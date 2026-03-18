Home News TV-News

"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney

Familiendrama

"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney

18.03.2026, 07.15 Uhr
von Andreas Fischer
George Clooney überzeugt in "The Descendants" als gescheiterter Vater, der nach dem Unfall seiner Frau sein Leben und seine Familie neu ordnet.
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
Die rebellische Alex (Shailene Woodley) verrät ihrem Vater (George Clooney) ein Geheimnis, das ihn aus der Bahn wirft.  Fotoquelle: © 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation/All rights reserved
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
Zusammen mit seinen Töchtern Alex (Shailene Woodley) und Scottie (Amara Miller) macht sich Matt (George Clooney) auf die Suche nach dem Liebhaber seiner Frau.  Fotoquelle: © 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation/All rights reserved
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
Matt (George Clooney, zweiter von links) und Alex (Shailene Woodley, links) besuchen ihre dementen Großmutter Tutu (Barbara Lee Southern) und den cholerischen Großvater Scott (Robert Foster), doch die Begegnung verläuft angespannt.  Fotoquelle: © 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation/All rights reserved
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
Hugh (Beau Bridges, links) ist einer von Matts (George Clooney) vielen Cousins, die überall auf den hawaiischen Inseln verstreut leben.  Fotoquelle: © 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation/All rights reserved

Als Ehemann und Vater hat Matt (George Clooney) bislang keine gute Figur gemacht. Erst nach einem schweren Unfall seiner Frau lernt er das Leben kennen: Weil die lebenserhaltenden Geräte demnächst abgeschaltet werden, muss sich der Anwalt plötzlich um Menschen kümmern, von denen er nichts weiß. Seine Töchter zum Beispiel. – Warm, feinfühlig und mit viel Herz erzählt Regisseur Alexander Payne in "The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten" (2011) eine ebenso humorvolle wie tragische Alltagsgeschichte aus Hawaii, die ARTE jetzt als zur Primetime ausstrahlt.

ARTE
The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten
Komödie • 18.03.2026 • 20:15 Uhr

"Das Paradies kann mich mal", erklärt Matt King (George Clooney) mit Nachdruck. Das ist nachvollziehbar, denn auch auf Hawaii ist Krebs tödlich, auch dort gibt es Liebeskummer und kaputte Familien. Außerdem regnet es ständig. Nein, ein Paradies ist das Pazifik-Archipel nicht. Nach einem schweren Unfall seiner Frau muss sich Matt plötzlich um seine Töchter Scottie (Amara Miller) und Alex (Shailene Woodley) kümmern. "Du hast wirklich keine Ahnung", bekommt er oft zu hören. Und: "Sie wollte sich scheiden lassen", wissen die Mädchen.

Tod, Liebe und ein Neuanfang

Dabei ist Matt kein schlechter Kerl. Er war nur überarbeitet, hat sich um seine Hundertschaft Cousins gekümmert und um seine Familienstiftung, der ein riesiges Landstück unberührte Natur auf Hawaii gehört. Nun geht er mit seinen Töchtern auf Abschiedstour. Sie wollen Freunde und Familie vom nahenden Tod informieren und den Liebhaber konfrontieren. Auch er soll die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden.

Derzeit beliebt:
>>"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen": Darum geht's in der Ballett-Reportage
>>"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März
>>Hitlers französische Soldaten (1/2)
>>Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?

Das ist die Größe der Verfilmung des Romans von Kaui Hart Hemmings, die sich 2011 über 600.000 Zuschauer in den deutschen Kinos ansahen: Die Menschen sind menschlich und behalten ihren Humor, egal was passiert. Matt und seine Töchter arbeiten in einer zärtlichen und ehrlichen Dramödie über den Tod, die Liebe und einen Neuanfang, hart daran, eine Familie zu werden. Damit aus Hawaii doch noch ein Paradies wird.

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten – Mi. 18.03. – ARTE: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Auftrag Rache": Mel Gibsons unerwartetes Comeback als grimmiger Rächer
Mel Gibson als Rächer
Auftrag Rache (2010)
Koboldspaß in Spielfilmlänge: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Pumuckl und das große Missverständnis"
Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
ARD-Film „So haben wir dich nicht erzogen“
Brigitte Hobmeier steht in einer Tür und lächelt.
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Moderatorenwechsel
Jörg Schönenborn
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
"So haben wir dich nicht erzogen": Kritik zur ARD-Komödie mit Brigitte Hobmeier
So haben wir dich nicht erzogen
"So haben wir dich nicht erzogen"
"Das Deutsche Volk": Alle Infos zur Doku über die Hanau-Morde
Behördenversagen
Das Deutsche Volk
"Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers": Alle Infos zur ZDF-Reportage
Geldwäsche enthüllt
Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
Vertragsbruch? Lilly Becker verklagt „Bild“-Unterhaltungschefin Tanja May
Schwere Vorwürfe
Lilly Becker trägt ein rotes Kleid.
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!
Gaststar in Kindersendung
Motsi Mabuse
"Schweigeminute": Kritik zum romantischen Klassiker mit Siegfried Lenz
Verbotene Liebe
Schweigeminute
Drogen auch Mallorca? Ina Müller über ihre Erfahrungen
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
„Bares für Rares“: 15.000 Mark weg – drastischer Wertverfall schockt Händler
Ausgabe vom 17. März
Horst Lichter
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Edin Hasanović kritisiert seinen Kollegen scharf in Schönebergers Podcast: "Du Opfer"
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Er trat Elvis gegen das Schienbein – Die Filmkarriere von Kurt Russell
Hollywoodlegende
Der Tritt gegen den King
"Zurück in die Zukunft"-Star Matt Clark stirbt mit 89 Jahren
Hollywood-Ikone
USA - A Million Ways To Die In The West
Von Kultrollen bis Hochspannung: Deswegen sind die "Rosenheim-Cops" so erfolgreich
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
"Rosenheim Cops": (v.l.n.r.): Steffen Wolf, Alexander Duda, Dieter Fischer, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Igor Jeftic, Marisa Burger, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart, Max Müller, Karin Thaler, Baran Hevi.
Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger über Lampenfieber: "Die Hölle"
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege
Fast-Food-Insiderwissen
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres
Spannung in den Alpen
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Berliner "Cold Case" von 1986 lösen
Cold Case Berlin
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
31st José Carreras Gala