Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?

Übergewichtige sollten abspecken. TV-Sender müssen es mitunter. Im September 2025 wurde gemeldet, dass alle Fans von "The Biggest Loser" von SAT.1 im neuen Jahr auf Diät gesetzt werden: Das große Abspecken fällt 2026 aus. "'The Biggest Loser' pausiert 2026", hieß es vonseiten des Senders. Damit lässt sich der Sender Möglichkeiten eines Comebacks offen und die Fans dürfen prinzipiell weiter hoffen. Ein bisschen wenigstens.

Klar ist, dass die Kult-Sendung zuletzt die Einschaltquoten früherer Jahre bei weitem nicht erreichte. Auch Justierungen bei Konzept und Sendeplatz führten nicht zum erwünschten Erfolg. Also wurde die Pause verordnet. Unklar ist für wie lange.

Christine Theiss und Ramin Abtin, die jahrelang die Abspecksportler bei "The Biggest Loser" als Coaches und Moderatoren betreuten und motivierten, wollten sich die Ruhe aber nicht gönnen. Und produzierten kurzerhand ein eigenes, neues Abspeckformat. "The Boot Villa" läuft auf YouTube. Dabei begleiten sie den Weg von sechs Abspeckwilligen. Bislang wurden 16 Folgen veröffentlicht.

„ The Biggest Loser “: Kehrt das SAT.1-Format zurück? Offenbar wussten die ehemaligen Kickbox-Champions Theiss (45) und Abtin (53) frühzeitig von der TBL-Pause. Denn das Casting für die "Boot Villa" fand schon im Juni 2025 in München statt, also drei Monate bevor die TBL-Auszeit offiziell verkündet wurde. Der YouTube-Kanal "The Boot Villa" wurde sogar schon im Mai 2025 gegründet.

In einem Instagram-Post erklärte Christine Theiss ihre Gedanken erst vor wenigen Tagen erneut: "Leider hat SAT.1 im vergangenen Jahr beschlossen, mit dem Format zu pausieren. Also haben Ramin und ich das Ganze selbst in die Hand genommen und 'The Boot Villa' ins Leben gerufen."

"Ramin und ich haben uns ganz tief in die Augen geschaut und gesagt: 'Das wollen wir eigentlich nicht'", erläuterte Theiss. "Erstens, weil das Format unser Leben ist, zweitens: Wir wollen auch weiter Menschen die Chance geben, ihr Leben umzukrempeln. Und drittens haben wir so viele Fans, die auf dieses Format stehen."

"Also", sagte die ehemals weltweit erfolgreichste Profikickboxerin und atmete tief durch, "haben wir Geld in die Hand genommen und ganz viel Mut und haben im Herbst auf Naxos die 'Boot Villa' produziert."

Mehr Training, weniger Drama: Fitness statt Reality-Zoff in "The Boot-Villa" Theiss versprach "viel mehr Nähe, viel mehr hinter den Kulissen". Die Kommentare von Fans waren positiv. "Ich liebe es", "Es gibt mehr an Sport zu sehen und viel Informationen", "Ohne Schnickschnack nahe bei den Menschen und tiefgreifend", "Ihr gibt den Menschen so viel Kraft", "Nicht so viel Trash & Beef, mehr Infos, die man selbst als Zuschauer direkt für sich selbst mitnehmen kann" und "Bitte macht auch später weiter" hieß es in der Kommentarspalte.

Wie es später weitergeht, ist offen. Das gilt sowohl für eine zweite Staffel von "The Boot Villa", als auch für eine eventuelle 18. Staffel von "The Biggest Loser". Jetzt geht es erst einmal darum, die anstrengende "Heldenreise von Elena, Jens, Laura, Niklas, Sarah und Vanessa" zu begleiten, wie es im Infotext des YouTube-Kanals heißt. Denn natürlich kommt der Name "Boot Villa" nicht von Bootsausflug, sondern von Bootcamp! Die erste Folge vom Naxos-Abenteuer ging Mitte Oktober online. Bislang hat "The Boot Villa" rund 3.000 Abonnenten. Da darf also ruhig noch etwas zugenommen werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

