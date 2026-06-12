Jürgen Klopp enttäuscht von WM-Auftaktspiel: "Taktisch einfach schlecht!"

Mexiko ist mit einem Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Zum Auftakt setzte sich einer der drei Turniergastgeber mit 2:0 gegen Südafrika durch. Spielerisch und taktisch ließ der Kick aber viel Luft nach oben, wie Jürgen Klopp bei MagentaTV monierte: "Das war taktisch einfach schlecht!" Der Weltklassetrainer prognostizierte, dass sowohl Mexiko als auch Südafrika im weiteren Turnierverlauf erhebliche Probleme bekommen werden, wenn sie ihre Leistung nicht steigern.

Auch Expertenkollege Thomas Müller nahm kein Blatt vor den Mund. Dass Mexiko trotz doppelter Überzahl und klarer Führung kurz vor Schluss noch eine rote Karte kassierte, sei eine "Dummheit". Mit dem mexikanischen Abwehrmann Cesar Montes ging der einstige Nationalspieler hart ins Gericht: "Wenn du diesen Gesamtkontext nicht reinbekommst und sagst: Wir sind mit zwei Mann in Überzahl, wir führen 2:0 und dann gehe ich so ein hohes Risiko ein ..."

Dank Toren von Julian Quinones und Raul Jimenez entschied WM-Gastgeber Mexiko das Auftaktspiel gegen Südafrika für sich. Begünstigt wurde der Sieg durch die frühe rote Karte des Südafrikaners Yaya Sithole in der 50. Minute. In der 84. Minute musste mit Themba Zwane ein weiterer Südafrikaner vorzeitig unter die Dusche. Doch auch Mexiko beendete die Partie nicht in voller Mannschaftsstärke: Kapitän Cesar Montes wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit vom Platz. In den beiden anderen Gruppenspielen gegen Tschechien und Südkorea wird er fehlen.