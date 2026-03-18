Spannendes Konzept: Quizkönig Jörg Pilawa sucht Deutschlands Superhirn

Mit Fug und Recht kann Jörg Pilawa als Quiz-König des deutschen Fernsehens bezeichnet werden – Günther Jauch und "Wer wird Millionär" zum Trotz. Sendungen wie "Quizduell" und die bis heute ausgestrahlten Formate "Das 1 % Quiz – Wie clever ist Deutschland?" und "Das große Allgemeinwissensquiz" haben diesen Status untermauert. Nun baut Pilawa mit einer neuen Sendung sein Profil als Quizmaster weiter aus.

So wird der Moderator durch die Quizshow "Wer ist Deutschlands Superhirn?" führen. Ausgestrahlt wird die Adaption des französischen Originals "Le Dernier Cercle" (auf Deutsch: "Der letzte Kreis") ab Sommer 2026 in SAT.1 und auf Joyn.

Das Konzept von "Wer ist Deutschlands Superhirn?" Anders als in gewöhnlichen Quizshows sei in "Wer ist Deutschlands Superhirn?" nicht ausschließlich das Wissen der Kandidatinnen und Kandidaten gefragt, heißt es weiter. Vielmehr würden verschiedene kognitive Fähigkeiten auf dem Prüfstand stehen, darunter Logik, räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung und Sprache.

Das Konzept sieht demnach vor, dass 50 Kandidatinnen und Kandidaten zunächst in einem äußersten von sechs immer kleiner werdenden Kreisen stehen. Mit jeder Frage nähern sie sich Kreis für Kreis dem im Zentrum stehenden Moderator Pilawa. Im Finale stehen sich schließlich die zwei größten "Superhirne" gegenüber. Dem Sieger oder der Siegerin winken bis zu 50.000 Euro.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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