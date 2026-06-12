Home News TV-News

Jürgen Klopp enttäuscht von WM-Auftaktspiel: "Taktisch einfach schlecht!"

Kritik am WM-Auftakt

Jürgen Klopp enttäuscht von WM-Auftaktspiel: "Taktisch einfach schlecht!"

12.06.2026, 06.55 Uhr
Der Ball bei der Fußball-WM rollt. Spielerisch ist nach Ansicht von Jürgen Klopp aber noch viel Luft nach oben, wie der MagentaTV-Experte betonte. Auch Kollege Thomas Müller fand deutliche Worte.
Jürgen Klopp
Mit kritischem Blick verfolgte Jürgen Klopp das Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft.  Fotoquelle: Getty Images / Alexander Hassenstein

Mexiko ist mit einem Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Zum Auftakt setzte sich einer der drei Turniergastgeber mit 2:0 gegen Südafrika durch. Spielerisch und taktisch ließ der Kick aber viel Luft nach oben, wie Jürgen Klopp bei MagentaTV monierte: "Das war taktisch einfach schlecht!" Der Weltklassetrainer prognostizierte, dass sowohl Mexiko als auch Südafrika im weiteren Turnierverlauf erhebliche Probleme bekommen werden, wenn sie ihre Leistung nicht steigern.

Auch Expertenkollege Thomas Müller nahm kein Blatt vor den Mund. Dass Mexiko trotz doppelter Überzahl und klarer Führung kurz vor Schluss noch eine rote Karte kassierte, sei eine "Dummheit". Mit dem mexikanischen Abwehrmann Cesar Montes ging der einstige Nationalspieler hart ins Gericht: "Wenn du diesen Gesamtkontext nicht reinbekommst und sagst: Wir sind mit zwei Mann in Überzahl, wir führen 2:0 und dann gehe ich so ein hohes Risiko ein ..."

Dank Toren von Julian Quinones und Raul Jimenez entschied WM-Gastgeber Mexiko das Auftaktspiel gegen Südafrika für sich. Begünstigt wurde der Sieg durch die frühe rote Karte des Südafrikaners Yaya Sithole in der 50. Minute. In der 84. Minute musste mit Themba Zwane ein weiterer Südafrikaner vorzeitig unter die Dusche. Doch auch Mexiko beendete die Partie nicht in voller Mannschaftsstärke: Kapitän Cesar Montes wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit vom Platz. In den beiden anderen Gruppenspielen gegen Tschechien und Südkorea wird er fehlen.

Derzeit beliebt:
>>"Queen – We Are The Champions": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
>>"Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand": Kritik zur ARD-Dokumentation
>>Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
>>Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die DVD-Highlights der Woche


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Kai Havertz schwärmt vor WM von Manuel Neuer: "Kommt auch mit 70 noch unter"
Neuer-Comeback
Kai Havertz
Tom Kaulitz: Warum sein WM-Job eine besondere Bewährungsprobe wird
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Manchmal auch im Bett": Heidi Klum muss mit Tom Kaulitz Fußball gucken
Fußballfan-Talk
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
"FIFA WM 2026 Der Countdown": Alle Infos zur ZDF-Übertragung
WM-Auftakt 2026
WM-Auftakt 2026 in Mexiko
Micky Beisenherz startet in die WM-Frühschicht
WM-Frühstück
Micky Beisenherz
Bundesliga-Trainerin Fritzy Kromp analysiert die Fußball-WM 2026
Expertinnenblick
Friederike Kromp
Das große WM-2026-Dilemma: So wenig Spiele laufen bei ARD und ZDF
Spiele nur im Abo
WM 2026
Fanmeilen, Biergärten, Nachtspiele: So anders wird Public Viewing 2026
Sehnsucht nach dem Sommermärchen
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Oliver Welke witzelt wieder über die Carpendales: "Wenn das schon der dritte 'Landarzt' sagt ..."
Satire-Eklat
Oliver Welke, Wayne und Howard Carpendale
Filmkritik zum Horror-Roadmovie „Passenger“: ein unheimlicher Trip abseits der Filmklischee-Pfade
Regisseur von „The Autopsy of Jane Doe“
Eine Frau in der Nahaufnahme schaut ängstlich.
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms
Die Kehrseite des Ruhms
Jürgen Milski
Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
Tourstart in Dresden
Helene Fischer steht auf der Bühne und trägt ein rotes Outfit.
Christopher Nolans Meisterwerk "The Dark Knight" im FreeTV
Legendärer Batman-Film
"The Dark Knight"
WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele
Das kosten die Spots
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Hochzeit in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal haben geheiratet
Günstige Hochzeit
Loona
Kinostarts im Juni: "Disclosure Day", "Dolly" und ein Animationsfilm
Kino-Highlights
Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit
Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Beatrice Egli über Hass & Bodyshaming: "Du kannst dich ändern"
So wehrt sie sich
"Volle Kanne"
Bro'Sis-Ärger nach 20 Jahren: Ex-Kollege teilt gegen Zarrella aus
"Hat sich halt selbst für gut empfunden"
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Hinter den Kulissen des OG Keemo: Ein Blick in sein Leben
Rapper-Porträt
IN VERTIGO - OG Keemo und Funkvater Frank
"Becoming Taylor Swift": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Taylor Swifts Aufstieg
Becoming Taylor Swift
Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video
Romantische Serie
"Every Year After" | Prime Video
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"
"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird noch einmal Mutter
Promi-Nachwuchs
Kaley Cuoco und Tom Pelphrey