversuch war. Leistungsdruck, Beziehungskonflikte und finanzielle Sorgen hatten sie zeitweise in eine schwere Depression geführt.

Diese Erfahrungen verarbeitete sie später musikalisch, unter anderem im sehr persönlichen Song „Gespräch mit Gott“. Nicht zuletzt aufgrund dieser Lebensgeschichte zieht Michelle heute eine klare Grenze zwischen der privaten Person Tanja Hewer und der Bühnenfigur Michelle – ein Schutzmechanismus, der ihr hilft, mit der Vergangenheit zu leben und gleichzeitig ihre künstlerische Identität zu bewahren.

So verabschiedet sich Michelle

Um sich würdevoll von ihrem Publikum zu verabschieden, startet Michelle am 18. Januar 2026 in Lingen ihre Abschiedstournee mit dem Titel „Zum letzten Mal“. Geplant sind insgesamt 20 Konzerte in Deutschland und Österreich. Auf dem Tourplan stehen dabei große Hallen: das Tempodrom in Berlin, die Barclays Arena in Hamburg, die Jahrhunderthalle in Frankfurt, die Lanxess Arena in Köln sowie die Wiener Stadthalle gehören zu den Stationen.

Der finale Schlusspunkt ihrer Bühnenkarriere wird bewusst gesetzt. Am 15. Februar 2026 kehrt Michelle noch einmal nach Berlin zurück und gibt in der Uber Arena ihr allerletztes Konzert. Schon jetzt hat sie angekündigt, dass dieser Abend besonders lang und emotional werden soll. „Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen“, sagte sie dazu.

Nach diesem Abschied wird sie sich vollständig aus dem Rampenlicht zurückziehen. Dann bleibt nicht mehr die Bühnenfigur Michelle, sondern Tanja Gisela Hewer – dreifache Mutter und Verlobte des Sängers Eric Philippi. Ein leiser, aber bewusster Übergang in ein Leben jenseits der großen Scheinwerfer.

