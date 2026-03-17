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"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege

Fast-Food-Insiderwissen

"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege

17.03.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen ZDF-Dokumentation deckt Food-Experte Sebastian Lege die Tricks großer Fast-Food-Ketten wie Burger King und McDonald's auf. Er zeigt, wie einfache Zutaten und Marketingstrategien den Bliss Point erreichen und weltweit identische Geschmackserlebnisse garantieren.
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
Guter Durchblick: Sebastian Lege weiß als Food-Experte, wie in Großküchen gearbeitet wird.  Fotoquelle: ZDF/Kai Schulz
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
Sebastian Lege ist kein Kostverächter. Er möchte nur genau wissen, was ihm vorgesetzt wird.  Fotoquelle: ZDF/Kai Schulz
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
Sebastian Lege nimmt Produkte wie Wraps genauer unter die Lupe.  Fotoquelle: ZDF/Kai Schulz
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
Allein schon die Präsentation von Burgern soll die Geschmacksnerven aktivieren.  Fotoquelle: IStock/Jose Maria Pascual Centeno

Wraps, Hamburger, Fischfrikadellen oder Zwiebelringe: Fast Food ist allgegenwärtig, schnell bestellt und für viele ein fester Bestandteil des Alltags. In der neuen ZDF-Dokumentation "besseresser: Die Tricks von Burger King & Co." nimmt Lebensmittel-Experte Sebastian Lege die Produkte großer Ketten unter die Lupe und zeigt, wie viel Kalkül hinter vermeintlich einfachen Snacks steckt.

ZDF
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
Dokumentation • 17.03.2026 • 20:15 Uhr

Fast Food steht für schnelle Sättigung, gleichbleibenden Geschmack und günstige Preise. Doch genau diese Versprechen sind das Ergebnis eines ausgefeilten Systems. Anbieter wie Burger King, McDonald's, Nordsee oder KFC arbeiten mit standardisierten Rezepturen, industriellen Vorprodukten und cleverem Marketing, um weltweit identische Geschmackserlebnisse zu garantieren, bei maximaler Effizienz.

Los geht's zum "Bliss Point"

Sebastian Lege zeigt in dem Film von Karin Wolter, wie die Konzerne mit einfachen Grundzutaten sowie viel Fett, Salz und Zucker den sogenannten "Bliss Point" ansteuern – jenen Punkt maximaler geschmacklicher Zufriedenheit, der Konsumenten immer wieder zugreifen lässt. Das Prinzip: intensive Aromen, weiche Texturen, knusprige Hüllen und ein hoher Wiedererkennungswert. Das Ergebnis sind Produkte, die überall gleich schmecken. Sie sind schnell, effizient und vor allem profitabel.

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besseresser: Die Tricks von Burger King & Co. – Di. 17.03. – ZDF: 20.15 Uhr

Sebastian Lege deckt auf: Was steckt wirklich in unseren Kühlprodukten?
Sebastian Lege untersucht in der ZDF-Reihe "besseresser" Fertigprodukte aus dem Kühlregal. Vom Matjessalat bis zu Spareribs: Was ist wirklich drin und wie frisch sind sie?
"besseresser: Klägliche Kühlprodukte"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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