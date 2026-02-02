Home News TV-News

Kommt „The Biggest Loser" zurück – oder ersetzt „The Boot Villa" die Show?

Neues Abnehm-Show

Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?

02.02.2026, 06.40 Uhr
von Jürgen Winzer
Nachdem SAT.1 bekanntgab, dass "The Biggest Loser" 2026 pausiert, haben Christine Theiss und Ramin Abtin mit "The Boot Villa" eine neue Abnehmshow auf YouTube gestartet.
Bavarian Sport Award 2019
Aufgeben ist keine Option: Nachdem "The Biggest Loser" für 2026 eine Auszeit verordnet bekam, realisierte Dr. Christine Theiss ihr eigenes Abspreck-Format für YouTube.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Alexander Hassenstein

Übergewichtige sollten abspecken. TV-Sender müssen es mitunter. Im September 2025 wurde gemeldet, dass alle Fans von "The Biggest Loser" von SAT.1 im neuen Jahr auf Diät gesetzt werden: Das große Abspecken fällt 2026 aus. "'The Biggest Loser' pausiert 2026", hieß es vonseiten des Senders. Damit lässt sich der Sender Möglichkeiten eines Comebacks offen und die Fans dürfen prinzipiell weiter hoffen. Ein bisschen wenigstens.

Klar ist, dass die Kult-Sendung zuletzt die Einschaltquoten früherer Jahre bei weitem nicht erreichte. Auch Justierungen bei Konzept und Sendeplatz führten nicht zum erwünschten Erfolg. Also wurde die Pause verordnet. Unklar ist für wie lange.

Christine Theiss und Ramin Abtin, die jahrelang die Abspecksportler bei "The Biggest Loser" als Coaches und Moderatoren betreuten und motivierten, wollten sich die Ruhe aber nicht gönnen. Und produzierten kurzerhand ein eigenes, neues Abspeckformat. "The Boot Villa" läuft auf YouTube. Dabei begleiten sie den Weg von sechs Abspeckwilligen. Bislang wurden 16 Folgen veröffentlicht.

The Biggest Loser“: Kehrt das SAT.1-Format zurück?

Offenbar wussten die ehemaligen Kickbox-Champions Theiss (45) und Abtin (53) frühzeitig von der TBL-Pause. Denn das Casting für die "Boot Villa" fand schon im Juni 2025 in München statt, also drei Monate bevor die TBL-Auszeit offiziell verkündet wurde. Der YouTube-Kanal "The Boot Villa" wurde sogar schon im Mai 2025 gegründet.

Unfall im Haushalt: Judith Rakers erzählt von blutiger Verletzung
Judith Rakers spricht in ihrem Podcast über eine unglückliche Verletzung, die sie sich in der Küche zuzog. Was als harmloses Kräuterschneiden begann, endete mit vier Schnitten an ihren Fingern. Sie teilt ihre Erfahrung und warnt vor der Unfallgefahr im Haushalt.
Schnittverletzung bei Moderatorin
Judith Rakers

In einem Instagram-Post erklärte Christine Theiss ihre Gedanken erst vor wenigen Tagen erneut: "Leider hat SAT.1 im vergangenen Jahr beschlossen, mit dem Format zu pausieren. Also haben Ramin und ich das Ganze selbst in die Hand genommen und 'The Boot Villa' ins Leben gerufen."

"Ramin und ich haben uns ganz tief in die Augen geschaut und gesagt: 'Das wollen wir eigentlich nicht'", erläuterte Theiss. "Erstens, weil das Format unser Leben ist, zweitens: Wir wollen auch weiter Menschen die Chance geben, ihr Leben umzukrempeln. Und drittens haben wir so viele Fans, die auf dieses Format stehen."

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.

"Also", sagte die ehemals weltweit erfolgreichste Profikickboxerin und atmete tief durch, "haben wir Geld in die Hand genommen und ganz viel Mut und haben im Herbst auf Naxos die 'Boot Villa' produziert."

Mehr Training, weniger Drama: Fitness statt Reality-Zoff in "The Boot-Villa"

Theiss versprach "viel mehr Nähe, viel mehr hinter den Kulissen". Die Kommentare von Fans waren positiv. "Ich liebe es", "Es gibt mehr an Sport zu sehen und viel Informationen", "Ohne Schnickschnack nahe bei den Menschen und tiefgreifend", "Ihr gibt den Menschen so viel Kraft", "Nicht so viel Trash & Beef, mehr Infos, die man selbst als Zuschauer direkt für sich selbst mitnehmen kann" und "Bitte macht auch später weiter" hieß es in der Kommentarspalte.

"Das ist ein schlechter Scherz": Ariel macht Dschungel-Stars mit wirrer Theorie fassungslos
Ariel sorgt im RTL-Dschungelcamp mit ihrer Theorie der flachen Erde für Aufsehen. Ihre Mitbewohner, darunter Hardy Krüger Jr. und Samira, reagieren mit Skepsis und Humor.
Dschungelcamp Diskussion
IBES Tag 9

Wie es später weitergeht, ist offen. Das gilt sowohl für eine zweite Staffel von "The Boot Villa", als auch für eine eventuelle 18. Staffel von "The Biggest Loser". Jetzt geht es erst einmal darum, die anstrengende "Heldenreise von Elena, Jens, Laura, Niklas, Sarah und Vanessa" zu begleiten, wie es im Infotext des YouTube-Kanals heißt. Denn natürlich kommt der Name "Boot Villa" nicht von Bootsausflug, sondern von Bootcamp! Die erste Folge vom Naxos-Abenteuer ging Mitte Oktober online. Bislang hat "The Boot Villa" rund 3.000 Abonnenten. Da darf also ruhig noch etwas zugenommen werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
The Biggest Loser

