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Hochzeit in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal haben geheiratet

Günstige Hochzeit

Hochzeit in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal haben geheiratet

11.06.2026, 10.17 Uhr
von Gianluca Reucher
Die niederländische Sängerin Loona heiratete ihren langjährigen Partner Mark van der Waal in Las Vegas. Die Eheringe kosteten weniger als 50 Euro. Die Hochzeit fand mit wenigen Gästen statt, darunter ihre und seine Tochter. Sie tanzten zu Bryan Adams" "(Everything I Do) I Do It for You'.
Loona
Sängerin Loona hat geheiratet.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Thomas Lohnes

Seit 17 Jahren sind sie ein Paar, kennen sich bereits seit 34 Jahren – jetzt haben sich Loona und Mark van der Waal das Ja-Wort gegeben. Wie die niederländische Sängerin gegenüber "Bild" bestätigte, heirateten die beiden am 1. Juni in Las Vegas. Der weltberühmte Ort im US-Bundesstaat Nevada hat dabei einen besonderen Hintergrund.

Vor 23 Jahren hatte Loona einen Tour-Stopp in Las Vegas, musste aber abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag. "Als ich wieder in Las Vegas war, kamen all diese Gefühle zurück. Gleichzeitig dachte ich: So kann ich diese Geschichte in etwas Positives verwandeln", sagt Loona der "Bild".

Hochzeit im kleinen Kreis

Bei der Hochzeit habe dabei keinerlei Luxus im Fokus gestanden. Wie der Ballermann-Star verriet, hätten die Eheringe nicht einmal 50 Euro gekostet. "Das ist für uns überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, wir sind verheiratet", so Loona. Zudem seien bei den Feierlichkeiten lediglich ihre Tochter aus einer früheren Beziehung, seine Tochter aus einer früheren Beziehung, eine Traurednerin und ein Fotograf anwesend gewesen.

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Weiterhin berichtete Loona, dass sie und ihr Partner sich gegenseitig ihre Ehegelübde vorgetragen und schließlich zu "(Everything I Do) I Do It for You" von Bryan Adams getanzt hätten – also den Song, zu dem ihr Mark van der Waal im Oktober 2024 bei der "90s Super Show" in München einen Antrag vor einem Publikum von gut 10.000 Menschen gemacht hatte.

Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, und der ehemalige Bauunternehmer Mark van der Waal hatten sich 1992 kennengelernt, als Loona als Tänzerin in einer Disco auf Mallorca arbeitete. Nachdem der Kontakt zunächst wieder abgebrochen war, kam er 2006 durch einen Zufall wieder zustande, als Loona für einen neuen Satellitenanschluss für ihr Haus auf Mallorca eine Firma anrief, bei der ausgerechnet Mark van der Waal ihren Anruf entgegennahm. 2009 wurden sie ein Paar.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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