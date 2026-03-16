Home News Star-News

Kurt Russell wird 75: Ein Leben voller Kultrollen

Hollywood-Legende

Kurt Russell wird 75: Ein Leben voller Kultrollen

16.03.2026, 10.38 Uhr
von Kai-Oliver Derks
Kurt Russell wird 75 Jahre alt und hat in seiner Karriere als Antiheld, Actionstar und Charakterdarsteller zahlreiche Kultrollen geprägt. Ob als Snake Plissken in "Die Klapperschlange" oder in Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino - seine Rollen haben ihn zur Ikone gemacht.
Kurt Russell
Am 17. März vollendet Hollywood-Star Kurt Russell sein 75. Lebensjahr.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Jamie McCarthy
Paramount+'s "The Madison" New York Premiere
Michelle Pfeiffer und Kurt Russell spielen die Hauptrollen in der neuen Westernserie "The Madison".  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Jamie McCarthy
Kurt Russell
Kurt Russell hat viele Leidenschaften: Er geht auf die Jagd, fährt Ski, ist Pilot und liebt die Natur. Und er liebt Wein. Seit einigen Jahren baut der Schauspieler hoch oben in den kalifornischen Santa Rita Hills selbst Weine an.  Fotoquelle: Ian Gavan/Getty Images for Disney
Kurt Russell
Kurt Russells neue Serie "The Madison" läuft hierzulande bei Paramount+.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Tristan Fewings
Kurt Russell and Wyatt Russell Visit the Empire State Building
Kurt Russell und sein Sohn Wyatt Russell drehten gemeinsam "Monarch: Legacy of Monsters", eine TV-Serie, die bei Apple+ zu sehen ist. Gemeinsame Drehzeit hatten sie kaum - sie spielen die gleiche Person zu unterschiedlichen Zeiten.   Fotoquelle: 2026 Empire State Realty Trust/Dimitrios Kambouris
NASCAR Cup Series Daytona 500
Kurt Russell war im Februar als ehrenamtlicher Pace-Car-Fahrer für das Daytona 500 Rennen aktiv.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Sean Gardner
"The Madison" | Paramount+
Preston Clyburn (Kurt Russell) lebt in Montana den Traum von Taylor Sheridan.  Fotoquelle: Emerson Miller /Paramount + 2026 Viacom International Inc.
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Lee Shaw (Kurt Russell) wartet auf seine Rettung aus Axis Mundi.  Fotoquelle: Apple TV
Kurt Russell
Kurt Russells größte Rolle: Snake Plissken.  Fotoquelle: AVCO Embassy Pictures
Kurt Russell und Goldie Hawn
Startschwierigkeiten mit Happy End: Die damals 21-jährige Goldie Hawn lehnte es wegen des Altersunterschieds ab, den erst 16-jährigen Kurt Russell zu daten, der sich bereits beim ersten Treffen unsterblich verliebte. Jahre später funkte es schließlich doch: Seit 1983 sind die beiden Schauspieler ein glückliches Paar.  Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images
Kurt Russell
Kurt Russell führte eine kurze Ehe mit der Schauspielerin Season Hubley. Mit ihr zusammen hat er den Sohn Boston. Seit 1983 ist er mit Goldie Hawn liiert.  Fotoquelle: Getty Images
"Christmas Chronicles 2"
In dem Netflix-Weihnachtsfilm "Christmas Chronicles 2" spielten Kurt Russell und Goldie Hawn Santa Claus und Mrs. Claus.  Fotoquelle: JOSEPH LEDERER / NETFLIX
Kurt Russell
Zwei, die einander unendlich viel zu verdanken haben: Kurt Russell (links) und Regisseur John Carpenter.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Emma McIntyre
Kurt Russell
John Carpenter (rechts) drehte mit der Produzentin Debra Hill und Schauspieler Kurt Russell 1980 den Kult-Klassiker "Die Klapperschlange". Debra Hill starb 2005 nach langer, schwerer Krankheit.  Fotoquelle: teleschau / Archiv
Kurt Russell
In der Fortsetzung "Escape From L.A." erhielt Snake (Kurt Russell, links) von Pipeline (Peter Fonda) einen Schnellkurs im Surfen.  Fotoquelle: TM 2017 BY PARAMOUNT PICTURES
Kurt Russell
"Death Proof" (2007) ist eine Hommage an das B-Movie- und Exploitationfilm-Genre der 70er-Jahre. Kurt Russell spielt darin den Stuntman Mike.  Fotoquelle: Weinstein Global Film / A. Cooper SMPSP
Kurt Russell
"Nennen Sie mich Snake" - 1981 startete in Deutschland "Escape From New York" unter dem etwas unpassenden deutschen Titel "Die Klapperschlange". Im Film jedenfalls kommt keine vor. Auf dem Bauch hat Snake eine Kobra tätowiert.  Fotoquelle: AVCO Embassy Pictures
The St. Regis World Snow Polo Championships 2025
Kurt Russell und Goldie Hawn haben einen Wohnsitz in Los Angeles. Aufgrund ihrer Liebe zum Land verbringen sie aber auch viel Zeit auf ihrer Ranch in Aspen, Colorado.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Greg Doherty

Es gibt eine Reihe von Dingen, die diesen Schauspieler wohl ein Leben lang begleiten werden: Da ist zum Beispiel die Beziehung zu Goldie Hawn, die, obwohl die Boulevardpresse häufig spekulierte, sicher niemals in einer Ehe münden wird. Da ist die merkwürdige Tatsache, dass sein Name wohl der einzige eines Hollywood-Stars ist, der immer und immer wieder falsch geschrieben wird: mit nur einem "l" am Ende nämlich. Und nicht zuletzt ist da mit "Die Klapperschlange" ein Film, der Kult-Status erlangt hat und seinem Hauptdarsteller bis heute eine weltweite Fangemeinde einbrachte: Kurt Russell spielte Snake Plissken, einen eiskalten Outlaw – die Rolle seines Lebens. Aber auch das ist schon 45 Jahre her. Heute, am 17. März, wird Kurt Russell 75 Jahre alt.

Bescheiden gibt sich Russell, wenn er sich an die Anfänge seiner Karriere erinnert. In den 60-ern spielte er für Disney in einer Reihe von TV-Serien ("keine von denen war ein Erfolg"), vor allem aber auch in einigen Filmen, unter anderem an der Seite von Charles Bronson und Elvis Presley, dem er als Elfjähriger vor laufender Kamera ans Schienbein treten durfte. 17 Jahre später war es der Regisseur John Carpenter, der Russell, zwei Jahre nach dem Tod des "King", die Hauptrolle in dessen Biografie anbot. 1979 begann die Karriere des erwachsenen Darstellers, die zwei Jahre darauf mit eben jener "Klapperschlange" ihren ersten Höhepunkt erreichte. Erfolgreiche Produktionen wie "Stargate", "Backdraft" oder "Vanilla Sky" sollten folgen. Doch mit jenem Snake Plissken, dem er ein so einzigartig tragisches Leben verlieh, wurde er Teil der Popkultur aus jener Zeit.

Niemals mehr Snake Plissken

Es ist ein Film, der ihn bis heute verfolgt. Zumal es 1996 eine Fortsetzung mit "Escape From L.A." gab. Eine Comicreihe kam auf den Markt, die von der Szene mit Begeisterung aufgenommen wurde. Bereitwillig spricht Russell über diese eine Rolle, die ihm selbst mehr als die meisten anderen bedeutete, weiß er doch, dass sie den Grundstein für seine Laufbahn in Hollywood legte. Das Kostüm hat er sich aufgehoben, samt der markanten Augenklappe. Und mit dem Regisseur John Carpenter ("Kurt ist zurzeit der beste Schauspieler in der Branche") verbindet ihn bis heute eine tiefe Freundschaft. Einige weitere Filme machten sie gemeinsam, darunter "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982) und "Big Trouble in Little China" (1986). Als Carpenter vor gut einem Jahr einen Stern auf dem Hollywood Boulevard erhielt, direkt vor dem Hollywood Roosevelt Hotel, sprach Russell eine von Dankbarkeit geprägte Laudatio: "Ich danke dir für die vielen Möglichkeiten, die du mir gegeben hast. Kein anderer hätte das getan."

Derzeit beliebt:
>>Elisabeth Volkmann: Die erste Marge Simpson
>>"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime
>>"Nennen Sie mich Snake": Dieser Actionklassiker begleitet Kurt Russell ein Leben lang
>>Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück

Warum es ausgerechnet jener Antiheld Snake Plissken ist, auf den Kurt Russell bis zum heutigen Tag weltweit angesprochen wird, kann er erklären: "Glauben Sie mir, Snake Plissken würde mit Ihnen nie etwas zu tun haben wollen. Mit Ihnen nicht, mit mir nicht, mit John Carpenter nicht. Mit niemandem", formulierte Russell in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele Männer immer mal wieder in sich tragen. Jeder fragt sich irgendwann, ob es nicht besser wäre, wie eine Insel zu sein in diesem Leben. Einfach nur mal seine Ruhe zu haben, die vollkommene Kontrolle über sein eigenes Schicksal zu besitzen. Das hat natürlich etwas Anziehendes."

Dennoch: Ein dritter Film kam für Russell trotz vieler anderslautender Meldungen nie infrage. "Ach, wissen Sie, ich entstamme einer Generation, die der Idee von Fortsetzungen nicht viel abgewinnen kann. Früher hast du als Schauspieler, wenn du einen erfolgreichen Film gedreht hast, das Interesse in Hollywood geweckt, das mit dir dann andere, neue Geschichten erzählen wollte. Heute geht es darum, sogenannte Franchises zu erschaffen." Angebote habe er immer wieder für Fortsetzungen erhalten. Für "Tombstone" (1993) zum Beispiel und viele andere Filme. Er sagte sie alle ab. Nur eine Ausnahme machte er noch: Im Netflix-Weihnachtsabenteuer "The Christmas Chronicles" spielte er 2018 keinen Geringeren als Santa Claus. Ende 2020 kehrte er hier für ein Sequel zurück, in dem auch seine Lebensgefährtin Goldie Hawn als "Mrs. Claus" zu sehen ist.

"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugsversuche nehmen seit Jahren zu. Auch bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" berichtet Rudi Cerne regelmäßig über entsprechende Fälle. Auch der ZDF-Moderator selbst wurde schon über den Tisch gezogen.
Betrugserlebnis
Rudi Cerne

Neu entdeckt von Quentin Tarantino

Bei den Dreharbeiten zu "Swing Shift" traf Russell 1984 auf Goldie Hawn. Seine erste Ehe mit der Schauspielerin Season Hubley war längst am Ende. Zusammen mit der sechs Jahre älteren Goldie Hawn hat er einen gemeinsamen Sohn Wyatt, der die Familientradition (auch Kurts Vater war Schauspieler) fortsetzt. Dabei war Wyatt eine große Eishockeykarriere prognostiziert worden. Doch die musste er aufgrund einer Verletzung beenden.

So war er in den vergangenen Jahren in einigen kleinen Filmen und Serien als Schauspieler zu sehen. Zweifacher Vater ist Wyatt inzwischen. Im September 2019 hatten er und die Schauspielerin Meredith Hagner in Goldie Hawns Anwesen in Aspen im US-Bundesstaat Colorado geheiratet. Wie eng die Beziehung von Vater und Sohn ist, wurde es kürzlich wieder deutlich, als sie gemeinsam einige Interviews gaben. Anlass war die zweite Staffel der zum MonsterVerse gehörenden Serie "Monarch: Legacy of Monsters", die vor wenigen Wochen auch hierzulande bei Apple startete. Kurt und Wyatt spielen hier den gleichen Charakter in unterschiedlichen Zeiten.

Mag sein, dass sich Vater Kurt (mit seiner Ex-Frau hat er einen weiteren Sohn) durch Wyatt an seine eigene Vergangenheit erinnert fühlt. Profi-Baseballspieler wollte er werden, war auf dem besten Wege dorthin. Doch eine Schulterverletzung machte auch ihm einen Strich durch die Rechnung. "Es hat wohl so kommen sollen."

Dass Kurt Russell nach eher dünnen Jahren im vorgerückten Alter noch weitere große Erfolge vergönnt waren, liegt vor allem an einem: Quentin Tarantino, einem erklärten Fan der "Klapperschlange" und ihres Hauptdarstellers. Gemeinsam drehten sie mit "Death Proof" (2007), "The Hateful Eight" (2015) und "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) drei Filme.

Winzer Kurt

Gerade in den vergangenen Jahren war Kurt Russell nach einer längeren Pause wieder äußerst aktiv. Neben Monarch: "Legacy of Monsters" drehte er zwei Staffeln der TV-Serie "The Madison". Die neue Arbeit des "Yellowstone"-Machers Taylor Sheridan spielt in der majestätischen Weite von Montana. Dort müssen sich Michelle Pfeiffer und Kurt Russell und ihre an das pulsierende New York gewöhnte Familie mit grundlegenden Fragen des Daseins auseinandersetzen. Die ersten drei Episoden von "The Madison" laufen schon jetzt bei Paramount+, die restlichen drei Folgen der ersten Staffel sind ab 21. März zu sehen.

"Das Buch muss mir gefallen", sagte Russell stets, wenn man ihn nach seinen Kriterien zur Rollenauswahl fragt. "Ich habe so viele Filme gemacht, ich muss im Grunde nicht arbeiten." Zumal sein Hobby einen Großteil seiner Zeit in Anspruch nimmt. Als Winzer feiert er beachtliche Erfolge. Während des Drehs zu "Death Proof" erkundete er über Wochen hinweg das Santa Barbara County in den Weinbergen von Santa Rita Hills – sein Interesse war geweckt.

Ein guter Freund stellte ihm Peter und Rebecca Work vor, beide Winzer aus Leidenschaft. Ob er es ernst meine mit der Lust auf den Wein, fragten sie ihn. "Ja", lautete die Antwort. Als er erfuhr, dass die beiden vom Schauspieler Kurt Russell noch nie etwas gehört hatten, war er sich sicher: Hier, in den Rita Hills, sollte eine neue Aufgabe beginnen, ein neues Glück seinen Anfang nehmen. Unter dem Label "GoGi" verkauft Kurt Russell heute vor allem Pinot Noir und Chardonnay.

Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Steven Gätjen ist bei den Oscars in Los Angeles wieder als Moderator im Einsatz. Doch er kennt Hollywood nicht nur vom Roten Teppich: Der deutsche TV-Star hat bereits in Blockbustern mitgespielt.
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
"Billy Elliot" wird 40: So sieht der ehemalige Kinderstar heute aus
Charakterdarsteller
Billy Elliot - I Will Dance
Der Gangsterboss Tommy Shelby kehrt zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Peaky Blinders: The Immortal Man"
Die Kino-Highlights der Woche: "Good Luck, Have Fun, Don't Die" und mehr
Kino-Neustarts
Good Luck, Have Fun, Don't Die
Oscarverleihung 2026: Das verraten die Prognosen
Oscar-Prognosen
Jessie Buckley in "Hamnet"
Verfluchter Goldjunge? Diese Promi-Paare trennten sich nach den Oscars
Hollywood-Phänomen
Wen traf der Oscarfluch?
"Yellowstone"-Star lebt jetzt wie seine Rolle in Montana auf dem Land: "Bin wirklich dankbar"
Hollywood-Aussteiger
Luke Grimes
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Hollywood-Schauspieler erteilte TV-Star Knossi eine harte Absage: "Halt die Klappe!"
Unhöfliche Begegnung
Jens "Knossi" Knossalla
Enttäuschung für "Buffy"-Fans: Darum wurde die Neuauflage der Kultshow abgesagt
Buffy-Reboot gestoppt
"Buffy - Im Bann der Dämonen"
Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
ARD-Film „So haben wir dich nicht erzogen“
Brigitte Hobmeier steht in einer Tür und lächelt.
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.
"Nord Nord Mord – Sievers und der letzte Tango": Kritik zum ZDF-Krimi mit Julia Brendler
Mordfall auf Sylt
Nord Nord Mord - Sievers und der letzte Tango
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben
Deutschlands Wirtschaftskrise
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - Zurück an die Weltspitze?"
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Siegfried Lenz' Jubiläum
Der Anfang von etwas
"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD
Polit-Talk der neuen Art
Die 100 - Was Deutschland bewegt
Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?
Diamanten und Drama
Blood Diamond
WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Moderatorenwechsel
Jörg Schönenborn
"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Llambi als Amor
Let's Dance
"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugserlebnis
Rudi Cerne
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall
Schlagerikone
Roberto Blanco
"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
Krimi
"Polizeiruf 110: Ablass"
Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Chiles Naturwunder
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
Oscar-Verleihung
Oscar-Countdown - Live vom Red Carpet
"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
Verdrängte Wahrheiten
Im toten Winkel