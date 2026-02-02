Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch

Das Ruhrgebiet hat Wolfgang „Wolle“ Petry 1997 schon besungen. Seine Heimat wird daher fälschlicherweise häufig irgendwo zwischen Dortmund und Duisburg verortet. Auch für Party-Hits wie „verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ (1992) und „Wahnsinn“ (1983) ist der „Kumpelrocker von nebenan“ bekannt. Sein neues Lied ist eine Rückschau auf sein bewegtes Leben und gleichzeitig ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft.

So kam es zum kölschen Song von Petry

Wie es zur Komposition auf Kölsch kam, erklärt der Musiker selbst: „Ich denke schon mein ganzes Leben auf Kölsch und muss mir ständig alles übersetzen“, sagt Petry. „Mittlerweile gefällt es mir richtig gut, kölsche Texte zu schreiben und (es) geht wie von selbst.“ Köln ist dabei ein zentraler Fixpunkt im Leben des Musikers: „Wenn ich nach Köln fahre, ist das wie ein Schalter, der sich umstellt! Ich bin sofort wieder da, wo mein Leben mit und in dieser Sprache begonnen hat“, sagt er, „Köln ist einfach meine Heimatstadt. Hier darf ich Wolli sein. So wie ich bin.“