Mary-Kate und Ashley: Was machen die Olsen-Zwillinge heute?

Am 13. Juni feiern Mary-Kate und Ashley Olsen ihren 40. Geburtstag. Weltweit bekannt wurden die Schwestern bereits im Alter von nur neun Monaten, als sie in der Kultsitcom "Full House" die Rolle der kleinen Michelle Tanner übernahmen. Da die Arbeitszeiten für Kleinkinder in den USA streng reglementiert sind, teilten sich die zweieiigen Zwillinge die Rolle und wechselten sich bei den Dreharbeiten ab.

Der Grundstein für ihre außergewöhnliche Karriere wurde 1987 gelegt. Damals stellte ihre Mutter die beiden Kleinkinder bei einem Casting für die Serie "Full House" vor. Die Produzenten waren überzeugt, und aus dem ersten Fernsehauftritt wurde eine achtjährige Erfolgsgeschichte. Mit dem enormen Popularitätsschub der Serie avancierten Mary-Kate und Ashley zu den bekanntesten Kinderstars ihrer Generation. Es folgten zahlreiche Fernsehproduktionen, Kinofilme und Werbekampagnen, die ihren Status als feste Größen im Unterhaltungsgeschäft festigten. Noch 2011 zählten sie laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" zu den bestverdienenden Kinderstars Hollywoods.

Vom Kinderstar zur erfolgreichen Unternehmerin Gemeinsam vor der Kamera standen die Zwillinge zuletzt 2004 für die Komödie "Ein verrückter Tag in New York". Während Ashley Olsen sich anschließend vollständig aus dem Filmgeschäft zurückzog, übernahm Mary-Kate noch einige Rollen, darunter in dem Filmdrama "The Wackness – Verrückt sein ist relativ" (2008) und dem Liebes- und Fantasyfilm "Beastly" (2011). Doch auch sie verabschiedete sich schließlich von der Schauspielerei.

Stattdessen schlugen die Schwestern einen neuen Weg ein und bewiesen ihr Gespür für Erfolg abseits der Filmbranche. Mit der Gründung ihres Labels "The Row" im Jahr 2006 etablierten sie sich in der internationalen Modewelt. Heute zählt die Marke zu den renommiertesten Luxuslabels der USA und genießt weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung.

Letzter gemeinsamer Auftritt Trotz ihres Ruhms halten Mary-Kate und Ashley Olsen ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss. Bekannt wurde jedoch, dass Ashley Olsen im August 2023 Mutter eines Sohnes wurde. Mit dem Künstler Louis Eisner ist sie seit Ende 2022 verheiratet. Mary-Kate Olsen war von 2015 bis 2021 mit dem französischen Banker Olivier Sarkozy verheiratet, dem Halbbruder des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy.

Seltene gemeinsame Auftritte der Schwestern sorgen bis heute für Aufmerksamkeit. Im vergangenen September zeigten sich die beiden im Rahmen der New York Fashion Week bei einem exklusiven Event des "W Magazine".