"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney

Als Ehemann und Vater hat Matt (George Clooney) bislang keine gute Figur gemacht. Erst nach einem schweren Unfall seiner Frau lernt er das Leben kennen: Weil die lebenserhaltenden Geräte demnächst abgeschaltet werden, muss sich der Anwalt plötzlich um Menschen kümmern, von denen er nichts weiß. Seine Töchter zum Beispiel. – Warm, feinfühlig und mit viel Herz erzählt Regisseur Alexander Payne in "The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten" (2011) eine ebenso humorvolle wie tragische Alltagsgeschichte aus Hawaii, die ARTE jetzt als zur Primetime ausstrahlt.

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten Komödie • 18.03.2026 • 20:15 Uhr

"Das Paradies kann mich mal", erklärt Matt King (George Clooney) mit Nachdruck. Das ist nachvollziehbar, denn auch auf Hawaii ist Krebs tödlich, auch dort gibt es Liebeskummer und kaputte Familien. Außerdem regnet es ständig. Nein, ein Paradies ist das Pazifik-Archipel nicht. Nach einem schweren Unfall seiner Frau muss sich Matt plötzlich um seine Töchter Scottie (Amara Miller) und Alex (Shailene Woodley) kümmern. "Du hast wirklich keine Ahnung", bekommt er oft zu hören. Und: "Sie wollte sich scheiden lassen", wissen die Mädchen.

Tod, Liebe und ein Neuanfang Dabei ist Matt kein schlechter Kerl. Er war nur überarbeitet, hat sich um seine Hundertschaft Cousins gekümmert und um seine Familienstiftung, der ein riesiges Landstück unberührte Natur auf Hawaii gehört. Nun geht er mit seinen Töchtern auf Abschiedstour. Sie wollen Freunde und Familie vom nahenden Tod informieren und den Liebhaber konfrontieren. Auch er soll die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden.

Das ist die Größe der Verfilmung des Romans von Kaui Hart Hemmings, die sich 2011 über 600.000 Zuschauer in den deutschen Kinos ansahen: Die Menschen sind menschlich und behalten ihren Humor, egal was passiert. Matt und seine Töchter arbeiten in einer zärtlichen und ehrlichen Dramödie über den Tod, die Liebe und einen Neuanfang, hart daran, eine Familie zu werden. Damit aus Hawaii doch noch ein Paradies wird.

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten – Mi. 18.03. – ARTE: 20.15 Uhr